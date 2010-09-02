Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce GTX 480'nin GPU hızı 1400MHz'e çıkartıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
1
33
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bench Bros ve Ralf isimli profesyonel hız aşırtmacılar, GamesCom Live Show 2010 etkinliği kapsamında yaptıkları hız aşırtma gösterisinde GeForce GTX 480'inin grafik işlemci hızını 1400MHz'e yükseltmeyi başardılar. Standart saat hızıyla yük altında 95 dereceye kadar çıkabilen GeForce GTX 480'i LN2 olarak bilinen Sıvı Azotla soğutan ikili, 1400MHz GPU ve 5100MHz bellek saat hızına ulaşarak bu alanda önemli bir başarıya imza atmış oldular. Ekran kartı olarak MSI'ın GeForce GTX 480 modelini tercih eden ikili, anakart olarak Gigabyte X58A-UD9, bellekler olaraksa 6GB kapasiteli Corsair Dominator GTX2 kullanırken, işlemci seçimi ise 6.46GHz'e çıkartılan Intel Core i7 980X idi.

Ulaştıkları yüksek hız seviyesinde 56313 puanlık 3DMark 2005 skoruna erişen ikilinin çalışmasına ait detaylara buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emirilhan 9 yıl
Güzel hız aşırtma. Ama bu işlerin %90'ı paraya bakıyor maalesef :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 9 yıl
Bazı arkadaşlar iş parada bitiyor demiş. KESİNLİKLE YANLIŞ!!!
Ne parada ne yetenekte bitiyor bu iş. Peki ne diye soracaksınız: Hemen söyleyeyim;
sadece bi' GAZOZ AÇACAĞI.
O yüzden bu haber yayınlanmamalı bile! açacak yok, olmaz.:D
Şaka bir yana gerçekten de imkan varsa oc kolay. Tabi tak diye neo'ya yükledikleri gibi yüklemiyolar oc yapmayı ama 1-2 yıl içinde öğrenirsin diye sanıyorum bü bi kısmını.
1400 MHZ çok güzel. Ben gtx460'ı merak ediyorum. Daha iyi oc oldugunu demek sanırım onunda 1400 lere çıkabileceği anlamına geliyor di'mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 9 yıl
Sıvı azotu da Corsair H70 içine koyup satsalarda bizde alıp kullanabilsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seckinim 9 yıl
yok bu olamaz.."Açacak" eksik. Bu sistem kesin çöker :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrebo 9 yıl
Metro 2033 den test bekliyorum şu sistemle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
=lachesis= 9 yıl

seckinim

yok bu olamaz.."Açacak" eksik. Bu sistem kesin çöker :)

recep''hey'' usta'dan bir açacak bekliyoruz bu sisteme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xdorukx 9 yıl
:D Bnde deniyim xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
yüksek hıza çıkmışlar ama rekor kıramamışlar sanırım.. neden???
çünkü gazoz açacağı kullanmamışlar ondan :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 9 yıl
maşallah deyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÇVK 9 yıl
Para olunca profesyonel oluyorsun bu alanda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 9 yıl
O hızlardaki sıcaklığı neymiş peki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 9 yıl
hd5970'i geçmiştir bu hızda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 9 yıl
%100 oc yapmışlar..gayet iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 9 yıl

TiesTorN

O hızlardaki sıcaklığı neymiş peki?

Sıvı azotla soğutulmakta olan bir kartın sıcaklığı çok önemli mi?

3D Mark 2005'in birincisi işlemci farkıyla geçmiş bu elemanları. Yazık etmişler 1400Mhz'e. Biraz işlemciye yüklenselermiş iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 9 yıl
1.4 ghz gpu ile skor almak büyük başarı
haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14210 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, hız aşırtma ve
2 etiket daha MSI overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim