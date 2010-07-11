GeForce GTX 460'ın her iki versiyonu için de fiyatlar netleşmeye başladı

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi resmi tanıtımı 12 Temmuz'da yapılacak olan GeForce GTX 460, bellek konfigürasyonuna göre iki farklı versiyonla gelecek. 199$ seviyesinden lanse edilecek GeForce GTX 460, 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, 229$ seviyesinden lanse edilen GeForce GTX 460 ise 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Referans modellerle birlikte özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerinin de 12 Temmuz itibariyle gün ışığına çıkması beklenirken, Nvidia'nın "oyuncular için en iyi GPU'muz" iddiasıyla tanıttığı GeForce GTX 460'ın fiyatları netleşiyor.
Tahmin edileceği üzere Nvidia'nın belirlediği referans fiyatlar, marka ve modele göre değişiklik gösterecek. Avrupa fiyat listelerine hem 192-bit hem de 256-bit versiyonları giriş yapmaya başlayan GeForce GTX 460 için şu an listelerde görünen en düşük fiyat, 199 Avro ile Sparkle'ın 768MB GDDR5 bellekli modeline ait. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modellerinde ise, fiyatların 40 Avro civarında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için Avrupa fiyat listelerine görünen en pahalı model ise 266 Avro ile Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum'a ait olduğunu görüyoruz. Ancak kartlar henüz çıkmadığı için önümüzdeki hafta ile birlikte, yani kartların raflardaki yerini almasıyla birlikte fiyatlar da bazı değişiklikler olması da muhtemel görünüyor zira henüz listelere girmeyen çok sayıda marka ve model bulunuyor.
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Güç tüketiminden başlayalım..768mb ve 1gb olan her iki versiyonda 5830a yakın olmakla birlikte daha düşük güç tüketimine sahip;
translate.googleusercontent.com/...
Sıcaklık; Idle 33, yük altında 69c (Test edilen kart yanlış anlamadıysam fabrika çıkışı ocli)
translate.googleusercontent.com/...
Overclock Testi; OC, galiba default voltaj ile yapılmış..Voltaj artırımı denense muhtemelen daha gidecekmiş. Defalt voltaj ile 850mhz Core..1700mhz shader
Editörün belirttiğine göre stok haline göre %21 kazanç sağlanmış.Bu arada 3.8ghz'e ocli i7 ile 192bit olan 16000e yakın, 1gb versiyonu ise 17000 civarı Vantaj skoru elde edilmiş.
translate.googleusercontent.com/...
Ve merak edeceğiniz üzere Dx11-Tesselation performansı;(Benchmark)Dirt 2ye bakılırsa benchler gerçekçi;
translate.googleusercontent.com/...
translate.googleusercontent.com/...
Ve gelelim genel oyun performansına;
768mblık versiyon 5830 ile denk ve hatta hafiften önde gibi..1gb-256bitlik versiyon kesinlikle hızlı.Hatta GTX 465den de hızlı..Dolayısıyla 5850e oldukça yakın diyebiliriz.Testlere de bi zahmet siz bakıverin..İnceleme giriş sayfası;
translate.googleusercontent.com/...
Sonuç: Bütçesi orta halli olanlar için gayet iyi seçim olacak gibi gtx 460,
Nvidianın bahsettiği 8800 gt etkisi bir önceki kadar olmasa da gerçekleşebilir. Kesin yorum getirmek için hala erken olsa da sadece yukarıdaki incelemeyi baz alırsak eğer; 192 bitlik versiyon 5830a denk ama daha ucuz ,1gblık versiyon ise tam bir bomba..Stok halde gtx 465i geçebiliyor. HD 5830 ile denk fiyatı, daha düşük güç tüketimi (fark mühimsenmicek kadar az olsa da) stok halde daha yüksek performans ve oc ile daha da coşturabilme imkanı ile tam da en çok oyuncuların aradığı ve en fazla yüzdeye sahip ekran kartı fiyat aralığında. Galiba eylüle doğru bir de GTX 475 çıkacakmış. O da gtx 470i ortadan kaldıracak türden.Bakalım Ati fiyat indirimi ile cevap verirse dengeler yerine oturur gibi. Mesela 5830u 200$a, 5850i ise 250-260$ seviyesine çekebilir..Her halukarda cazibesi yüksek bir kart geliyor bu açık.
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Aşağıdaki tabloların ve linklerin gösterdiği üzere, CPU'ların aldığı 3DMark puanına değil PLANS/s değerlerine bakmak çok daha mantıklı olacaktır, görülebildiği gibi 3DMark Vantage'daki CPU Puanlarına (PLANS/s değil) yansıyan performans farkı gerçekteki performans farkı ile benzer ancak yeterince yakın değil halen...
Tom's Hardware - Benchmark Performance Index
Tom's Hardware - Benchmark Far Cry 2 1.0.1
Sonuç: CPU Test 1, CPU gücünü en iyi şekilde yansıtıyor.
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Bu benim eski sistemin günlük hızlarında -eski sürücülerlede yapılmış olsa- Vantage testi. 1540 PLANS/s yapmış CPU. 12000 Puan almış GPU.
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GTX480'in takılı olduğu sistemin işlemcisi benim işlemcimden yaklaşık olarak %70 daha güçlü. 2500 PLANS/s yapmış CPU. 21800 Puan almış GPU.
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GTX460 için ise olay çok daha şenleniyor...
ark.intel.com/...
Xeon X3440 işlemcisinin "Bus Speed" yazan yerine bakın... 200mhz... Şimdi birde işlemcinin çarpanına bakalım... 19x... Yani 3.8ghz hızında. Benim işlemcimden %114 daha güçlü.
3300 PLANS/s yapmış CPU. 16400 Puan almış GPU.
Aşağıdaki incelemeye göre (3.75ghz i7 965 takılı sistemde) OC'suz bir 5850'den (15150 puan almış OC'suz) daha güçlü gözüküyor GTX460 OC.
guru3d.com/...
GTX460 OC, geçtim 5830'u neredeyse OC'suz bir GTX480 performansına erişmiş gibi duruyor... Peki 5830'e OC yapılınca ne olmuş bakıyoruz:
5830 OC yapıldığında 16700 GPU Puanı almış aynı güçte bir CPU ile... Geçiyor GTX460'ı yani... Ne şanstır ki...
GTX460 sonuna kadar OC edilmiş haliyle; 5830'dan daha ucuz, 5830'un stock halinden daha hızlı, 5830'un OC'lu halinden daha yavaş.
Ki Türkiye fiyatlarını ele alırsak durum GTX460 için dahada vahimleşiyor...
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Buda son noktasına kadar OC yapılmış GTX470 (GTX460 testindeki ile aynı işlemci kullanılmış, neredeyse aynı frekansta). CPU puanı tahminen biraz daha yüksek olurdu test yapılsaydı. 21600 Puan almış GPU. GTX460 ise 16400 puan almıştı.
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Aşağıdaki linkteki sonuçlardan görülebileceği üzere, Vantage Performance ayarındaki testleree göre, GTX460 sonuna kadar OC yapıldığında dahi, OC'suz bir GTX295 seviyesinde kalıyormuş gibi duruyor.
19769 - kuti2008 - GTX295@600/999 - Core I7-920@3799Mhz
vozforums.com/...
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Oyun testleri yapıldığında GTX460'ın nerede olduğu kesin olarak belli olacaktır, ancak 8800GT zamanındaki gibi birşey beklenmemeli...
bu da o aralıkta çıkacaktır.
GTS serisi ne zman çıkacak acaba?
Oooo çinli arkadaşlar kartn 1gb lık pahalı modelini voltaj verip ısıtmışlar bile > şimdi biri çıkar gtx470-80 katili falan demeden bende karşılaştırma için SS koyayımda açılmadan o çeneler sussunlar
hatırlayacak olursanız gelmiş geçmiş zaman performan/fiyat olarak en iyi kartları nvidia gtx 8000 serisiydi. şuan da aynı yeri kapması çok zor fermi teknolojisi dedi 2 yıl oyaladı bizi.oda fos çıktı şimdi de tek hedefi orta sınıf ekran kartlarıyla yoluna devam etmek.