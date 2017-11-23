Gearbest Black Friday indirimleri ve vergi telafisi dönemi başladı

Yılın önemli indirim festivallerinden Black Friday indirimleri Gearbest’te başladı. Black Friday’ye özel pek çok üründe yüzde 80’e varan indirim bulunuyor. Ürünlerin fiyat avantajının yanında Black Friday ile birlikte vergi telafisi dönemi de başlıyor. Gearbest, siparişe vergi ücreti çıkması durumunda vergi tutarının tamamı ya da yarısı kadar geri ödeme yapılacak. Vergi telafisi uygulaması Black Friday'den sonra da devam edecek.

Gearbest Black Friday Kampanya Sayfası

Vergi Telafisi Kampanyası

İndirimlere ek olarak Gearbest, vergi sınırının üzerinde sipariş verecek müşterilerinin vergi tutarını telafi edecek. Toplam fiyatı 100 dolara kadar olan ürünlerin vergisinin tamamı, 200 dolara kadar olan ürünler için de yarısı telafi edilecek. Vergi telafisi uygulaması Black Friday'den sonra da devam edecek.

Vergi telafisi almak için vergi tutarının gözüktüğü mail ve dekontun ekran görüntüsünü, sipariş bilgilerini ve vergi telafi kampanyasından yararlanmak istediğinizi belirten kısa bir yazıyı http://support.gearbest.com/ adresindeki “Submit Ticket” kısmına İngilizce olarak iletmek yeterli olacaktır. İngilizce bilginiz yeterli değilse Google Translate kullanabilirsiniz. Siparişi verirken kullandığınız karta para iadesi yapılacaktır. Forumdaki Gearbest konusu üzerinden yardım alabilirsiniz.

Gearbest Donanımhaber Alışveriş Konusu

Donanımhaber'e Özel 5 Üründe Black Friday Fırsatı

Gearbest’te 5 adet üründe Donanımhaber’e özel Black Friday indirimi var. Aşağıdaki ürünleri paylaştığımız linkten sepete ekleyip indirim kodunu uyguladığınız zaman avantajlı fiyattan satın alabileceksiniz. İndirim kodları stoklarla sınırlıdır.

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