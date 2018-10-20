GeForce GTX 1060 ekran kartına GDDR5X desteği geliyor

AMD’nin kısa bir süre içerisinde 12nm Polaris mimarisini duyurması beklenirken Nvidia tarafından sürpriz bir hamle geldi. Pascal mimarisinin beğenilen GTX 1060 ekran kartı modeline GDDR5X desteği sunulacak.

GTX 1060 6GB GDDR5X özellikleri ve fiyatı

GTX 1060 ekran kartı bilindiği üzere GDDR5 bellek ile sunulmuştu. 6GB GDDR5 belleğe sahip olan ekran kartı 192-bit bellek veri yolu üzerinde 192GB/s bant genişliği sunabiliyordu. GDDR5X ile bu rakam artıyor.

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Web sitesinde GTX 1060 6GB GDDR5X bellek barındıran versiyonun 8Gbps hızında çalıştığı ifade ediliyor ancak kaynaklar 9 veya 10Gbps hız ile 240GB/s bant genişliğine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

GeForce GTX 1060 6GB GDDR5X ekran kartı modelinin 299$ fiyat etiketi ile satışa sunulacağı dile getiriliyor. Böylece yeni Radeon RX 590 serisi karşısında önemli bir avantaj elde edebilecek. Diğer taraftan yeni güncelleme ile birlikte GeForce GTX 2060 ekran kartının en erken gelecek yıl başlarında piyasaya sürüleceği ihtimali de güçleniyor.