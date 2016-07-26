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Gelecek, Güneş Enerjisi ile çalışan akıllı evlerde

Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi her geçen gün artıyor. Los Angeles’ta hazırlanan bir konsept projede tamamı güneş enerjisi ile çalışan 20 adet ev adeta kapışıldı.
2 yıl
4,5b
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın temel ve yenilebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin kullanımı her geçen gün artıyor. Dünyada özellikle Avrupa bölgesinde Almanya, Danimarka, İspanya gibi ülkeler başı çekiyor. Dünya güneş haritasını açıp baktığımızda Avrupa’da ki tüm ülkeleri egale ederek başı çeken İspanya ile ülkemizin aldığı ışın miktarı yıllık olarak 2000 Kwh/m2 civarı bir rakama tekabül etmesine rağmen; ülkemizde güneş enerjisi sistemleri devlet destekleri ile özellikle İç Anadolu bölgesinde artış gösteriyor.

Gelecek, Güneş Enerjisi ile çalışan akıllı evlerde

Amerika’nın  Los Angeles eyaleti de güneş enerjisi bakımından dünyada önemli bir yer. Eyalette geçtiğimiz günlerde bitirilen 20 dairelik tamamı güneş enerjisi ile çalışan daireler satışa çıkarıldı. Güneş enerjisi hem bol, hem sürekli ve  yenilebilir, hem de bedava bir enerji kaynağı olduğu için Los Angeles eyaletinde yapılan ekolojik 20 daire satışa çıktıktan 1 hafta sonra tüm daireler tükenmiş.

Bir evin temel ihtiyaçları arasında sayılabilecek olan mikrodalga fırın, bulaşık ve çamaşır makinesi, buzdolabı ve kurutma makinesi gibi cihazlar bulunurken; ayda 100 dolar’a yakın tasarruf sağlandı. Tamamen ekolojik ve bir o kadar teknolojik olan daireler için yapılmış olan iPad uygulaması ile gerçek zamanlı aktarılan veriler sayesine enerji üretimini  ve tüketimini takip edilmesi mümkün kılınıyor.

Özellikle son 2 yılın verilerine göre,  güneş enerjisi sistemlerinde öne çıkmayı hedefleyen Los Angeles eyaletinde yukarıda bahsettiğimiz ekolojik evlerin yanı sıra sadece 5 saatte teslim edilen prefabrik konutlar da mevcut. Tamamen ekolojik daire özelliği taşıyan bu prefabrik konutlar üç katlı olmakla beraber bin 376 metrekarelik alana kuruluyor.

Gelecek, Güneş Enerjisi ile çalışan akıllı evlerde

Yakıt sorununun olmaması, modüler olması ve çok kısa sürede devreye alınması sebebiyle Los Angeles eyaletinde son 1 yılda fotovoltaik ( güneş )  elektrik enerjisi kullanımı yaklaşık olarak %57 oranında arttı. Dünyanın çapına eşit bir dairesel alan üzerine çarpan güneş gücü, 178 trilyon kW düzeyinde olmakla birlikte Dünya’da bir yılda kullanılan enerjinin 26 katına tekabül ediyor.

Ülkemiz, güneş enerjisi potansiyeli açısından zengin durumda olmasına rağmen ne yazık ki bu konuda yeterince etkin ve yayın kullanılmıyor. Ülkemizde EİE Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre birinci sırada 1460 kWh/m2 ile Güney Doğu Anadolu bölgesi yer alıyor. Yapmış  olduğum bilimsel çalışmalar da iç Anadolu bölgesi güneş enerjisini kullanmakta öne çıkıyor.

Los Angeles eyaletinde yapılmış evler gibi ülkemizde özellikle Konya bölgesine yapılan çalışmalar da bir o kadar dikkat çekici. Konya’nın Karapınar ilçesine kurulan güneş enerjisi santrali yıllık 6940.000 kilowatt/saat elektrik üretme kapasitesine sahip olan santral, 800 konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Bu gibi çalışmalar sonucunda, ülkemizin yüzölçümünün % 63’ ünü kapsayan bölümde ülkemizde yaygın olarak kullanımı görülen güneşli su ısıtıcılarının yıl boyunca çalışma oranı % 90 ve ülkenin % 94’ ünü kapsayan bir bölümdeki çalışma oranı ise %80 olduğu ortaya çıktı.

Kamuoyunun son yıllarda rüzgar enerjisine aşina olması ve son yıllarda onu yenilenebilir enerji teknolojisi olarak kabul etmesine rağmen diğer bir alternatif enerji kaynağı olarak güneşin elektrik potansiyeli hakkında yeterli bilgiye sahip olmamakla birlikte; Türk halkının çoğu güneş enerjisinin sadece su ısıtmada kullanılabilirliğini görmüştür. Fotovoltaik sistemlerin bireysel kullanılabilirliğinin kabul görmesini arttırmak için öncelikle fotovoltaik panellerin üretimi ve fotovoltaik güç sistemlerinin kullanımı düşük maliyetli sistemlerde teşvik edilmelidir. Ayrıca üniversitelerdeki araştırma geliştirme çalışmaları ve fotovoltaik alandaki enstitüler önemli ölçüde desteklenmelidir.

Yazar: Alper Tunga AKKUŞ


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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Ne yapsın Türk halkı. Güneş enerjisini su ısıtmada kullanmaktan başka
yaklaşık 2000-2500 TL ödeyerek ucuz yollu ısıtıyor suyunu. Bu millette para mı var.
Ancak bu kadar oluyor maalesef.
Yabancı ülkeler her türlü maddi desteği verir vatandaşı teşvik eder.İster ki vatandaşın yükü hafiflesin. Parasını başka ihtiyaçları için harcasın. Ama bizde teşvikler kodaman pçlere verilir milleti soysun diye.
Yabancı bu prefabrik evleri atıyorum 100.000TL olarak teslim eder. Ama bizde ise doymak bilmez bu soysuzlar 300.000 TL fiyatı dayarlar vatandaşa utanmadan sıkılmadan.

Onun için sözü uzatmadan diyeceğim o dur ki

Elâlem yapar bu millet ancak bakar
Ne yapsın Türk halkı. Güneş enerjisini su ısıtmada kullanmaktan başkayaklaşık 2000-2500 TL ödeyerek ucuz yollu ısıtıyor suyunu. Bu millette para m...
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berkelium 2 yıl
Devlet elektrik dağıtım firmalarına güneş tarlası kurmayı yasakladı, nedeni tekelleşmeyi engellemek, şu an çantacı tabir ettiğimiz kotalardan pay alıp parası olmayan ama fellik fellik yatırımcı arayanları da egale ediyor, bu yüzden çağrı mektuplarıda şu an için durduruldu, hükümetin gelecek planları son derece olumludur, çok büyük, memleket hayrına olacak projelerden biri hazırdır, gelecek temiz enerjideyken ülkemizin de işin içine girmemesi düşünülebilir mi ?
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ahnksqualt 2 yıl
Bu konudaki devlet teşviklerinden haberdar olmadan atıp tutanlar lütfen öncelikle bu teşviklerden haberdar olduktan sonra yorum yapmak daha doğru olacaktır. Milli emlak 362 sayılı tebliği okusunlar daha ne kadar teşvik yapılabilir inanın merak ediyorum.
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asosyal mühendis 2 yıl
Biz hayla balkonda çamaşır kurutuyoruz. O ne ki?
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arel.gr 2 yıl
nihayet susabildin !
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kadirirdem 2 yıl
zaten yenilenebilir enerji'de evler olmazsa olmaz iyi olur...
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KillerNoob 2 yıl
Bizim köydeki bir amca duvarı sac ile kaplamıştı.Böyle fikirler ile gelin bize.
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muratai 2 yıl
Ulkemizde ges yani gunes elektrik santrallerinin onu kapatiliyor. Yasal engeller var.
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IceRulez 2 yıl
özkan arkadaş haklı,
dolarla türk lirası arasındaki tutarsızlık arttıkça herşey daha fazla zor gelecek insanımıza, ticari olsun olmasın, herşey..
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IceRulez 2 yıl
özkan arkadaş haklı,
dolarla türk lirası arasındaki tutarsızlık arttıkça herşey daha fazla zor gelecek insanımıza, ticari olsun olmasın, herşey..
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Ne yapsın Türk halkı. Güneş enerjisini su ısıtmada kullanmaktan başka
yaklaşık 2000-2500 TL ödeyerek ucuz yollu ısıtıyor suyunu. Bu millette para mı var.
Ancak bu kadar oluyor maalesef.
Yabancı ülkeler her türlü maddi desteği verir vatandaşı teşvik eder.İster ki vatandaşın yükü hafiflesin. Parasını başka ihtiyaçları için harcasın. Ama bizde teşvikler kodaman pçlere verilir milleti soysun diye.
Yabancı bu prefabrik evleri atıyorum 100.000TL olarak teslim eder. Ama bizde ise doymak bilmez bu soysuzlar 300.000 TL fiyatı dayarlar vatandaşa utanmadan sıkılmadan.

Onun için sözü uzatmadan diyeceğim o dur ki

Elâlem yapar bu millet ancak bakar
1 Yanıt Yanıtla +9
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Parola_18 2 yıl ozkn_s
ozkn_s

Ne yapsın Türk halkı. Güneş enerjisini su ısıtmada kullanmaktan başka yaklaşık 2000-2500 TL ödeyerek ucuz yollu ısıtıyor suyunu. Bu millette para mı var. Ancak bu kadar oluyor maalesef.
Yabancı ülkeler her türlü maddi desteği verir vatandaşı teşvik eder.İster ki vatandaşın yükü hafiflesin. Parasını başka ihtiyaçları için harcasın. Ama bizde teşvikler kodaman pçlere verilir milleti soysun diye.
Yabancı bu prefabrik evleri atıyorum 100.000TL olarak teslim eder. Ama bizde ise doymak bilmez bu soysuzlar 300.000 TL fiyatı dayarlar vatandaşa utanmadan sıkılmadan.

Onun için sözü uzatmadan diyeceğim o dur ki

Elâlem yapar bu millet ancak bakar

bu biraz sığırca post olmuş yabancı devletler vatandaşı nasıl teşvik ediyor ? ordan burdan sömürüp sattıgı trilyonalarca silah gelirleri ile refahını artırıyor bizde ise oraya buraya abuk sabuk post atıp orgazm olan toplulukla biryerlere gemleye çalışıyoruz sözün özü onun bunun kine hayran olup abartmakdansa sen bu ülke için ne yaptın sorusunu sormak lazım
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