GeForce GTX 1150 ekran kartı da sırada

Nvidia’nın gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini sadece Geforce RTX 2000 serisine özgü tutacağı ve GTX 1100 olarak alt seviye bir seriye başlayacağı biliniyor. Şu anda seride iki model mevcut durumda.

GeForce GTX 1150 özellikleri

Daha önce TU116 çekirdeğini temel alan GTX 1160 ekran kartı internete sızdırılmıştı. 1920 CUDA çekirdeği barındıran ekran kartının RT teknolojisi olmadan ve GDDR6 bellek ile GTX 1070 Ti benzeri bir performans sunması bekleniyordu.

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Yeni ortaya çıkan bilgiler ise GeForce GTX 1150 ekran kartına işaret ediyor. Bazı kaynaklar GTX 2050 olarak isimlendirse de bu sefer GTX 1100 serisinin bir anlamı kalmayacak gibi. Bu bakımdan GTX 1100 isimlendirmesi daha doğru gibi görünüyor.

TU117 çekirdeğini kullanması beklenen yeni ekran kartı tahminen 14 kümeli yani 896 çekirdekli olacak. Benchmark skorları GTX 1060 ile GTX 1050 Ti arasında bir konuma işaret ediyor.

Henüz bu yeni seri ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor. CES 2019 fuarında RTX 2060 ekran kartının piyasaya sürülmesi bekleniyor. Muhtemelen yaz ortalarına doğru yeni seri detaylanacaktır.