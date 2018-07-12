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Geçmişi gelecekle buluşturan proje: 1965 model sürücüsüz Ford Mustang

Alman teknoloji devi Siemens, Goodwood Hız Festivali'nde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Özel olarak hazırlanan 1965 Ford Mustang, Goodwood'u sürücüsüz olarak tırmanan ilk otomobil olacak.
10 ay
2,5b
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9
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Geçmişi gelecekle buluşturan proje: 1965 model sürücüsüz Ford Mustang
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Avrupa’nın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Siemens, geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan ilgi çekici bir proje ile karşımızda. Sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan Alman şirket, bu teknolojiyi otomotiv tarihinin en dikkat çekici modellerinden biri olan 1965 model Ford Mustang ile birleştirdi.

Siemens, klasik mühendisliği günümüz teknolojileriyle bir araya getiren bu proje için Cranfield Üniversitesi ile işbirliği gerçekleştirdi. Bu yıl 25. Yaşını kutlamaya hazırlanan Goodwood Hız Festivali’nde boy gösterecek olan otonom Mustang, eğer başarılı olursa ikonik Goodwood rotasını sürücüsüz olarak tamamlayan ilk araç olacak.

Teknik detayları henüz açıklanmayan 1965 model sürücüsüz Mustang, başarılı olabilmesi için gelişmiş sensörler, radar, lidar ve kontrol algoritmalarıyla donatıldı. Ayrıca 1.86 kilometre uzunluğundaki rotanın 3D haritasını oluşturmak için gelişmiş lokasyon tarama teknolojisi kullanıldı. Göze çarpan detaylar arasında otomobilin kabin tarafına eklendiği görülen kırmızı bir buton da yer alıyor.

Siemens ve Cranfield Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen sürücüsüz Ford Mustang, ilk kez 12 Temmuz tarihinde, yani bugün yarışacak. Goodwood tarihinde bir ilk olarak hafızalara kazınmayı amaçlayan bu çalışmanın ne denli başarılı olabileceğini hep birlikte göreceğiz.


http://www.siemens.co.uk/en/news_press/index/news_archive/2018/siemens-reveals-1965-ford-mustang-as-autonomous-vehicle-at-this-years-goodwood-festival-of-speed.htm Yorum Yaz
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kymelria 10 ay en beğenilen
O araca kendin hükmetmedikten sonra ne anladım ben mustangten.
Ya hepsini geçtim o kokpitteki acil stop nedir allasen
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Seko92 10 ay
Dünyada en çok kullanmak isteyeceğim otomobili sürücüsüz yapmak. Hayal güçlerine hayran kaldım.
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DH Misafiri 10 ay
Koltuk fırlatma butonudur kesin :))))
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SEO-Uzmanı 10 ay
bu musti araba ise değerleri tekerlek mi !?
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Efetarikk 10 ay
67 degil mi bu
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Erwin-Rommel 10 ay
Sürücüsüz kullanılacak en son araçlardan biri. O aracı aldıktan sonra o zevkinden mahrum kalmak istemem.
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kymelria 10 ay en beğenilen
O araca kendin hükmetmedikten sonra ne anladım ben mustangten.
Ya hepsini geçtim o kokpitteki acil stop nedir allasen
Yanıtla +7
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Spider_hip 10 ay
Hehehe aynısını Retro limuzinden kiralayıp kullanmıştım zamanında. Hatta Karadayıdan Kenan İmizralıoğlunun arabası :D aynı yer kiraya veriyordu. Hala var sanırım o araçları. Klasik tutkunları için kaçmaz. Bir de evlenirken oranın limuzini ile evlenmiştim :D
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10ff 10 ay
O motor sesi, iliklerine kadar isleyen titresim olmayacaksa ne anladik...
Gorende v8 kullaniyorum sanacak ama, neyse
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dr20mouse 10 ay
V8 fazlı yüksek torklu motorla kw'larca benzin pardon akım harcayan güçlü bir araç yapmış adamlar bizde tebrik ederiz.
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