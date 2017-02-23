Gelecekte popüler hale gelecek 7 önemli meslek

Yıllar içerisinde gelişen teknoloji ile değişen kullanıcı ihtiyaçları, birçok konuda olduğu gibi meslek gruplarına da önemli oranda etki ediyor. Doktor, polis, avukat ve mühendis gibi kişilerin akıllarına ilk gelen meslek dallarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Yapılan araştırmalara bakılırsa gelecekte bilişim dünyasına mensup çalışanların daha değerli olacağı ve trend hale geleceği düşünülüyor. Araştırmalara göre bu konudaki en önemli mesleklerin bir bölümü ise şu şekilde:

Ayrıca Bkz.

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1) Yazılımcı

Dijital dünyanın tüm çalışmalarının yazılımdan geçmek zorunda olduğu düşünüldüğünde, gelecekte de yazılımcıların parlayan meslekler arasında yer alacağını ve aranan kişilerden olacaklarını söyleyebiliriz.

2) Kullanıcı Deneyimi Mühendisi

Evet, kullanıcı arayüzü mühendisleri tam olarak da bunu yapıyor. En iyi deneyimin sunulması için raporlar çıkarıyor, analizler oluşturuyor ve sonuçlara uygun olarak web sitelerini kullanıcıların en çok etkilendiği kriterlere göre düzenlenmesini sağlıyor.

3) Ekolog

Gerek insan faktörü gerek doğan nedenler yüzünden gün geçtikçe kirlenen ve bozulan ekosistem düşünüldüğünde, gelecekte en çok aranan mesleklerin başında ekologların geleceği ifade ediliyor.

4) Genetik Mühendisliği

1900'lü yılların sonunda bilgisayarların meydana getirdiği etkinin bir benzerini gerçekleştireceği düşünülen genetik biliminin, önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek dünyayı ele geçireceği söyleniyor.

5) Şehir Planlayıcı

Günümüzde bile aslında oldukça ihtiyaç duyulan şehir planlayıcıları, artan nüfus ve betonarme yapılar nedeniyle daha fazla gündeme geliyor. Bozulan şehir yapısında düzenin sağlanması ya da yeni oluşturulacak yaşam alanları için önemli bir meslek değeri taşıyor.

6) SEO Uzmanı

SEO uzmanları ise tam olarak bu işi yapıyor. Öyle ki sürekli gelişen ve yenilenen algoritmalara ayak uydurarak kendilerini de arama motorları gibi geliştirmek zorundalar. Bu da nitelikli SEO uzmanlarına ve şirketlerine ihtiyaç duyulmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

7) Etik Bilgisayar Korsanı

Günümüzde şirketler ve devletler sistemlerine gelecek saldırılardan korunmak için etik bilgisayar korsanlarını kullanıyor. Bunun için açılan sertifikalar ve sözleşmelerle sadece saldırı önleyecekleri, saldırıda bulunamayacakları ibaresini imzalamaları gerekiyor. Böylelikle şirketlerin eksiklerini ve açıklarını saldırganlardan daha önce tespit ederek sorunları çözmeye çalışan, "etik bilgisayar korsanı" mesleğinin gelecekte oldukça popüler olacağı belirtiliyor.

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Sık sık ziyaret ettiğiniz web sitelerinin en çok hangi bölümlerinde geziniyor ve hangi bağlantılara tıklıyorsunuz? Peki siz bu işlemleri yaparken arka planda tüm bunların çalışmalarını yapan ve sizi tıkladığınız yerlere yönlendiren kişiler olduğunu biliyor musunuz?Sürekli gelişen web dünyasında güçlü bir şekilde var olabilmek için arama motorlarında üst sıralarda yer almak gerekiyor. Elbette bunu sağlamak için arka planda oldukça planlı bir çalışmaya ihtiyaç var.