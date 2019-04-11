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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geely, global pazarda satışa sunacağı elektrikli sedan modeli Geometry A'yı tanıttı

Çin'in önde gelen otomobil üreticisi Geely, yeni global elektrikli araç markası Geometry ve onun ilk modeli Geometry A elektrikli sedanı tanıttı. Geometry A'nın fiyatı ve özellikleri haberimizde:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Son yıllarda oldukça agresif bir büyüme stratejisi izleyen Geely, halihazırda Çin’in en büyük üreticilerinden biri. Konu elektrikli araçlara geldiğinde ise ülke sınırları içerisinde kalmayıp dünyaya açılmak istiyor. Bu doğrultuda yeni global elektrikli araç markası Geometry’i tanıtan Geely, bu marka altında satışa sunacağı elektrikli sedan modeli Geometry A’yı da görücüye çıkardı.

Çinli Geely, yeni global markası Geometry’nin 2025 yılına kadar dünya genelinde 10 farklı elektrikli araç satışa sunacağını açıkladı. Bu araçlar sedan, SUV, crossover ve MPV segmentlerinde olup, Geometry markasının global pazardaki temsilcileri olacak. Geometry A ise bu araçlardan ilki ve Geely’nin tanımına göre “premium bir sedan”.

Geometry A, iki farklı versiyonla satışa sunulacak 

Geometry A, standart menzilli ve uzun menzilli olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Bu versiyonlarda sırasıyla 51.9 kWh ve 61.9 kWh bataryalar bulunacak. Geely, elektrikli araçların hayati organlarından biri olan batarya için Çin’in en büyük pil üreticisi CATL ile anlaştıklarını belirtti. Yapılan açıklamada standart versiyonun 410 kilometre, uzun menzilli versiyonun ise 500 kilometre sürüş menziline sahip olacağı açıklandı. Bu değerlerin daha gerçekçi kullanımlara uygun WLTP test standardına göre değil de, Avrupa’da kullanımından vazgeçilen NEDC testlerine göre açıklandığını belirtmekte fayda var.

Yaklaşık 2 liraya 30 kilometre yolculuk 

Gelelim motora konusuna. Geometry A adı verilen elektrikli sedan modelinde verimli elektrik motorları kullandıklarını belirten Çinli marka, aracın maksimum 120 kW (160 beygir) güce ve 250 Nm tork değerine sahip olduğunu açıkladı. Bu değerlerle birlikte Geometry A’nın 0-100 km/s hızlanmasını 8.8 saniyede tamamladığı ifade edilirken, şarj süresi hakkında da yalnızca “%30’dan %80 doluma 30 dakikada çıkıyor” bilgisi verildi. Aracın 100 km'de 13.5 kWh enerji tükettiğini belirten Geely, Pekin'deki fiyatlar göz önüne alındığında 30 kilometrelik yolculuğun 1.72 liraya (güncel kur ile) mal olduğunu açıkladı. Geometry A’nın genellikle lüks modellerde bulunan L2+ akıllı sürüş teknolojisine de sahip olduğu açıklandı. Bunu seviye 2 otonom sürüş gibi düşünebiliriz.

Geometry A fiyatı 

Geometry A için Çin’de belirlenen başlangıç fiyatı 31 bin 250 dolar. Bu fiyat uzun menzilli versiyonda 37 bin 200 dolara kadar yükseliyor. Geely, şimdiye dek 27 bin sipariş aldıklarını, bunların 18 bin tanesinin Singapur, Fransa ve Norveç gibi farklı ülkelerden olduğunu iddia ediyor. Aracın diğer ülkelerde ne kadara satılacağı ise henüz açıklanmadı.


http://global.geely.com/media-center/news/a-new-standard-for-pure-electric-mobility-geometry-a-global-launch/ Yorum Yaz
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Escapetolife 1 ay en beğenilen
Sizi bilmem ama benim artık Çin malı adidir ön yargım kırılma noktasına geldi. Bir zamanlar da Japon malı adidir imajı varmış adamlar yıkalı çok oldu, sıra Çin'de.
Sizi bilmem ama benim artık Çin malı adidir ön yargım kırılma noktasına geldi. Bir zamanlar da Japon malı adidir imajı varmış adamlar yıkalı çok oldu, sıra Çin'...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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teknokaptan 1 ay
Üst modelleri Tesla 37 bin , reno 36 bin dolar bu haberde ki araçta 37 bin civarı yani 200binTL civarı.burda o parayı verebilecek bir kişi var,oda Mesut çevik.:)
Üst modelleri Tesla 37 bin , reno 36 bin dolar bu haberde ki araçta 37 bin civarı yani 200binTL civarı.burda o parayı verebilecek bir kişi var,oda Mesut çevik....
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dr20mouse 1 ay
Bize de bir Geely ver gari.
Avrupa araçları çok pahallı oldu artık bizim için Çin arabaları için uygun pazar oluştu artık.
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DH Misafiri 1 ay
Geely bundan 5-10 yıl sonra daha iyi konuma gelecektir. Çin malı diye eleştirmeyim ama bizim halkımız herşeyin altında birşey arar. Geely Volvo'nun sahibi Lotus'un % 51'lik hissesini satın alarak markanın sahibi oldu. Geely ile birlikte Volvo satışlarını arttırdı Geely Lotus'u da yeniden eski parlak günlerine geri döndürecektir
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Greylights 1 ay
milletimiz boş konuşmayı çok sever. Çin malı ürün kullanan arka tekerleklerde disk olmayan golf ler alıyorlar hala ama geely nin 2009 model neredeyse her sistemi avrupa üretimi olan, dört teker diskli, ebsli, oto far sistemli, taş gibi toyota motoru olan, sunrooflu, bazı avrupa model araçlardan daha iyi güvenlik sunan modellerden ucuz olmasına rağmen burun çeviriyorlardu. Neymiş efendim dizaynı kötü, plastik malzemesi kötü falandı filandı. Araba lan araba, plastiğe ellemek için almıyorsun, rahatça ve güvenli şekilde kendini aileni taşımak için alıyorsun. Hem tasarımı bile çok iyidi aracın. Ama alman merakı var tabi, hep gösteriş, wv tr ye iteledi birsürü avrupada kabul görmeyen arabaları ama bizimkiler öpüp başına koydu.. Ruslar ise kapış kapış aldı arabayı boş reno ya wv bineceğime buna binerim diye, bizim ülkede değer görmedi. Şimdi açın bir Emgrand GT ye, X7 ye bakın. Adamlar Volvo yu Lotus u bile adı bünyesine kattı hala acaba diyenler var.
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DH Misafiri 1 ay
Geely, Volvo'nun sahibidir. Geely'nin ülkemize gelmeyen birbirinden güzel farklı modelleri bulunmakta markanın sitesine bakarsınız modelleri görebilirsiniz. Bir zamanlar Hyundai ve Kia'ya da burun kıvıran halkımız bu markaların nerden nereye geldiğini gördü. O hyundai, accentlerden, getzlerden, genesislere equuslara geldi. Bundan 10 yıl sonrada Geely'de bu konumlara gelebilir neden olmasın
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muammer816 1 ay
biraz daha uygun fiyatlı daha makul elektrikli araçlarını bizim ülkemize getirebilirlerse burda ilk üçte olurlar zamanla ancak bu marka daha çok avrupa ve amerikaya lüks mal satmak istiyor gibi.belki ileride daha uygun fiyatlı araçlar da yaparlar.
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shifisitert 1 ay
bızde elektrıge zam gelıyor yıne bır ıse yaramıyor
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ie36 1 ay
şu elektrikli çin malı arabalar gelsede 7 tllik benzinden kurtulsak
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al-ozaria 1 ay
Bunu bilmemde Türkiye'ye gelen ilk Geely'ler tekerlekli tabut kadar sağlamdı. Skoda, Renault, Fiat, Kia, Hyudai, Peugeot' nun D segmentini almaktansa aynı fiyatta Audi, BMW, Mercedes'in C segmentini alırım düşüncesindekilerdenim. Araba seçerken önemli bir hususta markanın geçmişidir.
Çünkü otomobil dünyasında, köklü markalarda bir noktada geçmiş geleceğin aynası oluyor. Yollarda birçok 20-30 yaşında toyota corolla, ford escort, volkswagen golf takır takır gezerken neden Kia Sephia; Renault Manager, Optima; Fiat Marea, Brava, Bravo... (üretim sayılarına bağlamayın)neden hiç kalmadılar? (Türklerin günümüzdeki Şahin-Doğan TAKINTISI konu dışıdır.)
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stalker(1979) 1 ay
Volvo yu alan marka değil miydi bu. Teknoloji transferi mi yaptılar acaba?
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teknokaptan 1 ay
Üst modelleri Tesla 37 bin , reno 36 bin dolar bu haberde ki araçta 37 bin civarı yani 200binTL civarı.burda o parayı verebilecek bir kişi var,oda Mesut çevik.:)
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dr20mouse 1 ay
Bize de bir Geely ver gari.
Avrupa araçları çok pahallı oldu artık bizim için Çin arabaları için uygun pazar oluştu artık.
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