GeForce GTX 460 için 2GB GDDR5 bellekli özel tasarımlar hazırlanıyor

Nvidia tarafından "oyuncular için hazırladığıımız en iyi GPU" olarak gösterilen GeForce GTX 460'ın lansmanı için geri sayım başladı. 12 Temmuz'da satışa sunulacak olan GeForce GTX 460, 192-bit / 768MB GDDR5 ve 256-bit / 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek konfigürasyonuyla lanse edilecek.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF104 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 336x paralel işlem birimine sahip olacak. Grafik işlem birimi 675MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapacak olan GeForce GTX 460 için bazı üreticiler özel tasarımlı model hazırlıklarını da sürdürüyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre, sadece Nvidia tabanlı ekran kartı hazırlayan bazı isimler, 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modellerini pazara sürmeyi planlıyor. Ağustos ayı içerisinde lanse edilecek bu modeller ile özellikle yüksek çözünürlükteki oyun performansının arttırılacağı belirtilirken, saat hızlarının değişmeyeceği belirtiliyor.

GeForce GTX 460'ın 192-bit olan modeli 199$, 256-bit olan modeli ise 229$ seviyesinden lanse edilecek.