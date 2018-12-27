Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi ülkemizde başladı

Samsung’un kısa bir süre önce Galaxy S9 ve S9+ kullanıcılarına sürpriz yaparak yayınladığı Android 9.0 Pie güncellemesi yaygınlaşmaya devam ediyor. Pek çok Avrupa ülkesinin ardından ülkemizde de güncelleme başlamış durumda.

Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi neler sunuyor?

Dün itibariyle DH forum üzerinde de paylaşılan bilgilere göre merakla beklenen Android 9.0 Pie güncellemesi dağıtılıyor. Merakla beklenen diyoruz zira yeni One UI kullanıcı ara yüzü bu güncelleme ile geliyor.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi yayınlandı"

Samsung’un katlanabilir ekranlı telefon lansmanında ilk kez görücüye çıkardığı One UI ara yüzü daha iyi bir deneyim ve sezgisel teknolojiler ile öne çıkıyor. Katlanabilir ekranlara da uyum sağlayan One UI ara yüzü ilk kez Galaxy S9 ve S9+ kullanıcılarına sunulmuş oldu.

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar performans artışı ve daha iyi batarya ömrü konusunda gelişmeler olduğunu ifade ediyor. Diğer taraftan güncelleme sonrasında bazı kasma problemi yaşayanlar da var.