GeForce GTX 465 test edildi

Önümüzdeki hafta Tayvan'ın Taipei kentinde başlayacak Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak lanse edilmesi planlanan GeForce GTX 465 için güvenilir test sonuçları gelmeye başladı. GeForce GTX 465 için ön-inceleme yayınlayan Xbit Labs, 6 farklı test ile kartın performansına ilişkin ilk verileri yayınladı. GF100 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonunu kullanan GeForce GTX 465, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 352x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekleri de 3208MHz'de çalışan Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı, genel görünümüyle GeForce GTX 470 çizgisini koruyor ve 25cm uzunluğunda bir kart olarak çıkıyor karşımıza.

XBit Labs'a göre, 279$ seviyesinden lanse edilecek GeForce GTX 465, mevcut performans değerleriyle 20$ daha pahalı olan ATi Radeon HD 5850'nin gerisinde kalıyor. Yeni sürücülerle GTX 465'in performansında iyileştirmeler olabileceğini belirten XBit Labs, DirectX 11'in özelliklerinden faydalanan oyunlarda [Dirt 2 gibi] GeForce GTX 465'in, aynı segmentteki rakip çözümlere karşı daha güçlü bir pozisyon elde ettiğini ancak genel sonuçlar itibariyle ilgili fiyat aralığında kullanıcıların az bir fark ile ATi Radeon HD 5850'ye yönelebileceğini, Nvidia'nın rekabet gücünü arttırmak için daha düşük fiyatlandırmaya gitmesi gerektiğini belirtiyor. Mevcut skorlarla ATi Radeon HD 5830 ile HD 5850 arasına konumlanan GeForce GTX 465 için bazı test sonuçları şu şekilde;

Kaynak: http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/geforce-gtx-465.html#sect0