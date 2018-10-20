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GeForce GTX 1060 ekran kartına GDDR5X desteği geliyor

Uzun bir süre GeForce RTX 2070 altına bir model koymaması beklenen Nvidia bunun yerine GDDR5X bellek ile desteklenmiş GeForce GTX 1060 ekran kartı satışa sunacak.
7 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin kısa bir süre içerisinde 12nm Polaris mimarisini duyurması beklenirken Nvidia tarafından sürpriz bir hamle geldi. Pascal mimarisinin beğenilen GTX 1060 ekran kartı modeline GDDR5X desteği sunulacak.

GTX 1060 6GB GDDR5X özellikleri ve fiyatı

GTX 1060 ekran kartı bilindiği üzere GDDR5 bellek ile sunulmuştu. 6GB GDDR5 belleğe sahip olan ekran kartı 192-bit bellek veri yolu üzerinde 192GB/s bant genişliği sunabiliyordu. GDDR5X ile bu rakam artıyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPad Pro serisi USB Tip-C ile devrim yapabilir"

Web sitesinde GTX 1060 6GB GDDR5X bellek barındıran versiyonun 8Gbps hızında çalıştığı ifade ediliyor ancak kaynaklar 9 veya 10Gbps hız ile 240GB/s bant genişliğine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

GeForce GTX 1060 6GB GDDR5X ekran kartı modelinin 299$ fiyat etiketi ile satışa sunulacağı dile getiriliyor. Böylece yeni Radeon RX 590 serisi karşısında önemli bir avantaj elde edebilecek. Diğer taraftan yeni güncelleme ile birlikte GeForce GTX 2060 ekran kartının en erken gelecek yıl başlarında piyasaya sürüleceği ihtimali de güçleniyor.

 

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/products/10series/geforce-gtx-1060/ Yorum Yaz
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Celonfix 7 ay en beğenilen
Pascal'ın cılkını çıkarana kadar devam...
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virtiöz 7 ay
3070 çıkıncada gddr6 lı 1060 çıkar ??

4070 tede 8gb lı 1060
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Mutlak.Sıfır 7 ay Midnightmrt
Rx 580 Gtx 1060'ın 6 gb'lık olanı dahil tüm 1060'lardan daha iyi performans veriyor, özellikle Dx 12'de Gtx 1060 Rx 570 performansı veriyor rakibi bile değil yani.
Rx 580 Gtx 1060'ın 6 gb'lık olanı dahil tüm 1060'lardan daha iyi performans veriyor, özellikle Dx 12'de Gtx 1060 Rx 570 performansı veriyor rakibi bile değil y...
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Father Torque 6 ay
Kartla ilgili ilk görseller sızmış, iGame firmasının GTX 1060 U-TOP V2 modeli parçalara ayrıldığında 1080'lerle ortak kullanılan parçanın sadece GPU olmadığı, PCB'nin de aynen kullanıldığı görülüyor. Öyle ki kartta 8+2 faz tasarımı, 2 adet 8 pinlik güç girişi ve SLI bağlantı noktaları bile bulunmakta.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

techpowerup.com/...
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LeviGerman 6 ay Father Torque
Bayagi bayagi kirpilmis desene... bu durumda transistor sayisi aynidir, degismemistir. Bu bir arti aslinda, normal 1060'lardan daha hizli olacaktir.
Sadece vram hizindan nasil kirpmislar oyle, masallah.
1070'ler gddr 5 kullandiklari icin, bu kartlarin 1080'dan kirpildiklari kesin.
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Father Torque 6 ay
Tabloda yeni 1060'larda kullanılacak olan GPU olarak GP104 görünüyor. GP104'ler 1080, 1070 ve 1070Ti'de kullanılıyor ama sadece 1080 GDDR5X destekliyor. O nedenle büyük ihtimalle elde kalan 1080 GPU'larını kırparak stok eritmeyi planlıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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CCaaNN 6 ay Father Torque
Eski gunler olsao kirpilmis GPU'lara ne guzel bios update yapilirdi
Ortaya kim bilir ne performanslar cikardi o fiyata.
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WmGMD 7 ay
Ben hem son driver ile hem de 399.24 ile denedim performans farkı yok denecek kadar az , az olan farkta yeni driver lehine . Amd gibi bir artış yok driver ile ama kötüleşme de yok . Amd keşke vega ları adam gibi bir satış stratejisi ile sunsa idi alıp kullansaydık. Kart yoktu piyasa da . Her neyse bu gddr5x li 1060 ne yapar acaba 1080 yakalar mi yoksa 1070ti nın altında mi kalır.
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Tensi 7 ay
Sadece 1060'in alt model sayisi AMD'nin satistaki tum kart modellerinden fazla oldu galiba :D :D
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demircibu 7 ay
16nmin salata suyuna ekmekle banmasi.. nvidia pascalin suyunu cikarcak..
299dolar hele bizim kurlarda pahali 350dolara zaten 2060gelir bu alinir..
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kartal172 7 ay
Düşünün 300?
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Lana-Del-Rey 7 ay
8GB GGDR6 1060
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huseyincarnege 7 ay
rekabet önemli bak adamın rakibi pasif kalınca böle saçmalıyolar
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huseyincarnege 7 ay
rtx2060 cıkmıcak harelde
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Father Torque 7 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Eğer tablo doğruysa NVidia elinde kalan fazla 1080 GPU'larını kırparak 1060'larla eritmeyi hedefliyor gibi. Bu aynı zamanda yeni 1060'ta neden GDDR5X tercih edildiğini de açıklıyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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mamad 6 ay Father Torque
İyi de 1280 cc + gx5 denmiş. Bunlar 1080 gpusu değil ki. Yine bildiğimiz 1060. Ama gx5 bellekli.
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