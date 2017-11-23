Gearbest Black Friday indirimleri ve vergi telafisi dönemi başladı

Gearbest Black Friday Kampanya Sayfası
Vergi Telafisi Kampanyası
İndirimlere ek olarak Gearbest, vergi sınırının üzerinde sipariş verecek müşterilerinin vergi tutarını telafi edecek. Toplam fiyatı 100 dolara kadar olan ürünlerin vergisinin tamamı, 200 dolara kadar olan ürünler için de yarısı telafi edilecek. Vergi telafisi uygulaması Black Friday'den sonra da devam edecek.
Vergi telafisi almak için vergi tutarının gözüktüğü mail ve dekontun ekran görüntüsünü, sipariş bilgilerini ve vergi telafi kampanyasından yararlanmak istediğinizi belirten kısa bir yazıyı http://support.gearbest.com/ adresindeki “Submit Ticket” kısmına İngilizce olarak iletmek yeterli olacaktır. İngilizce bilginiz yeterli değilse Google Translate kullanabilirsiniz. Siparişi verirken kullandığınız karta para iadesi yapılacaktır. Forumdaki Gearbest konusu üzerinden yardım alabilirsiniz.
Gearbest Donanımhaber Alışveriş Konusu
Donanımhaber'e Özel 5 Üründe Black Friday Fırsatı
Xiaomi Bluetooth 4.0 Hoparlör – 18.11$
Xiaomi Mijia 0.5mm İmza Kalemi – 0.99$
Xiaomi Huami AMAZFIT A1603 Akıllı Bileklik – 19.99$
Xiaomi 3 Eksenli Gimbal – 99.99$
Xiaomi Taşınabilir USB LED Işık – 0.99$
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca alınan 5 lira vergi değil bi öğrenemediniz şunu.
En sonunda paradan vaz geçtim , desteğe giydirdim. Papağan gibi aynı şeyleri tekrar etme, sen gerizekalı mısın post Office de yok dedikçe orayla görüş diyorsun.3 aydır görüşüyoruz yok! dedim..Son mesajım oldu.
7 . ayda iademi aldım
Vergi telafisi hala devam etmektedir.
Detaylı bilgilendirme şu şekildedir:
Yapılan bu açıklamaya göre, support.gearbest.com adresinden gönderilecek bir ticket ile basit bir şekilde bu işlem halledilebilir. Dil olarak İngilizce’yi seçmeniz gerekmektedir.
100$’a kadar olan ürünler için tam vergi iadesi, +100$ ürünler için(üst limit yok) ise verginin yarısı kadar bir para iadesi yapılacaktır. İngilizce konusunda sıkıntınız bulunursa, Google Translate’i veya aşağıda vermiş olduğumuz dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.
GearBest Örnek İade Dilekçesi
• Question Type : Tax issues > I need to pay Customs tax
• Subject : I want to pay back my paid taxes
• Message : I brought some products from GearBest and I paid some Customs tax. My order number is W123456789123, and there is my tax receipt. I want to pay back my paid taxes. Greetings.
(• Soru tipi : Vergi sıkıntıları > Gümrük vergisi ödemem gerekiyor
• Konu : Ödenmiş vergilerimin iadesini istiyorum
• Mesaj : GearBest’ten bazı ürünler aldım ve gümrük vergisi ödedim. Sipariş numaram W123456789123 ve vergi dekontum da burada. Ödenmiş vergilerimin iadesini talep ediyorum. İyi günler.)
Attach files : Gümrük vergisi kesildiğine, gümrük vergisini ödediğinize ve kargonun elinize geçtiğine dair ekran görüntüleri / resimler.
7-14 iş günü içerisinde vergi iadeniz gerçekleştirilecektir. Ödeme yaptığınız ödeme yöntemine göre iadeniz gerçekleştirilecektir.
ALDIĞIM 20 üründen 15 şi geldi Ama 5 ürün gelmedi UG ile başlıyor tüm gelmeyen ürünleri gönderi kodları
satıcıya yazdığımda bana sky56.cn/... siteyi verdi ve UG008103774CN sorguladımda Electronic information,receive--28-Dec-2017 04:03 AM
Small package Center, receive--28-Dec-2017 06:03 AM
Parcel centre,sealing--28-Dec-2017 09:03 AM
Small package Center, left--28-Dec-2017 10:36 AM
Exchange Bureau, have been exported to open--29-Dec-2017 06:36 PM
Exchange Bureau, have been exported directly--30-Dec-2017 12:39 PM
Transit Center，left hand navigation--30-Dec-2017 06:13 PM
TURKEY, Arrived --11-Jan-2018 06:13 PM
TURKEY, the transfer of customs-- 11-Jan-2018 09:53 PM
YAZIYOR
AYIN 11 de türkiyeye girdiği yazıyor ürünlerin
PTT bunları sorgulayamıyor.
Ürünler bana ne zaman gelir. Şuanda ürünler nerde, nasıl öğrenipte bilgi alabiliirim. Diğer aldığım ürünler le aynı zamanda almama rağmen onlar 2 hafta önce geldi bunlar hala gelmedi.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
9936 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
indirim, black friday ve