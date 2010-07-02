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GeForce GTX 460 için 2GB GDDR5 bellekli özel tasarımlar hazırlanıyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tarafından "oyuncular için hazırladığıımız en iyi GPU" olarak gösterilen GeForce GTX 460'ın lansmanı için geri sayım başladı. 12 Temmuz'da satışa sunulacak olan GeForce GTX 460, 192-bit / 768MB GDDR5 ve 256-bit / 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek konfigürasyonuyla lanse edilecek.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF104 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 336x paralel işlem birimine sahip olacak. Grafik işlem birimi 675MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapacak olan GeForce GTX 460 için bazı üreticiler özel tasarımlı model hazırlıklarını da sürdürüyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre, sadece Nvidia tabanlı ekran kartı hazırlayan bazı isimler, 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modellerini pazara sürmeyi planlıyor. Ağustos ayı içerisinde lanse edilecek bu modeller ile özellikle yüksek çözünürlükteki oyun performansının arttırılacağı belirtilirken, saat hızlarının değişmeyeceği belirtiliyor.

GeForce GTX 460'ın 192-bit olan modeli 199$, 256-bit olan modeli ise 229$ seviyesinden lanse edilecek.


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FerdosParadise 8 yıl
Ya Nvidia ile arıp veremediğiniz ne sizlerin????
her forumda heryerde saldırıyorsunuz!
siz sevseniz de sevmeseniz de bu Otoriter siteler fiyat/performans Ödülüne Layık görmüşler bu kartı!!!
çok mu kızdınız o halde gidin soyuk su için!
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emrahrasa 8 yıl

FerdosParadise

Ya Nvidia ile arıp veremediğiniz ne sizlerin????

her forumda heryerde saldırıyorsunuz!
siz sevseniz de sevmeseniz de bu Otoriter siteler fiyat/performans Ödülüne Layık görmüşler bu kartı!!!
çok mu kızdınız o halde gidin soyuk su için!


İnsan ilk mesajında bir 'merhaba' der değil mi? Bu ne şiddet bu celal. Ayrıca 'soyuk' su iyidir, ancak her daim içilmemelidir.
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fukarakoala 8 yıl
Bu kartı alana kadar gidip 470 almak çok daha mantıklı böle şu kadar bit diye kandırmaca yok nvidia fiyat aralıklarını düzügün tutup orta üst ve alt sınıf kartlarını oluşturmadı
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scutaro 8 yıl
Fiyatı 230$ olan bir kart default voltaj ile 800mhz'in üzerinde çalışabiliyor ve performansı 350$'lık GTX 470'e yaklaşıyor, daha ne olucaktı.
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ALBAY 8 yıl
Vay uyanıklar.Sanki 786 mb nin fiyatı çok uygunmuş gibi şimdide 2gb olanı çıkartıyorlar.Allah bilir onuda sırf 2gb diye 400 dolara felan satarlar
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