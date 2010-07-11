Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce GTX 460'ın her iki versiyonu için de fiyatlar netleşmeye başladı

8 yıl
19,6b
1
37
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GeForce GTX 460'ın her iki versiyonu için de fiyatlar netleşmeye başladı
Tam Boyutta Gör

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi resmi tanıtımı 12 Temmuz'da yapılacak olan GeForce GTX 460, bellek konfigürasyonuna göre iki farklı versiyonla gelecek. 199$ seviyesinden lanse edilecek GeForce GTX 460, 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, 229$ seviyesinden lanse edilen GeForce GTX 460 ise 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Referans modellerle birlikte özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerinin de 12 Temmuz itibariyle gün ışığına çıkması beklenirken, Nvidia'nın "oyuncular için en iyi GPU'muz" iddiasıyla tanıttığı GeForce GTX 460'ın fiyatları netleşiyor.

Tahmin edileceği üzere Nvidia'nın belirlediği referans fiyatlar, marka ve modele göre değişiklik gösterecek. Avrupa fiyat listelerine hem 192-bit hem de 256-bit versiyonları giriş yapmaya başlayan GeForce GTX 460 için şu an listelerde görünen en düşük fiyat, 199 Avro ile Sparkle'ın 768MB GDDR5 bellekli modeline ait. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modellerinde ise, fiyatların 40 Avro civarında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için Avrupa fiyat listelerine görünen en pahalı model ise 266 Avro ile Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum'a ait olduğunu görüyoruz. Ancak kartlar henüz çıkmadığı için önümüzdeki hafta ile birlikte, yani kartların raflardaki yerini almasıyla birlikte fiyatlar da bazı değişiklikler olması da muhtemel görünüyor zira henüz listelere girmeyen çok sayıda marka ve model bulunuyor.

GeForce GTX 460'ın her iki versiyonu için de fiyatlar netleşmeye başladı
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 460'ın her iki versiyonu için de fiyatlar netleşmeye başladı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
575m 8 yıl
Testler hafiften gelmeye başlamış. Bi arkadaş topik açmış ben de linkini buldum;

Güç tüketiminden başlayalım..768mb ve 1gb olan her iki versiyonda 5830a yakın olmakla birlikte daha düşük güç tüketimine sahip;

translate.googleusercontent.com/...

Sıcaklık; Idle 33, yük altında 69c (Test edilen kart yanlış anlamadıysam fabrika çıkışı ocli)

translate.googleusercontent.com/...

Overclock Testi; OC, galiba default voltaj ile yapılmış..Voltaj artırımı denense muhtemelen daha gidecekmiş. Defalt voltaj ile 850mhz Core..1700mhz shader

Editörün belirttiğine göre stok haline göre %21 kazanç sağlanmış.Bu arada 3.8ghz'e ocli i7 ile 192bit olan 16000e yakın, 1gb versiyonu ise 17000 civarı Vantaj skoru elde edilmiş.

translate.googleusercontent.com/...

Ve merak edeceğiniz üzere Dx11-Tesselation performansı;(Benchmark)Dirt 2ye bakılırsa benchler gerçekçi;

translate.googleusercontent.com/...

translate.googleusercontent.com/...

Ve gelelim genel oyun performansına;

768mblık versiyon 5830 ile denk ve hatta hafiften önde gibi..1gb-256bitlik versiyon kesinlikle hızlı.Hatta GTX 465den de hızlı..Dolayısıyla 5850e oldukça yakın diyebiliriz.Testlere de bi zahmet siz bakıverin..İnceleme giriş sayfası;

translate.googleusercontent.com/...

Sonuç: Bütçesi orta halli olanlar için gayet iyi seçim olacak gibi gtx 460,
Nvidianın bahsettiği 8800 gt etkisi bir önceki kadar olmasa da gerçekleşebilir. Kesin yorum getirmek için hala erken olsa da sadece yukarıdaki incelemeyi baz alırsak eğer; 192 bitlik versiyon 5830a denk ama daha ucuz ,1gblık versiyon ise tam bir bomba..Stok halde gtx 465i geçebiliyor. HD 5830 ile denk fiyatı, daha düşük güç tüketimi (fark mühimsenmicek kadar az olsa da) stok halde daha yüksek performans ve oc ile daha da coşturabilme imkanı ile tam da en çok oyuncuların aradığı ve en fazla yüzdeye sahip ekran kartı fiyat aralığında. Galiba eylüle doğru bir de GTX 475 çıkacakmış. O da gtx 470i ortadan kaldıracak türden.Bakalım Ati fiyat indirimi ile cevap verirse dengeler yerine oturur gibi. Mesela 5830u 200$a, 5850i ise 250-260$ seviyesine çekebilir..Her halukarda cazibesi yüksek bir kart geliyor bu açık.






Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Temren 8 yıl
performansı 5770-5850 arasında olursa ve fiyatı da 400'den fazla olmazsa bu kartı alıcam umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Bu kart 5850 den daha az performans vericek çünkü 5830 dan daha performanslı demişti nvidia eğer 5850 daha iyi olsa 5850 dan daha iyi performans veriyor derdi yani herşey güç tüketimi,sıcaklık ve fiyata bakar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 8 yıl
Bilen insanlar konuştuğunda, gerçekte bilgisiz olanların saldırısına uğraması ve bilgisiz ilan edilmesi gerçekten çok üzücü.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aşağıdaki tabloların ve linklerin gösterdiği üzere, CPU'ların aldığı 3DMark puanına değil PLANS/s değerlerine bakmak çok daha mantıklı olacaktır, görülebildiği gibi 3DMark Vantage'daki CPU Puanlarına (PLANS/s değil) yansıyan performans farkı gerçekteki performans farkı ile benzer ancak yeterince yakın değil halen...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tom's Hardware - Benchmark Performance Index
Tom's Hardware - Benchmark Far Cry 2 1.0.1

Sonuç: CPU Test 1, CPU gücünü en iyi şekilde yansıtıyor.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Bu benim eski sistemin günlük hızlarında -eski sürücülerlede yapılmış olsa- Vantage testi. 1540 PLANS/s yapmış CPU. 12000 Puan almış GPU.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



----------------------------------------------------------------------------------------------
GTX480'in takılı olduğu sistemin işlemcisi benim işlemcimden yaklaşık olarak %70 daha güçlü. 2500 PLANS/s yapmış CPU. 21800 Puan almış GPU.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


----------------------------------------------------------------------------------------------
GTX460 için ise olay çok daha şenleniyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ark.intel.com/...

Xeon X3440 işlemcisinin "Bus Speed" yazan yerine bakın... 200mhz... Şimdi birde işlemcinin çarpanına bakalım... 19x... Yani 3.8ghz hızında. Benim işlemcimden %114 daha güçlü.
3300 PLANS/s yapmış CPU. 16400 Puan almış GPU.

Aşağıdaki incelemeye göre (3.75ghz i7 965 takılı sistemde) OC'suz bir 5850'den (15150 puan almış OC'suz) daha güçlü gözüküyor GTX460 OC.

guru3d.com/...

GTX460 OC, geçtim 5830'u neredeyse OC'suz bir GTX480 performansına erişmiş gibi duruyor... Peki 5830'e OC yapılınca ne olmuş bakıyoruz:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


5830 OC yapıldığında 16700 GPU Puanı almış aynı güçte bir CPU ile... Geçiyor GTX460'ı yani... Ne şanstır ki...

GTX460 sonuna kadar OC edilmiş haliyle; 5830'dan daha ucuz, 5830'un stock halinden daha hızlı, 5830'un OC'lu halinden daha yavaş.

Ki Türkiye fiyatlarını ele alırsak durum GTX460 için dahada vahimleşiyor...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Buda son noktasına kadar OC yapılmış GTX470 (GTX460 testindeki ile aynı işlemci kullanılmış, neredeyse aynı frekansta). CPU puanı tahminen biraz daha yüksek olurdu test yapılsaydı. 21600 Puan almış GPU. GTX460 ise 16400 puan almıştı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


----------------------------------------------------------------------------------------------

Aşağıdaki linkteki sonuçlardan görülebileceği üzere, Vantage Performance ayarındaki testleree göre, GTX460 sonuna kadar OC yapıldığında dahi, OC'suz bir GTX295 seviyesinde kalıyormuş gibi duruyor.

19769 - kuti2008 - GTX295@600/999 - Core I7-920@3799Mhz

vozforums.com/...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Oyun testleri yapıldığında GTX460'ın nerede olduğu kesin olarak belli olacaktır, ancak 8800GT zamanındaki gibi birşey beklenmemeli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 8 yıl
5830 450-550 arası şuan.
bu da o aralıkta çıkacaktır.
GTS serisi ne zman çıkacak acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
bu kartlar çok satar... nvidianın cebini doldurma vakti yaklaşıyor.. gerçi tüm ürün gamında bunlar az yer kaplasa bile yine milyon dolarlar telaffuz edilecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Agababangida 8 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Oooo çinli arkadaşlar kartn 1gb lık pahalı modelini voltaj verip ısıtmışlar bile > şimdi biri çıkar gtx470-80 katili falan demeden bende karşılaştırma için SS koyayımda açılmadan o çeneler sussunlar



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
nvidia lanse ettiği son ekran kartlarla kendini baya bir düşürdü.
hatırlayacak olursanız gelmiş geçmiş zaman performan/fiyat olarak en iyi kartları nvidia gtx 8000 serisiydi. şuan da aynı yeri kapması çok zor fermi teknolojisi dedi 2 yıl oyaladı bizi.oda fos çıktı şimdi de tek hedefi orta sınıf ekran kartlarıyla yoluna devam etmek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brkkyk 8 yıl
Sayın haber editörümüz acaba bu kartın hangi distribütör tarafından ülkemize getirileceği hakkında bir bilginiz varmıdır?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kobb 8 yıl
Bu kart sanıyorum Palit Sonic modeli

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeloAngelo 8 yıl
testler bi gelsin farcry ve crysis gibi nvidia sever oyunlar hariç o zaman fiyatını hak ediyomu tartışırız şimdilik ne konuşsak boş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtremee 8 yıl
Merakla bekliyorum bu kartı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
gtx460 192 bit 380-400tl civarı gtx460 256 bit 440-470tl civarı olacaktır tahminen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mayor 8 yıl
tr ye 266 avro+kdv yle girerse millet gider 465 alır yada özel soğutuculu 5850 alır 600 liraya yakın oluyo 266 avro+kdv bunun bi kaç vergisi distiribütör payı şu bu oldu olacak 470 le aynı kapıya geldi ama bizede 266 avrodan gelirse 450 lira gibi o zaman 5830(tabi 460 ın testleri nasıl olacak bilmiyoruz) almaz millet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19555 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce ve
2 etiket daha nvidia fiyat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS ARES "Dünyanın en hızlı Ekran Kartı(?)" Test Masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim