Geçmişten geleceğe MediaTek ve teknoloji dünyasına öğrettikleri













İlk olarak 2013 yılında gerçek sekiz çekirdek kavramı ile teknoloji dünyasını hareketlendiren Tayvanlı MediaTek, yavaş yavaş Qualcomm, Nvidia ve Samsung gibi devlerle kıyaslama listelerine girmeye başlamıştı. Aslında MediaTek o dönem alt seviye mobil cihaz pazarında giderek yükselen bir potansiyele sahipti ve Qualcomm gibi teknoloji dünyası da bunun biraz geç farkına vardı.





Peki MediaTek kuruluşundan beri yongaseti tasarlayan bir firma mıydı? Aslında bunun cevabı kısmen evet zira 1997 yılında kurulan firmanın ilk projeleri CD-ROM sürücüleri için yongalar üretmekti. Sektör DVD'ye geçiş yaptığında MediaTek de geride kalmadı. Sonrasında set üstü televizyon kutuları, WiFi adaptörleri firmanın yeni hedefindeydi. 2007 yılında Tayvan'ın en büyük bacası fabrikalarından birisi haline gelen MediaTek iki önemli satın alım ile ağırlığını artırmaya başladı.





2007 yılında Analog Devices firmasının hücresel ağ yongaları üreten kısmını satın alan MediaTek, gelecekte Qualcomm'a kafa tutacak mobil modemlerinin temellerini bu dönemde atmıştı. 2011 yılında WiFi adaptörlerine yonga geliştiren Ralink firmasını, 2012 yılında dijital sinyal işlemcileri üreten Coresinc firmasını ve 2012 yılında rakip tasarımcı MStar firmasını satın alarak tecrübesini daha da artıracaktı.





MediaTek'in telefon sektörüne adım atması ise Çin'in kopya telefonlar konusunda patlama yaşadığı dönem içerisinde oldu. O dönemde mütevazi yongasetlerii üreten MediaTek, ucuz ve taklit telefonlar için düşük maliyetli yongasetleri arayan Çinli üreticilerin ilk tercihi haline gelmeye başladı.





Firmanın 2009 yılında geliştirdiği ilk yongaseti olan 200MHz saat hızındaki tek çekirdekli ARM9 tabanlı MT6235, herhangi bir grafik birimi taşımaması ile dikkat çekiyordu ve standart işletim sistemli telefonlarda yer alıyordu. Daha sonra 65xx serisi ile ARM11 mimarisine geçiş yapan MediaTek, PowerVR serisi grafik birimleri kullanmaya başlayarak performans açısından daha avantajlı yongasetleri geliştirmeye başladı.





Qualcomm'un özellikle hücresel modem entegrasyonu ile yakaladığı hakimiyeti iyi gören MediaTek, kendi yongasetlerine de 2G ve 3G modemleri entegre etmeye başlayınca bir anda popülaritesini katladı. Ayrıca çift SIM ve analog televizyon desteği de işin tuzu biberi oldu.





Ancak MediaTek'in asıl patlaması Android işletim sisteminin yayılmaya başlaması ile oldu. Yıllarca entegrasyonu kolay ve fonksiyonu fazla bir işletim sistemi arayışında olan Çinli üreticiler Android işletim sistemine dört elle sarıldı. Sıra bu işletim sistemini ucuz yongasetleri ile birleştirmeye gelmişti. MediaTek artık kendini ispat etmiş bir firma durumunda olduğu için rakiplerinin arasından kendisini sıyırması da gecikmedi.





2012 yılına kadar Cortex-A9 ile yoluna devam eden MediaTek, 2013 yılından itibaren ise adeta suyunu çıkarırcasına Cortex-A7 çekirdeğini yongasetlerinde kullanmaya başladı. 2, 4, 6 derken MediaTek bizi gerçek 8 çekirdek ile tanıştırdı. Oldukça güçlü olduğu düşünülen MT6592 o dönem üst seviye pazarı hedeflese de Mali-T450 grafik birimi ile Full HD çözünürlüklerde aksamaya başlayınca gözden düşüverdi. Bu bakımdan yaygın kullanıma çıkma imkanı bulamadı.





Fazla çekirdekli yongasetlerinde bu sıkıntıyı gören MediaTek geri adım attı ve 4 çekirdekli yongasetlerini optimize etme yoluna gitti. 2014 ortalarına kadar da firma 4 çekirdekli yongasetlerini sağlamaya devam etti.





Bu dönemde MediaTek tarafından atılan önemli bir adım vardı ki o da yongasetlerine LTE modemini entegre etmesi oldu. Quacomm'un pazardaki en üstün tarafı olan gelişmiş LTE entegrasyonunun karşısına çıkan MediaTek özellikle Asya bölgesinde Qualcomm'un önünü kesmiş oldu.





2014 yılı ortalarından itibaren 64-bit evrenine geçiş yapan MediaTek, biraz frene bastı. 32-bit işlemcilerin halen tercih ediliyor oluşu nedeniyle satışları baltalamaktan kaçınan firma birkaç yongaseti tasarlamakla yetindi. Bunların arasında gerçek 8 çekirdekli olanlar da mevcut. Hatta Cotex-A57 ve Cortex-A53 çekirdeklerini birarada çalıştıran MT6795, Snapdragon 810 yongasetine doğrudan rakip olabilecek seviyede. Ancak 700MHz hızında çalışan Power VR 6200 grafik birimi Adreno 430 grafik biriminden oldukça geride kalıyor.





Daha önce de haberini yaptığımız gibi firma bu yılın sonlarında 10 ve 12 çekirdekli yongasetleri hazırlamayı düşünüyor. Yöneticiler ise bu yongasetlerini bomba olarak niteliyor. Firmanın önceki yaşananlardan ders çıkardığını düşünerek yeni yongasetlerinde hem performans açısından hem de grafik birimi açısından hayal kırıklığı yaşatmayacağını varsayıyoruz. Bu yongasetlerinin de Cortex-A53 çekirdeğini temel alarak orta seviyede iddialı olmaya çalışacağı düşünülüyor.





Bu bakımdan MediaTek'in orta seviye veya en iyi haliyle orta üst seviye akıllı telefon pazarında varlığını devam ettireceği ve Qualcomm'u bu segmentte geride bırakacağı tahmin ediliyor. Mobil pazarda yüzde 63 civarında paya sahip olan Qualcomm yanında yüzde 20-25 bandında gezen MediaTek için alt seviye pazar daha büyük önem taşıyor. Bu segmentte MediaTek, Qualcomm'u geride bırakmak üzere.





Bununla birlikte Rockchip ve Allwinner gibi Çinli rakiplerin daha çok tablet pazarında boy göstermesi ayrıca MediaTek'in önünü açan diğer bir unsur. Broadcom ve Spreadtrum gibi rakipler ise firmayı çok zorlayacak çapta dağıtım yapmıyor. Ayrıca Nvidia'nın araç içi bilgi sistemlerine yönelmiş olması da MediaTek'in şöhretini artırıyor.





MediaTek'in alt seviye pazarda Qualcomm'un tozunu attıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Zira artık pahalı üst seviye telefonların yerine uygun fiyatlı ve iyi bir performans sunan akıllı telefonlar daha revaçta ve Xiaomi, Lenovo, Meizu gibi markaların en önemli silahı da bu. Bu bakımdan MediaTek yongasetlerine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizde de şimdiden onlarca MediaTek tabanlı akıllı telefon rafları kuşatmış durumda.





Yaklaşık 26 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan MediaTek'in elbette bazı eksiklikleri mevcut ve bunları gidermesi durumunda ivmesini giderek artıracağına şüphe yok. Bunun en önemlisi güncelleme.





Bilindiği gibi MediaTek düne kadar kaynak kodlarını paylaşmayan bir firmaydı ve Android güncellemeleri konusunda da sıkıntılar yaşıyordu. Öyle ki MediaTek işlemcili giriş seviyesi telefonların Android güncellemelerden hiç nasibi yokken, orta seviye telefonlar da güncelleme alırsa kendisini şanslı sayıyordu. Ayrıca kaynak kodlarının olmaması bağımsız ROM'ların da önünü kapatıyordu. Ancak Qualcomm tarafında ne güncelleme ne de kaynak kodlarının paylaşılması konusunda sıkıntı yaşanmaması aslında daha açık sistemlere ilgi gösteren Batı kültürünün de MediaTek cephesine kaymasını engelliyordu.





Ancak MediaTek'in Android One programı kapsamında Google ile çalışmaya başlaması ve bu programdaki cihazları için sürekli güncelleme sözü vermesi birşeylerin değişmeye başladığını gösteriyor. En azından Android One programı içerisinde yer alan MediaTek yongasetlerinin kaynak kodları Google ile paylaşılacak ve bu yongasetleri için sürekli güncelleme sağlanacak. Bunun dışında MediaTek yongasetleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil ancak umuyoruz firma en kısa sürede bunun da üstesinden gelir.





Güncellemenin dışında firmanın kaynak kodlarını yavaş yavaş geliştirici dünyası ile paylaşmaya bşalayacağını açıklaması da olumlu bir gelişme oldu. Güncellemdeen mahrum kalan MediaTek kullanıcılarının bağımsız ROM'lara yönelmesi bu sayede mümkün olacak. Cihazları güncelleme alan ve bağımsız ROM desteği sunan bir yongaseti platformunun önünde kimsenin duramayacağı açık.





Bunun haricinde MediaTek'in geleceğe dair önemli yatırımları bulunuyor. Bunlar arasında bir tanesi Cortex-A17 çekirdeğine sahip Android TV uyumlu yongasetleri, giyilebilir cihazlar için Cortex-A7 tabanlı yongaseti, piyasada mevcut iki kablosuz şarj yöntemini de destekleyen türünün ilk örneği bir kablosuz şarj yongası, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.1, ANT+, üç band GPS ve FM verici barındıran yine türünün ilk örneği bağlantı yongası bulunuyor. Her biri kendi sektöründe iddialı olan yongalar firmanın tanınırlığını da artıracak. Bunların dışında firmanın standart olarak LTE modemleri, WiFi ve Bluetooth yongaları, optik disk yongaları da mevcut.





Mobil dünya bağrından onca devler çıkaran bir mecra olsa da oldukça değişken bir yapıya sahip ve bu devleri tekrar batırabilir. Tekdüze teknolojilere yatırım yapmaktan ziyade farklı alanlara yayılan ve mevcut teknolojilerini daha da geliştiren firmalar hayatta kalmayı başarıyor. Bakalım MediaTek mobil dünyaya nasıl bir değişiklik getirecek.