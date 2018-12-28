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GeForce GTX 1150 ekran kartı da sırada

GeForce GTX 1100 adıyla yeni bir seriye başlayacağı anlaşılan Nvidia alt seviye Turing ekran kartlarını burada toplayacak. Hali hazırda iki modelin bilgileri internete sızdırıldı.
4 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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GeForce GTX 1150 ekran kartı da sırada

Nvidia’nın gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini sadece Geforce RTX 2000 serisine özgü tutacağı ve GTX 1100 olarak alt seviye bir seriye başlayacağı biliniyor. Şu anda seride iki model mevcut durumda.

GeForce GTX 1150 özellikleri

Daha önce TU116 çekirdeğini temel alan GTX 1160 ekran kartı internete sızdırılmıştı. 1920 CUDA çekirdeği barındıran ekran kartının RT teknolojisi olmadan ve GDDR6 bellek ile GTX 1070 Ti benzeri bir performans sunması bekleniyordu.

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Yeni ortaya çıkan bilgiler ise GeForce GTX 1150 ekran kartına işaret ediyor. Bazı kaynaklar GTX 2050 olarak isimlendirse de bu sefer GTX 1100 serisinin bir anlamı kalmayacak gibi. Bu bakımdan GTX 1100 isimlendirmesi daha doğru gibi görünüyor.

TU117 çekirdeğini kullanması beklenen yeni ekran kartı tahminen 14 kümeli yani 896 çekirdekli olacak. Benchmark skorları GTX 1060 ile GTX 1050 Ti arasında bir konuma işaret ediyor.

Henüz bu yeni seri ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor. CES 2019 fuarında RTX 2060 ekran kartının piyasaya sürülmesi bekleniyor. Muhtemelen yaz ortalarına doğru yeni seri detaylanacaktır.

 

https://www.guru3d.com/news-story/geforce-rtx-2050-also-discovered-in-benchmark-results.html Yorum Yaz
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dr_dre 4 ay
Nvidia'dan biz de kazığımızı yedik
RTX 2070 aldık ve 2060 ile arasında %10 fark var genelde
Gerçi benimki 2080-2080ti'lara göre daha küçük
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Mr. Jingles 4 ay
1160 1070’i geçip 1070Ti ile eşit olacaksa 1150 de 1060 ile 1070 arasında olmalı. 2050 zaten ışın izleme olacak ama 1150’de olmayacak. O yüzden en azından performanstan bir albenisi olsun. 1060’ın altında olduktan sonra ölü doğmuş sayılır.
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guzmann06 4 ay Mr. Jingles
2050 diye bir kar tolmucak 1150 75 w tdp takıldı 1050 ti 14nm üretilmişti. Çof performans artışı kaydemişler. Nvida 90-120 w bandın ara kart yapması lazım. elde gtx 1060 varken gddr5x 1060 da yeni çıkmışken. Bu kartların nezmn nasıl fiyatlam ile çıkcağını bilmiyorum. gtx 1060 larda ciddi indirm olabilir yakınlarda.
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jimhendrix 4 ay
ekreme göre nvidia ne yapsa doğru.
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awaqado 4 ay
zorla ps 5 aldıracaklar
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ilkerinanç 4 ay
660 ile 750 bir üst modelin hızlısı yavaşı olduğu ilk bakışta anlaşılıyor ama 1050 1060 1150 sanki aynı seriymiş gibi algılanıyor,bilmiyorum belki bana öyle geldi.
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ilkerinanç 4 ay
1060 dan yavaşsa nasıl 1150 oluyor yav?1055 falan de bari.
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guzmann06 4 ay ilkerinanç
Hafızam beni yanıltmıyorsa Gtx 660 da Gtx 750/ti den hızlıydı. /50 ti 60 watt tdp vardı. Gtx 1060 gtx 980 seviyesinde geldi. 970 seviyesinde gelmedi. gtx 1060 çıktığı yılda çok fiyatına göre çok sağlam bir karrtı. Hala 1080 p de gideri olan bir kart.
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TheNewAtilla 4 ay
%35 performans artışı var 1050 ti dan. Gtx 1060 3gb bile etmiyor.
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guzmann06 4 ay TheNewAtilla
75 watt a takılıyor o seri. 50 ile 60 serisi arasında 90watt tdpli bir kart lazım. o ara çokaçık 1050 ti dan 1060 geçiş 1060dan 1080 e geçiş gibi bazen 1080 tiye.
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AtiMX4 4 ay
İyi artık eskisi gibi mimingciler için diye bir cümle kullanılmıyor artık. Oyuna geri döndüler.
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nForcer 4 ay
GTX 1060'tan yavaş olacaksa, o zaman RTX 2050 gelecek ve bu GPU ile GTX 1050'nin arasına konumlanacak demektir.
Yani: GTX 1050 < GTX 1150 < GTX 1060 / RTX 2050
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al-ozaria 4 ay
GTX 1060 ile eş performansta olmazsa zor tutar.
Birde 1160 ve 1150'de performans açısından, dizüstü kısmına önem vermeleri yerinde olur. Yanına m koyupta eski bazı serileri gibi masaüstü türdeşleri ile aralarında uçurum olmamalı. Yoksa 10x0 serisinin komple gölgesinde kalır.
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