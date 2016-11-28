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Geçtiğimiz hafta 2 milyon Playstation 4 satıldı

Ubisoft’un İngiltere takım lideri ve uzmanı’nın dün attığı tweet’e göre Sony, Playstation 4 satışlarına geçen hafta 2 milyon daha kattı. Haber, Playstation cephesi için umut vadedici nitelikte.
2 yıl
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Oyun Konsolları
Metehan Göktaş
Yazar
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Dün Ubisoft’un İngiltere’deki takım liderinin attığı tweet’e göre geçtiğimiz hafta boyunca yaklaşık 2 milyon Playstation 4’ün satışı gerçekleşti. Bununla birlikte Sanghera bunda Watch Dogs 2 promosyonun da etkisi olduğunu ekledi.

Sunny Sanghera'nın ilgili tweeti
Öte yandan satış rakamları henüz Sony tarafından resmi olarak doğrulanmadı fakat bugünkü siber pazartesi sebebiyle satışların yine ciddi bir artış göstermesi de bekleniyor.

Konsolun satışları artarak devam ediyor

Sony'nin Playstation 4 beklentileri karşılar nitelikte gerçekleşiyor. 30 Eylül tarihine kadar toplamda 47.4 milyon konsol satışı gerçekleşmiş. Bu rakamı Sony geçtiğimiz mayıs ayında 40 milyon olarak duyurmuştu.


Firmanın PS4’e ek olarak piyasaya sunduğu Playstation 4 Pro versiyonu ise İngilterede geçtiğimiz haftalarda PS4 satışını üç katına çıkarmıştı.

http://wccftech.com/sony-sold-two-million-playstation-4/ Yorum Yaz
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tmk20 2 yıl en beğenilen
Wacth dogs 2 konsol satışını etkliyecek kapasitede bi oyun değil, reklam kokan hareketler bunlar.
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dalavere34 2 yıl
Alım gücü farkı

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Amerikada Haftada 45 saatten , 1 ayda 1450 dolar asgari ücret kazanıp sadece 208 dolara ps4 slim alabilyorsunuz.
Türkiyede ise haftada 45 saatten ayda 1300 lira asgari ücretin 1295 tl sini aynı makineye sahip olabilirsiniz.( Tabi iş bulabilirseniz.)
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erkanberk 2 yıl
Eski bir PS4 kullanıcısı olarak konsoldan son derece memnun olduğumu belirtmek isterim. Satış rakamları şaşırtmadı. Ancakkk bu oyun fiyatları yüzünden satmak zorunda kaldım konsolu. Şu oyun fiyatlarını düşürün de millet oyuna doysun.
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hector_1990 2 yıl
ubishit zaten ne bekliyonuz ki gerçi ea nın gazabına uğradı
daha bir kaç gün önce düşündükleri hedefleri aşamıyacaklarını söylediler
konsol alma nedeni bu dandik oyun olamaz (uzun soluklu bir oyun değil 1 hafta sonra bitirir kenara atılacak oyun) ama şunu kesin söylüyorum last of us 2 çıksın iste konsol almaya değer oyunlardan yada yeni red dead redemption 2 gibi oyunlar çıksın görsün oyun satışı nasıl oluyormuş görsün yada adam gibi oyun nasıl yapılır downgrade oyunlar yada alakasız oyunlar değil düzgün mekanikleri ve hikayesi olan oyunlar
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dalavere34 2 yıl
Alım gücü farkı

amazon.com/...

urun.n11.com/...

Amerikada Haftada 45 saatten , 1 ayda 1450 dolar asgari ücret kazanıp sadece 208 dolara ps4 slim alabilyorsunuz.
Türkiyede ise haftada 45 saatten ayda 1300 lira asgari ücretin 1295 tl sini aynı makineye sahip olabilirsiniz.( Tabi iş bulabilirseniz.)
Yanıtla +5
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comarsavar 2 yıl
Black Friday günü 1TB PS4 Pro 299£ fiyattan 2şerli 3erli alanlar olmuş.
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esmerbuyucu 2 yıl
Ubisoft bundan malzeme çıkart.
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tmk20 2 yıl en beğenilen
Wacth dogs 2 konsol satışını etkliyecek kapasitede bi oyun değil, reklam kokan hareketler bunlar.
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