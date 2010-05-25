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GeForce GTX 465 test edildi

GeForce GTX 465 için test sonuçları gelmeye başladı. Bakalım GeForce GTX 465, Radeon HD 5850 karşısında neler yapabiliyor ?
9 yıl
10,2b
1
84
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki hafta Tayvan'ın Taipei kentinde başlayacak Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak lanse edilmesi planlanan GeForce GTX 465 için güvenilir test sonuçları gelmeye başladı. GeForce GTX 465 için ön-inceleme yayınlayan Xbit Labs, 6 farklı test ile kartın performansına ilişkin ilk verileri yayınladı. GF100 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonunu kullanan GeForce GTX 465, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 352x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekleri de 3208MHz'de çalışan Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı, genel görünümüyle GeForce GTX 470 çizgisini koruyor ve 25cm uzunluğunda bir kart olarak çıkıyor karşımıza.

GeForce GTX 465 test edildi
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XBit Labs'a göre, 279$ seviyesinden lanse edilecek GeForce GTX 465, mevcut performans değerleriyle 20$ daha pahalı olan ATi Radeon HD 5850'nin gerisinde kalıyor. Yeni sürücülerle GTX 465'in performansında iyileştirmeler olabileceğini belirten XBit Labs, DirectX 11'in özelliklerinden faydalanan oyunlarda [Dirt 2 gibi] GeForce GTX 465'in, aynı segmentteki rakip çözümlere karşı daha güçlü bir pozisyon elde ettiğini ancak genel sonuçlar itibariyle ilgili fiyat aralığında kullanıcıların az bir fark ile ATi Radeon HD 5850'ye yönelebileceğini, Nvidia'nın rekabet gücünü arttırmak için daha düşük fiyatlandırmaya gitmesi gerektiğini belirtiyor. Mevcut skorlarla ATi Radeon HD 5830 ile HD 5850 arasına konumlanan GeForce GTX 465 için bazı test sonuçları şu şekilde;

GeForce GTX 465 test edildi
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GeForce GTX 465 test edildi
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GeForce GTX 465 test edildi
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GeForce GTX 465 test edildi
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Kaynak: http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/geforce-gtx-465.html#sect0


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ozerkan 8 yıl
teste neden gt 275i koymuşlar sanki daha iyi bi kart yokmu nvidia'nın
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vernoncougar 8 yıl
ATI RADEON HD 5870'ın sergıledıgı performans nvıdıa'ya parmak ısırtmaktadır.
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mumak 8 yıl
testlere gtx 275 i koymaları çok iyi olmuş
yeni kartlar bi önceki neslin tam olarak neresinde kalıyodu anlayamyodum bi türlü
çünkü hep yeni nesi lartlar kıyaslanıyodu
gtx 465 şu an gtx 275 in genelde az miktar önünde yani dx11 için şimdilik gtx 275 ten gtx 465 e geçmeye değmez
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baris43544354 8 yıl

mumak

testlere gtx 275 i koymaları çok iyi olmuş

yeni kartlar bi önceki neslin tam olarak neresinde kalıyodu anlayamyodum bi türlü

çünkü hep yeni nesi lartlar kıyaslanıyodu

gtx 465 şu an gtx 275 in genelde az miktar önünde yani dx11 için şimdilik gtx 275 ten gtx 465 e geçmeye değmez




Katılıyorum, hatta oc'li gtx 260 / 4870 sahibi olanlar da düşünmemeli bence
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ysroguz 9 yıl
8800 etkisi yapması için performans kadar fiatınında iyi olması lazım. 200$ gibi bir fiatı olursa bu kartın bence çok iyi bir kart olur. 5770 ne kadar tuttu biliyoruz. onun çok az üstünde bir fiatla bu kart alınır. 230$ üstü bu kart için fazla olur. kaldıki ati de boş durmaz onlarda fiat indirecektir mutlaka ama şu performansa ve zikredilen fiat için ati fiat filan indirmez. gerek yok çünkü. nvidia bence fiatı 5770 seviyesine yakın tutmalı
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Man From Atlantis 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


kart canavar gibi oc oluyor, stok soğutmayla


yaklaşık yüzde 50 oc olmuş gpu
ramler de yüzde 20

bu değerlerle gtx470i yakalayıp geçmiş bile(şimdi 470 de oc oluyor demeyin lütfen).. yeni bir 5830 görmeyeceğiz demek ki..
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quzman 9 yıl
Bakın önceki mesajımda vurgulamak istediğim şuydu :
İki firma da yazılım konusunda kötü .
Farkları destek konusunda ...
İki farklı lokanta düşünün .
Gidip bir çorba içiyorsunuz .
İki çorba da aynı ancak birinde size ne tuz ne baharat ne de ekmek verilirken diğerinde garson tepenizden ayrılmıyor .
Kaliteli servisi var .
Ama çorba aynı çorba ...
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simplethinks 9 yıl
Gerçekten 5850 en performanslı kart.Nvidia kartların ısınma ve fazla güç tüketme problemleri var.5770 de iyi yerde duruyor.
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Bu kart hd5850 ile yarışırsa ATI sürücüleri hakkaten armut topluyor demektir. %19 daha çok gpixel/s, %100 daha çok gtexel/s ve %25 daha çok GB/s gücü olan kartla eşitlemesine imkan yok.
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engintezel 9 yıl
Benim daha önce hiç ati kartım olmadı hep nvidia kullandım, ama şuan kart alıcak olsam 20$ fazla verip 5850 alırdım.
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quzman 9 yıl
Biraz objektif olun be kardeşim .
Ati'ye yazılım desteği zayıf diye atıp tutuyorlar .
Ondan sonra da GTX 465'i bir de yeni driver ile görün diyorlar .
Kardeşim madem Nvidia yazılımda o kadar kusursuz niye zırt pırt güncelleme yapıyor .
Nvidia'nın yazılımı da en az Ati kadar zayıf .
Sadece destek vermesini iyi biliyorlar ...
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cavador 9 yıl
cok zayıf bi kart görünüyor , oldukca kötü 5850 den 3-5 ay önce cıksaydı tamam derdimde onun fiyatına cıkardığı perofmansa bakınca işe yaramaz
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sadtneverdie 9 yıl
quzman

Biraz objektif olun be kardeşim .
Ati'ye yazılım desteği zayıf diye atıp tutuyorlar .
Ondan sonra da GTX 465'i bir de yeni driver ile görün diyorlar .
Kardeşim madem Nvidia yazılımda o kadar kusursuz niye zırt pırt güncelleme yapıyor .
Nvidia'nın yazılımı da en az Ati kadar zayıf .
Sadece destek vermesini iyi biliyorlar ...


Anhi. bunu epic fail lafları arasına eklerse şaşırmam :) sade Cuda ya bakan insan bile şu lafı nvidia ya söylemekten utanmalıdır.
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Nurullah_198 9 yıl
quzman

Biraz objektif olun be kardeşim .
Ati'ye yazılım desteği zayıf diye atıp tutuyorlar .
Ondan sonra da GTX 465'i bir de yeni driver ile görün diyorlar .
Kardeşim madem Nvidia yazılımda o kadar kusursuz niye zırt pırt güncelleme yapıyor .
Nvidia'nın yazılımı da en az Ati kadar zayıf .
Sadece destek vermesini iyi biliyorlar ...

Bu mu tarafsızlık. Şimdi de ayda yılda bir driver çıkaran firma ile bir mi oldu Nvidia
Kimse Nvidia ya yazılımda kusursuz demiyor. Yazılımda Ati den kat ve kat daha iyi diyor. Neden diyor? Sebebi açık. Kendilerini sürekli geliştiriyorlar. 3-4 ay önce 20 FPS ile oynadığım oyunları şu anda 30+ FPS ile oynuyorum. Ati de öyle mi? Bi driver çkarıyor. Sonra onun hatalarını kapatan bir driver çıkartıyor. Sonra o driver ı indirp de bitmiyor olay. Bir de bazı oyunlar için hotfix de indirmek zorunda kalıyorsunuz. Kısacası ben yazılım konusunda arada oldukça fazla bir uçurum görüyorum. Bu konuda da Ati yi savunmak anlamsız olur sanki
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KANUNI61 9 yıl

ghost recon advenced
25.05.2010 Saat: 20:53
benim tek anlamadığım olay niye bu testlerde 5970 modeli yok diğerleri var
5970 cift gpu nvidia da cift gpu yok
karşısına kayacakları kart yok
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tarkancek 9 yıl
gtx 465 hd5850 ye oranda daha fazla özellik destekliyorr... birde yeni sürücüyle görün gt465 fark atar 5850 yee...:)
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