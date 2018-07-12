Geçmişi gelecekle buluşturan proje: 1965 model sürücüsüz Ford Mustang

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Avrupa’nın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Siemens, geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan ilgi çekici bir proje ile karşımızda. Sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan Alman şirket, bu teknolojiyi otomotiv tarihinin en dikkat çekici modellerinden biri olan 1965 model Ford Mustang ile birleştirdi.

Siemens, klasik mühendisliği günümüz teknolojileriyle bir araya getiren bu proje için Cranfield Üniversitesi ile işbirliği gerçekleştirdi. Bu yıl 25. Yaşını kutlamaya hazırlanan Goodwood Hız Festivali’nde boy gösterecek olan otonom Mustang, eğer başarılı olursa ikonik Goodwood rotasını sürücüsüz olarak tamamlayan ilk araç olacak.

Teknik detayları henüz açıklanmayan 1965 model sürücüsüz Mustang, başarılı olabilmesi için gelişmiş sensörler, radar, lidar ve kontrol algoritmalarıyla donatıldı. Ayrıca 1.86 kilometre uzunluğundaki rotanın 3D haritasını oluşturmak için gelişmiş lokasyon tarama teknolojisi kullanıldı. Göze çarpan detaylar arasında otomobilin kabin tarafına eklendiği görülen kırmızı bir buton da yer alıyor.

Siemens ve Cranfield Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen sürücüsüz Ford Mustang, ilk kez 12 Temmuz tarihinde, yani bugün yarışacak. Goodwood tarihinde bir ilk olarak hafızalara kazınmayı amaçlayan bu çalışmanın ne denli başarılı olabileceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.siemens.co.uk/en/news_press/index/news_archive/2018/siemens-reveals-1965-ford-mustang-as-autonomous-vehicle-at-this-years-goodwood-festival-of-speed.htm