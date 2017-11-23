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Gearbest Black Friday indirimleri ve vergi telafisi dönemi başladı

Online alışveriş sitesi Gearbest'te Black Friday'e özel indirimler başladı. Fiyat indirimlerinin yanında Black Friday ile birlikte vergi telafisi kampanyası başlıyor. Vergi tutarı kadar iade yapılacak
1 yıl
9,9b
1
138
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yılın önemli indirim festivallerinden Black Friday indirimleri Gearbest’te başladı. Black Friday’ye özel pek çok üründe yüzde 80’e varan indirim bulunuyor. Ürünlerin fiyat avantajının yanında Black Friday ile birlikte vergi telafisi dönemi de başlıyor. Gearbest, siparişe vergi ücreti çıkması durumunda vergi tutarının tamamı ya da yarısı kadar geri ödeme yapılacak. Vergi telafisi uygulaması Black Friday'den sonra da devam edecek.

Gearbest Black Friday Kampanya Sayfası

Vergi Telafisi Kampanyası

İndirimlere ek olarak Gearbest, vergi sınırının üzerinde sipariş verecek müşterilerinin vergi tutarını telafi edecek. Toplam fiyatı 100 dolara kadar olan ürünlerin vergisinin tamamı, 200 dolara kadar olan ürünler için de yarısı telafi edilecek. Vergi telafisi uygulaması Black Friday'den sonra da devam edecek.

Vergi telafisi almak için vergi tutarının gözüktüğü mail ve dekontun ekran görüntüsünü, sipariş bilgilerini ve vergi telafi kampanyasından yararlanmak istediğinizi belirten kısa bir yazıyı http://support.gearbest.com/ adresindeki “Submit Ticket” kısmına İngilizce olarak iletmek yeterli olacaktır. İngilizce bilginiz yeterli değilse Google Translate kullanabilirsiniz. Siparişi verirken kullandığınız karta para iadesi yapılacaktır. Forumdaki Gearbest konusu üzerinden yardım alabilirsiniz.

Gearbest Donanımhaber Alışveriş Konusu

Donanımhaber'e Özel 5 Üründe Black Friday Fırsatı

Gearbest’te 5 adet üründe Donanımhaber’e özel Black Friday indirimi var. Aşağıdaki ürünleri paylaştığımız linkten sepete ekleyip indirim kodunu uyguladığınız zaman avantajlı fiyattan satın alabileceksiniz. İndirim kodları stoklarla sınırlıdır.

Xiaomi Bluetooth 4.0 Hoparlör – 18.11$

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim kodu: BFidayDH01

Xiaomi Mijia 0.5mm İmza Kalemi – 0.99$

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim kodu: BFidayDH02

Xiaomi Huami AMAZFIT A1603 Akıllı Bileklik – 19.99$

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim kodu: BFidayDH03

Xiaomi 3 Eksenli Gimbal – 99.99$

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim kodu: BFidayDH04

Xiaomi Taşınabilir USB LED Işık – 0.99$

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim kodu: BFidayDH05

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yozlasdas 1 yıl en beğenilen
Ulan uyuz oluyorum su gearbest'in 10dk lık kuponlarına... 19.00 da açılmış başlık şimdi görüü kalem alam bari dediğim saat 19.50 ama girdiğiniz kodun süresi dolmuş diyor. 50 dk da biten bir kodu 10 kişi yararlansında gerisi bize reklam olsun diye paylaşılıyordur... Sanki 4tl bi kalem çok ucuz keyfimden alacaktım şimdi sinirlendiğimle kaldım.
Ulan uyuz oluyorum su gearbest'in 10dk lık kuponlarına... 19.00 da açılmış başlık şimdi görüü kalem alam bari dediğim saat 19.50 ama girdiğiniz kodun süresi dol...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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Conixite 1 yıl
Bu gearbest in sahte indirimleri sıkmaya başladı artık gerçekten. Clickbait yapıyo resmen.
1 Yanıt Yanıtla +19
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proferbil 1 yıl
Vergi iadesi işi çok güzel olmuş. Tebrikler gearbest. Böyle olursa siparişlere tam gaz devam ederiz.
Yanıtla +9
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11 Avatar Avatar Avatar
rambo34_orijinali 2 ay
şahıs, hariçten gelip konuyu hortlatmış . [8\|][8\|][8\|]
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SPaCeLoRD 2 ay
Geçen senenin konusu, azcık okuyun tarihlere bakın yahu. Ana konu var yazdılar çizdiler orda.
Ayrıca alınan 5 lira vergi değil bi öğrenemediniz şunu.
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Johny Constantine 2 ay
Bu PTT'nin aldığı 5.2 TL'lik vergi de iade oluyor mu?
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emir66 2 ay
vergi telafisi kalktı mı acaba?
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scorpion20 2 ay
zaten vergi artmadı mı?
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DH Misafiri 2 ay
Vergi iadesi kalktı sanırım. artık iade yapmıyorlar
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man utd 11 ay
Elime ulaşmayan siparişlerim vardı, ikinci ayından itibaren sitedeki destekle bağlantı kurup ticket açtım..Bana 3 ay boyunca copy paste cevap verdiler!
En sonunda paradan vaz geçtim , desteğe giydirdim. Papağan gibi aynı şeyleri tekrar etme, sen gerizekalı mısın post Office de yok dedikçe orayla görüş diyorsun.3 aydır görüşüyoruz yok! dedim..Son mesajım oldu.
7 . ayda iademi aldım
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ozal126 1 yıl
Gümrük vergisi iadesi hala devam ediyor mu? Geri almak çok zor mu alan arkadaşlar cevap verebilirse çok sevinirim.
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GearBest.com 1 yıl ozal126
Merhaba,
Vergi telafisi hala devam etmektedir.
Detaylı bilgilendirme şu şekildedir:
Yapılan bu açıklamaya göre, support.gearbest.com adresinden gönderilecek bir ticket ile basit bir şekilde bu işlem halledilebilir. Dil olarak İngilizce’yi seçmeniz gerekmektedir.
100$’a kadar olan ürünler için tam vergi iadesi, +100$ ürünler için(üst limit yok) ise verginin yarısı kadar bir para iadesi yapılacaktır. İngilizce konusunda sıkıntınız bulunursa, Google Translate’i veya aşağıda vermiş olduğumuz dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.
GearBest Örnek İade Dilekçesi
• Question Type : Tax issues > I need to pay Customs tax
• Subject : I want to pay back my paid taxes
• Message : I brought some products from GearBest and I paid some Customs tax. My order number is W123456789123, and there is my tax receipt. I want to pay back my paid taxes. Greetings.
(• Soru tipi : Vergi sıkıntıları > Gümrük vergisi ödemem gerekiyor
• Konu : Ödenmiş vergilerimin iadesini istiyorum
• Mesaj : GearBest’ten bazı ürünler aldım ve gümrük vergisi ödedim. Sipariş numaram W123456789123 ve vergi dekontum da burada. Ödenmiş vergilerimin iadesini talep ediyorum. İyi günler.)
Attach files : Gümrük vergisi kesildiğine, gümrük vergisini ödediğinize ve kargonun elinize geçtiğine dair ekran görüntüleri / resimler.
7-14 iş günü içerisinde vergi iadeniz gerçekleştirilecektir. Ödeme yaptığınız ödeme yöntemine göre iadeniz gerçekleştirilecektir.
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websitetasarım 1 yıl
AYNI ANDA ALDIĞIM ÜRÜNLERİN 15 tanesi 2 hafta önce geldi.
ALDIĞIM 20 üründen 15 şi geldi Ama 5 ürün gelmedi UG ile başlıyor tüm gelmeyen ürünleri gönderi kodları
satıcıya yazdığımda bana sky56.cn/... siteyi verdi ve UG008103774CN sorguladımda Electronic information,receive--28-Dec-2017 04:03 AM
Small package Center, receive--28-Dec-2017 06:03 AM
Parcel centre,sealing--28-Dec-2017 09:03 AM
Small package Center, left--28-Dec-2017 10:36 AM
Exchange Bureau, have been exported to open--29-Dec-2017 06:36 PM
Exchange Bureau, have been exported directly--30-Dec-2017 12:39 PM
Transit Center，left hand navigation--30-Dec-2017 06:13 PM
TURKEY, Arrived --11-Jan-2018 06:13 PM
TURKEY, the transfer of customs-- 11-Jan-2018 09:53 PM

YAZIYOR
AYIN 11 de türkiyeye girdiği yazıyor ürünlerin
PTT bunları sorgulayamıyor.
Ürünler bana ne zaman gelir. Şuanda ürünler nerde, nasıl öğrenipte bilgi alabiliirim. Diğer aldığım ürünler le aynı zamanda almama rağmen onlar 2 hafta önce geldi bunlar hala gelmedi.
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goldhand35 1 yıl
Cep telefonu kaç yıldır yasaklı ürünler arasında. Bilmiyor olmak imkansız gibi geliyor nedense.
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