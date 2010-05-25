GeForce GTX 465 test edildi

Önümüzdeki hafta Tayvan'ın Taipei kentinde başlayacak Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak lanse edilmesi planlanan GeForce GTX 465 için güvenilir test sonuçları gelmeye başladı. GeForce GTX 465 için ön-inceleme yayınlayan Xbit Labs, 6 farklı test ile kartın performansına ilişkin ilk verileri yayınladı. GF100 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonunu kullanan GeForce GTX 465, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 352x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekleri de 3208MHz'de çalışan Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı, genel görünümüyle GeForce GTX 470 çizgisini koruyor ve 25cm uzunluğunda bir kart olarak çıkıyor karşımıza.
XBit Labs'a göre, 279$ seviyesinden lanse edilecek GeForce GTX 465, mevcut performans değerleriyle 20$ daha pahalı olan ATi Radeon HD 5850'nin gerisinde kalıyor. Yeni sürücülerle GTX 465'in performansında iyileştirmeler olabileceğini belirten XBit Labs, DirectX 11'in özelliklerinden faydalanan oyunlarda [Dirt 2 gibi] GeForce GTX 465'in, aynı segmentteki rakip çözümlere karşı daha güçlü bir pozisyon elde ettiğini ancak genel sonuçlar itibariyle ilgili fiyat aralığında kullanıcıların az bir fark ile ATi Radeon HD 5850'ye yönelebileceğini, Nvidia'nın rekabet gücünü arttırmak için daha düşük fiyatlandırmaya gitmesi gerektiğini belirtiyor. Mevcut skorlarla ATi Radeon HD 5830 ile HD 5850 arasına konumlanan GeForce GTX 465 için bazı test sonuçları şu şekilde;
Kaynak: http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/geforce-gtx-465.html#sect0
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yeni kartlar bi önceki neslin tam olarak neresinde kalıyodu anlayamyodum bi türlü
çünkü hep yeni nesi lartlar kıyaslanıyodu
gtx 465 şu an gtx 275 in genelde az miktar önünde yani dx11 için şimdilik gtx 275 ten gtx 465 e geçmeye değmez
Katılıyorum, hatta oc'li gtx 260 / 4870 sahibi olanlar da düşünmemeli bence
kart canavar gibi oc oluyor, stok soğutmayla
yaklaşık yüzde 50 oc olmuş gpu
ramler de yüzde 20
bu değerlerle gtx470i yakalayıp geçmiş bile(şimdi 470 de oc oluyor demeyin lütfen).. yeni bir 5830 görmeyeceğiz demek ki..
İki firma da yazılım konusunda kötü .
Farkları destek konusunda ...
İki farklı lokanta düşünün .
Gidip bir çorba içiyorsunuz .
İki çorba da aynı ancak birinde size ne tuz ne baharat ne de ekmek verilirken diğerinde garson tepenizden ayrılmıyor .
Kaliteli servisi var .
Ama çorba aynı çorba ...
Ati'ye yazılım desteği zayıf diye atıp tutuyorlar .
Ondan sonra da GTX 465'i bir de yeni driver ile görün diyorlar .
Kardeşim madem Nvidia yazılımda o kadar kusursuz niye zırt pırt güncelleme yapıyor .
Nvidia'nın yazılımı da en az Ati kadar zayıf .
Sadece destek vermesini iyi biliyorlar ...
Anhi. bunu epic fail lafları arasına eklerse şaşırmam :) sade Cuda ya bakan insan bile şu lafı nvidia ya söylemekten utanmalıdır.
Bu mu tarafsızlık. Şimdi de ayda yılda bir driver çıkaran firma ile bir mi oldu Nvidia Kimse Nvidia ya yazılımda kusursuz demiyor. Yazılımda Ati den kat ve kat daha iyi diyor. Neden diyor? Sebebi açık. Kendilerini sürekli geliştiriyorlar. 3-4 ay önce 20 FPS ile oynadığım oyunları şu anda 30+ FPS ile oynuyorum. Ati de öyle mi? Bi driver çkarıyor. Sonra onun hatalarını kapatan bir driver çıkartıyor. Sonra o driver ı indirp de bitmiyor olay. Bir de bazı oyunlar için hotfix de indirmek zorunda kalıyorsunuz. Kısacası ben yazılım konusunda arada oldukça fazla bir uçurum görüyorum. Bu konuda da Ati yi savunmak anlamsız olur sanki
ghost recon advenced
25.05.2010 Saat: 20:53
benim tek anlamadığım olay niye bu testlerde 5970 modeli yok diğerleri var
5970 cift gpu nvidia da cift gpu yok
karşısına kayacakları kart yok