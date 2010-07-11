GeForce GTX 460'ın her iki versiyonu için de fiyatlar netleşmeye başladı

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi resmi tanıtımı 12 Temmuz'da yapılacak olan GeForce GTX 460, bellek konfigürasyonuna göre iki farklı versiyonla gelecek. 199$ seviyesinden lanse edilecek GeForce GTX 460, 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, 229$ seviyesinden lanse edilen GeForce GTX 460 ise 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Referans modellerle birlikte özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerinin de 12 Temmuz itibariyle gün ışığına çıkması beklenirken, Nvidia'nın "oyuncular için en iyi GPU'muz" iddiasıyla tanıttığı GeForce GTX 460'ın fiyatları netleşiyor.

Tahmin edileceği üzere Nvidia'nın belirlediği referans fiyatlar, marka ve modele göre değişiklik gösterecek. Avrupa fiyat listelerine hem 192-bit hem de 256-bit versiyonları giriş yapmaya başlayan GeForce GTX 460 için şu an listelerde görünen en düşük fiyat, 199 Avro ile Sparkle'ın 768MB GDDR5 bellekli modeline ait. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modellerinde ise, fiyatların 40 Avro civarında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için Avrupa fiyat listelerine görünen en pahalı model ise 266 Avro ile Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum'a ait olduğunu görüyoruz. Ancak kartlar henüz çıkmadığı için önümüzdeki hafta ile birlikte, yani kartların raflardaki yerini almasıyla birlikte fiyatlar da bazı değişiklikler olması da muhtemel görünüyor zira henüz listelere girmeyen çok sayıda marka ve model bulunuyor.