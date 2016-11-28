Geçtiğimiz hafta 2 milyon Playstation 4 satıldı

Dün Ubisoft’un İngiltere’deki takım liderinin attığı tweet’e göre geçtiğimiz hafta boyunca yaklaşık 2 milyon Playstation 4’ün satışı gerçekleşti. Bununla birlikte Sanghera bunda Watch Dogs 2 promosyonun da etkisi olduğunu ekledi.
Sunny Sanghera'nın ilgili tweetiÖte yandan satış rakamları henüz Sony tarafından resmi olarak doğrulanmadı fakat bugünkü siber pazartesi sebebiyle satışların yine ciddi bir artış göstermesi de bekleniyor.
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Konsolun satışları artarak devam ediyor
Sony'nin Playstation 4 beklentileri karşılar nitelikte gerçekleşiyor. 30 Eylül tarihine kadar toplamda 47.4 milyon konsol satışı gerçekleşmiş. Bu rakamı Sony geçtiğimiz mayıs ayında 40 milyon olarak duyurmuştu.
Firmanın PS4’e ek olarak piyasaya sunduğu Playstation 4 Pro versiyonu ise İngilterede geçtiğimiz haftalarda PS4 satışını üç katına çıkarmıştı.
http://wccftech.com/sony-sold-two-million-playstation-4/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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