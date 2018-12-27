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Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi ülkemizde başladı

Ülkemizde de dün itibariyle Samsung Galaxy S9 ve S9+ modelleri için Android Pie güncellemesi dağıtıma başladı. İlk kez One UI ara yüzü Galaxy S9 ve S9+ kullanıcılarına sunulmuş durumda.
4 ay
9,2b
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10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un kısa bir süre önce Galaxy S9 ve S9+ kullanıcılarına sürpriz yaparak yayınladığı Android 9.0 Pie güncellemesi yaygınlaşmaya devam ediyor. Pek çok Avrupa ülkesinin ardından ülkemizde de güncelleme başlamış durumda.

Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi neler sunuyor?

Dün itibariyle DH forum üzerinde de paylaşılan bilgilere göre merakla beklenen Android 9.0 Pie güncellemesi dağıtılıyor. Merakla beklenen diyoruz zira yeni One UI kullanıcı ara yüzü bu güncelleme ile geliyor.

Ayrıca Bkz. "Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi yayınlandı"

Samsung’un katlanabilir ekranlı telefon lansmanında ilk kez görücüye çıkardığı One UI ara yüzü daha iyi bir deneyim ve sezgisel teknolojiler ile öne çıkıyor. Katlanabilir ekranlara da uyum sağlayan One UI ara yüzü ilk kez Galaxy S9 ve S9+ kullanıcılarına sunulmuş oldu.

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar performans artışı ve daha iyi batarya ömrü konusunda gelişmeler olduğunu ifade ediyor. Diğer taraftan güncelleme sonrasında bazı kasma problemi yaşayanlar da var.

 

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MustafaC53 4 ay en beğenilen
Gün gelecek bu güncellemeleri satacaklar.
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SkyTech74 4 ay
Bu sefer baya hızlı çıktı Samsung. Ocak ayının sonu diyordum ben.
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DH Misafiri 4 ay
9.0 la telefonu iyice çocuk telefonuna çevirdiler hiç beğenmedim o renkler o simgeler ne öğle ya hele birde arama yaparken ekranın ortasına çıkan kocaman yuvarlak halka rehber kişiler simgesinde ki o renkler şuan 8.0 düşürücem telefonu derhal telefondan soğudum resmen
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intel7mix 4 ay
Note 9 varken sen git S9 serisine ver.
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darkhair 4 ay
Gelmesine sevindim lakin note 9 varken s9 a önce gelmesi biraz garip değil mi?
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huseyincarnege 4 ay
s8 de bekleniyor
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sniko1 4 ay
Performans modunda olmasına rağmen bir takım takılma ve donmalar yaşanabiliyor. Bunun dışında kullanımı kolaylaştıran birçok yeniliği getiren güzel bir güncelleme olmuş.
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avianca 4 ay
Ben hiç beğenmedim ios a çevirmişler resmen görseli çok kötü.
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b@d0 4 ay
note8'e ne zaman gelir acaba?
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mlhkhy 4 ay
Note 9 gelsin de ona da sıra gelir.
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MustafaC53 4 ay en beğenilen
Gün gelecek bu güncellemeleri satacaklar.
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SkyTech74 4 ay
Bu sefer baya hızlı çıktı Samsung. Ocak ayının sonu diyordum ben.
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