GeForce GTX 480'nin GPU hızı 1400MHz'e çıkartıldı

Bench Bros ve Ralf isimli profesyonel hız aşırtmacılar, GamesCom Live Show 2010 etkinliği kapsamında yaptıkları hız aşırtma gösterisinde GeForce GTX 480'inin grafik işlemci hızını 1400MHz'e yükseltmeyi başardılar. Standart saat hızıyla yük altında 95 dereceye kadar çıkabilen GeForce GTX 480'i LN2 olarak bilinen Sıvı Azotla soğutan ikili, 1400MHz GPU ve 5100MHz bellek saat hızına ulaşarak bu alanda önemli bir başarıya imza atmış oldular. Ekran kartı olarak MSI'ın GeForce GTX 480 modelini tercih eden ikili, anakart olarak Gigabyte X58A-UD9, bellekler olaraksa 6GB kapasiteli Corsair Dominator GTX2 kullanırken, işlemci seçimi ise 6.46GHz'e çıkartılan Intel Core i7 980X idi.
Ulaştıkları yüksek hız seviyesinde 56313 puanlık 3DMark 2005 skoruna erişen ikilinin çalışmasına ait detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
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Ne parada ne yetenekte bitiyor bu iş. Peki ne diye soracaksınız: Hemen söyleyeyim;
sadece bi' GAZOZ AÇACAĞI.
O yüzden bu haber yayınlanmamalı bile! açacak yok, olmaz.:D
Şaka bir yana gerçekten de imkan varsa oc kolay. Tabi tak diye neo'ya yükledikleri gibi yüklemiyolar oc yapmayı ama 1-2 yıl içinde öğrenirsin diye sanıyorum bü bi kısmını.
1400 MHZ çok güzel. Ben gtx460'ı merak ediyorum. Daha iyi oc oldugunu demek sanırım onunda 1400 lere çıkabileceği anlamına geliyor di'mi?
recep''hey'' usta'dan bir açacak bekliyoruz bu sisteme
çünkü gazoz açacağı kullanmamışlar ondan :))
Sıvı azotla soğutulmakta olan bir kartın sıcaklığı çok önemli mi?
3D Mark 2005'in birincisi işlemci farkıyla geçmiş bu elemanları. Yazık etmişler 1400Mhz'e. Biraz işlemciye yüklenselermiş iyiymiş.
haber için teşekkürler