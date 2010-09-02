GeForce GTX 480'nin GPU hızı 1400MHz'e çıkartıldı

Bench Bros ve Ralf isimli profesyonel hız aşırtmacılar, GamesCom Live Show 2010 etkinliği kapsamında yaptıkları hız aşırtma gösterisinde GeForce GTX 480'inin grafik işlemci hızını 1400MHz'e yükseltmeyi başardılar. Standart saat hızıyla yük altında 95 dereceye kadar çıkabilen GeForce GTX 480'i LN2 olarak bilinen Sıvı Azotla soğutan ikili, 1400MHz GPU ve 5100MHz bellek saat hızına ulaşarak bu alanda önemli bir başarıya imza atmış oldular. Ekran kartı olarak MSI'ın GeForce GTX 480 modelini tercih eden ikili, anakart olarak Gigabyte X58A-UD9, bellekler olaraksa 6GB kapasiteli Corsair Dominator GTX2 kullanırken, işlemci seçimi ise 6.46GHz'e çıkartılan Intel Core i7 980X idi.

Ulaştıkları yüksek hız seviyesinde 56313 puanlık 3DMark 2005 skoruna erişen ikilinin çalışmasına ait detaylara buradan ulaşabilirsiniz.