Geçmişe seyahat: Apple'ın Prototipleri

İsminin iPhone HD olacağı konuşulan yeni nesil iPhone'u 7 Haziran'da tanıtması beklenen Apple, özellikle son dönemde ürünlerinden çok prototipleriyle gündemdeydi. iPhone HD prototipini deneme fırsatı yakalayan bir Apple çalışanının prototipi barda unutması sonucu başlayan serüven, Apple'ın prototipin incelemesini yapan Gizmodo'dan istemesiyle devam etmiş ve son olarak Apple'ın yaptığı şikayet sonucu olay hakkında inceleme başlatılmıştı. Fakat şu bir gerçek ki soruşturma sonuçlansa bile teknoloji severlerin bu serüveni unutmayacaktır. Bu yüzden bu olayın firmanın tarihine geçen en büyük fiyasko olduğunu .

Tabiki yakın zamanda sadece iPhone HD prototipi konuşulmadı. Geçtiğimiz ayda Apple'ın iPod Touch'ın geliştirilme sürecinde ürettiği iddia edilen prototipler e-Bay'den satışa sunulmuş ancak kısa bir süre içinde ilan kaldırılmıştı.

Elbette bir de üzerinde çalışıldığı zamanlar Apple'ın Lab'larından dışarı çıkamayan prototipler var. Zaten firmanın Lab'larının arkasında mühendislerin imzasını taşıyan yüzlerce prototip bulunduğunu söyleyebiliriz. Ar-Ge kapsamında üretilen bu prototiplerin bazıları ancak yıllar sonra Apple'ın yerleşkesinden dışarı çıkabiliyor. İşte bu haberimizde de sizlere Apple imzasını taşıyan ve ancak yıllar sonra gün yüzüne çıkan birkaç prototipi, görsel ağırlıklı olarak, sizlere aktaracağız.

Saydam Apple Mouse

Apple geçtiğimiz yıl içersinde Özellikle bilgisayarı temel amaçlar için kullanan kullanıcıları hitap eden Magic Mouse'u satışa sunmuştu. Magic Mouse'u diğer farelerden farklı kılansa yüzeyindeki Multi-Touch alanıydı. Bu sayede iPhone, iPod Touch, iPad ve dizüstü Mac'lerin işaretleme birimlerindeki gibi parmaklar hareketleri masaüstü bilgisayarlarda da uygulanabiliyordu.

Flickr'da steevil adlı kullanıcının yayınladığı bir seri fotoğrafta Apple'ın yıllar önce üzerinde çalıştığı fareyi gün yüzüne çıkardı. Saydam yüzeyleri sayesinde bileşenlerinin rahatça görüldüğü ve arka yüzeyinde "Prototip" yazan fare, bilgisayara takıldığı an ışık vermeye başlıyor. Fotoğrafları yayınlayan "steevil" ise farenin kendisine Apple'da çalıştığı dönem verildiğini söylüyor.

"Apple tarafından California'da tasarlandı"

Apple Macintosh G4 Cube Prototipi

Haberimizde bahsedeceğimiz diğer bir prototipse Apple'ın 2000 ve 2001 yıllarında satışını yaptığı Mac G4 Cube'in prototipi. Tasarımında Jonathan Ive'in imzasını taşıyan bilgisayarın kökeni aslında Steve Jobs'un Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu NeXT'in 1990 ve 1993 yılları arasında ürettiği NeXTcube'e dayanıyor. 450MHz yada 500MHz'lik PowerPC G4 işlemcisinden gücünü alan bilgisayarda grafik birimi olarak ATI'nin Rage 128 Pro/ Radeon yada Nvidia'nın GeForce 2 MX bulunuyordu. Bellek kapasitesi 128MB'dan 1.5GB'a kadar arttırabilen G4'da depolama alanıysa 20GB ile 60GB arasında değişiyordu.

Kaynak: Museum of Modern Art

Teknik özelliklerine kısaca değinsekte şunu belirtmekte fayda var; G4 Cube, teknik özelliklerinden çok tasarımıyla dikkat çekiyordu. Apple'ın efsane tasarımcısı Jonathan Ive'in imzasını taşıyan G4 Cube'ün New York The Museum of Modern Art'ta sergilendiğini göz önüne aldığımızda, G4 Cube'e "sanat eseri" tabirini kullanmamız yanlış olmayacaktır.

G4 Cube'ün geliştirilmesi aşamasında da birçok üründe olduğu gibi birden fazla prototip üretildi. Bunlardan biri de Flickr'da Abeles adlı kullanıcının yayınladığı fotoğraflarda yer alan metal kasalı G4 Cube;

Metal kasalı G4 Cube prototipi, satışa sunulan G4 Cube'e göre biraz daha uzun

Ve hayallerdeki tablet: PenLite Tablet

Teknolojiyi yakından takip edenler bilecektir, Apple'ın tablet sevdası yıllar öncesine dayanır. Dünyanın ilk PDA'ı Newton'u piyasaya süren Apple'ın uzun süre tabletler üzerinde çalıştığı biliniyordu. Hatta firmaya yakın kaynaklar 2000'li yıllardan sonra projenin Steve Jobs engeline takıldığı için rafa kaldırıldığını iddia etmişti.

Haberimizde son olarak değineceğimiz prototipse tabletle ilgili. Arka yüzeyindeki etiket sayesinde 1992 yılına ait olduğu anlaşılan PenLite prototip, fotoğrafları yayınlayan "mwichary" adlı kullanıcının verdiği bilgiye göre 640x0 yongaseti üzerine kurulu.

Batarya bölmesi

Hoparlör

Güç girişi, ekranın parlaklık ve kontrast seviyesini ayarlayan tuşlar ile modem kapağı

"PenLite Prototipi; Satılamaz, Apple Computer Inc, Cupertino, California; Amerika'da birleştirildi."

Bazı bağlantı girişleri

Değiştirilebilir batarya, döneminin popüler birçok bağlantısına sahip olan PenLite, kendisinden yaklaşık 18 yaş daha genç olan iPad'e göre alıştığımız tablet bilgisayar kavramına daha çok uyuyor. Yaşananları değiştiremeyeceğimiz için PenLite'ı döneminin vazgeçilmez bir cihazı haline gelip gelmeyeceğini bilemeyeceğiz; ancak, satışa sunulmamasına rağmen, Apple'ın PenLite'dan elde ettiği deneyimi yıllar boyunca satışa sunduğu portatif ürünlerde kullandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.