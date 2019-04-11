Geely, global pazarda satışa sunacağı elektrikli sedan modeli Geometry A'yı tanıttı

Son yıllarda oldukça agresif bir büyüme stratejisi izleyen Geely, halihazırda Çin’in en büyük üreticilerinden biri. Konu elektrikli araçlara geldiğinde ise ülke sınırları içerisinde kalmayıp dünyaya açılmak istiyor. Bu doğrultuda yeni global elektrikli araç markası Geometry’i tanıtan Geely, bu marka altında satışa sunacağı elektrikli sedan modeli Geometry A’yı da görücüye çıkardı.

Çinli Geely, yeni global markası Geometry’nin 2025 yılına kadar dünya genelinde 10 farklı elektrikli araç satışa sunacağını açıkladı. Bu araçlar sedan, SUV, crossover ve MPV segmentlerinde olup, Geometry markasının global pazardaki temsilcileri olacak. Geometry A ise bu araçlardan ilki ve Geely’nin tanımına göre “premium bir sedan”.

Geometry A, iki farklı versiyonla satışa sunulacak

Geometry A, standart menzilli ve uzun menzilli olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Bu versiyonlarda sırasıyla 51.9 kWh ve 61.9 kWh bataryalar bulunacak. Geely, elektrikli araçların hayati organlarından biri olan batarya için Çin’in en büyük pil üreticisi CATL ile anlaştıklarını belirtti. Yapılan açıklamada standart versiyonun 410 kilometre, uzun menzilli versiyonun ise 500 kilometre sürüş menziline sahip olacağı açıklandı. Bu değerlerin daha gerçekçi kullanımlara uygun WLTP test standardına göre değil de, Avrupa’da kullanımından vazgeçilen NEDC testlerine göre açıklandığını belirtmekte fayda var.

Yaklaşık 2 liraya 30 kilometre yolculuk

Gelelim motora konusuna. Geometry A adı verilen elektrikli sedan modelinde verimli elektrik motorları kullandıklarını belirten Çinli marka, aracın maksimum 120 kW (160 beygir) güce ve 250 Nm tork değerine sahip olduğunu açıkladı. Bu değerlerle birlikte Geometry A’nın 0-100 km/s hızlanmasını 8.8 saniyede tamamladığı ifade edilirken, şarj süresi hakkında da yalnızca “%30’dan %80 doluma 30 dakikada çıkıyor” bilgisi verildi. Aracın 100 km'de 13.5 kWh enerji tükettiğini belirten Geely, Pekin'deki fiyatlar göz önüne alındığında 30 kilometrelik yolculuğun 1.72 liraya (güncel kur ile) mal olduğunu açıkladı. Geometry A’nın genellikle lüks modellerde bulunan L2+ akıllı sürüş teknolojisine de sahip olduğu açıklandı. Bunu seviye 2 otonom sürüş gibi düşünebiliriz.

Geometry A fiyatı

Geometry A için Çin’de belirlenen başlangıç fiyatı 31 bin 250 dolar. Bu fiyat uzun menzilli versiyonda 37 bin 200 dolara kadar yükseliyor. Geely, şimdiye dek 27 bin sipariş aldıklarını, bunların 18 bin tanesinin Singapur, Fransa ve Norveç gibi farklı ülkelerden olduğunu iddia ediyor. Aracın diğer ülkelerde ne kadara satılacağı ise henüz açıklanmadı.

http://global.geely.com/media-center/news/a-new-standard-for-pure-electric-mobility-geometry-a-global-launch/