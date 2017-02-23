Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelecekte popüler hale gelecek 7 önemli meslek

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı iş kolları bir adım daha öne çıkıyor. Araştırmalara göre geleceğin trend meslekleri arasında bilişim sektörünün önemli bir yere sahip olacağı belirtiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,1b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yıllar içerisinde gelişen teknoloji ile değişen kullanıcı ihtiyaçları, birçok konuda olduğu gibi meslek gruplarına da önemli oranda etki ediyor. Doktor, polis, avukat ve mühendis gibi kişilerin akıllarına ilk gelen meslek dallarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Yapılan araştırmalara bakılırsa gelecekte bilişim dünyasına mensup çalışanların daha değerli olacağı ve trend hale geleceği düşünülüyor. Araştırmalara göre bu konudaki en önemli mesleklerin bir bölümü ise şu şekilde:
Ayrıca Bkz. "Türk Telekom deniz altı fiber kablo sistemi SEA-ME-WE 5'in lansmanını yaptı"

1) Yazılımcı


Dijital dünyanın tüm çalışmalarının yazılımdan geçmek zorunda olduğu düşünüldüğünde, gelecekte de yazılımcıların parlayan meslekler arasında yer alacağını ve aranan kişilerden olacaklarını söyleyebiliriz.

2) Kullanıcı Deneyimi Mühendisi


Sık sık ziyaret ettiğiniz web sitelerinin en çok hangi bölümlerinde geziniyor ve hangi bağlantılara tıklıyorsunuz? Peki siz bu işlemleri yaparken arka planda tüm bunların çalışmalarını yapan ve sizi tıkladığınız yerlere yönlendiren kişiler olduğunu biliyor musunuz?

Evet, kullanıcı arayüzü mühendisleri tam olarak da bunu yapıyor. En iyi deneyimin sunulması için raporlar çıkarıyor, analizler oluşturuyor ve sonuçlara uygun olarak web sitelerini kullanıcıların en çok etkilendiği kriterlere göre düzenlenmesini sağlıyor.

3) Ekolog


Gerek insan faktörü gerek doğan nedenler yüzünden gün geçtikçe kirlenen ve bozulan ekosistem düşünüldüğünde, gelecekte en çok aranan mesleklerin başında ekologların geleceği ifade ediliyor.

4) Genetik Mühendisliği


1900'lü yılların sonunda bilgisayarların meydana getirdiği etkinin bir benzerini gerçekleştireceği düşünülen genetik biliminin, önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek dünyayı ele geçireceği söyleniyor.
Gelecekte popüler hale gelecek 7 önemli meslek
 

5) Şehir Planlayıcı


Günümüzde bile aslında oldukça ihtiyaç duyulan şehir planlayıcıları, artan nüfus ve betonarme yapılar nedeniyle daha fazla gündeme geliyor. Bozulan şehir yapısında düzenin sağlanması ya da yeni oluşturulacak yaşam alanları için önemli bir meslek değeri taşıyor.

6) SEO Uzmanı


Sürekli gelişen web dünyasında güçlü bir şekilde var olabilmek için arama motorlarında üst sıralarda yer almak gerekiyor. Elbette bunu sağlamak için arka planda oldukça planlı bir çalışmaya ihtiyaç var.

SEO uzmanları ise tam olarak bu işi yapıyor. Öyle ki sürekli gelişen ve yenilenen algoritmalara ayak uydurarak kendilerini de arama motorları gibi geliştirmek zorundalar. Bu da nitelikli SEO uzmanlarına ve şirketlerine ihtiyaç duyulmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

7) Etik Bilgisayar Korsanı


Günümüzde şirketler ve devletler sistemlerine gelecek saldırılardan korunmak için etik bilgisayar korsanlarını kullanıyor. Bunun için açılan sertifikalar ve sözleşmelerle sadece saldırı önleyecekleri, saldırıda bulunamayacakları ibaresini imzalamaları gerekiyor. Böylelikle şirketlerin eksiklerini ve açıklarını saldırganlardan daha önce tespit ederek sorunları çözmeye çalışan, "etik bilgisayar korsanı" mesleğinin gelecekte oldukça popüler olacağı belirtiliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gbzlim 2 yıl en beğenilen
Bizi yillarca mekatronik mühendisliği geleceğin mesleği kandırmışlar demekki.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
megaron85 2 yıl
kullanıcı deneyimi mühendisi oturuşu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bydvd 2 yıl
bunları beceremeyenler için alternatif olarak. geri dönüşüm anlıyacağınız dilde hurdacılık ve çöpçülük varya. deli para var o işde.. ayrıca gıda sektörü hiç bir zaman için batmaz tabiki toptançılığını yapa bilirseniz. inşaat sektörüde iyidir çok aşırı para isteyen bi iş ama tutdura bilene. bide bizim ülkemizde en iyi iş dolandırıcılık tabiki bu iş içinde kansız olcan vicdansız olcan yetimin parasısını hakkını yerken acı hissetmicen yani gamsız olcan öbür tarafı hiç düşünmücen... işin gerçeği arkadaşlar bu ülkede bi şekilde kendi işini yüreteceksin işçi olmucaksın hiç bir türlü hakkını vermiyorlar köle olarak süründürüyorlar her ay içeri giriyorsun ve artık borçların önüne geçemiyorsun...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmen121 2 yıl
İlginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
megaron85 2 yıl
kullanıcı deneyimi mühendisi oturuşu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gbzlim 2 yıl en beğenilen
Bizi yillarca mekatronik mühendisliği geleceğin mesleği kandırmışlar demekki.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theseyma 2 yıl
Benim mesleğim bir işe yaramıyor demek. Üzdü. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergenius 2 yıl
YGS tayfası taban puanları yazılmadığı için haberi beğenmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Etik bilgisayar korsanı dediğin bizim heçkır tayfa değil mi? Bunlar 1600+akbil ver etik metik her türlü korsan olurlar tabii facebook şifresi kırabilirlerse patronları sevinsin orası ayrı konu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Mühendis yaramaz mı? :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Karşınızda Huawei Watch 2 2 yıl Norveç, 2025'te ülkedeki tüm otomobillerin elektrikli olmasını hedefliyor 2 yıl Media Markt, 2016 yılını sektörün üzerinde bir büyümeyle kapattı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X benchmark rekorları kırıyor 2 yıl Casper VIA A1 Plus kutu açılışı "5.5 inç Full HD ekran, 128GB depolama ve 5000mAh batarya" 2 yıl Lenovo Moto Z ile büyük ekran keyfi her an yanınızda 2 yıl Meizu, yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor 2 yıl Rusya Dışişleri Bakanlığı, yalan haberleri ifşa edecek 2 yıl Uzmanlar 0.1$ maliyetle kanseri teşhis eden çip üretti 2 yıl Microsoft'tan drone ve uçan arabalar için gerçek zamanlı haritalara yatırım 2 yıl Güneş ışınlarını elektriğe çeviren pencereler yakında hayatımıza girebilir 2 yıl Uber’den sabah 5’ten akşam 5’e %55 indirimli yolculuk 2 yıl Gerçeğinden çok daha hızlı robot örümcek 2 yıl Sony’den dünyanın en hızlı SD kartı 2 yıl Chrome tarayıcısına Touch Bar desteği geldi 2 yıl Samsung’un yeni silahı Exynos 8895 tanıtıldı 2 yıl Teknik özellikleri belli olan Galaxy S8+ 6.2 inç devasa ekrana sahip olacak 2 yıl Kendi başına kod yazabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl MSI Trident 3 incelemesi "Core i7770 ve GTX1060'lı konsol katili" 2 yıl Apple merakla beklenen yeni kampüsünü tanıttı: Karşınızda "Apple Park" 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gelecekte popüler hale gelecek 7 önemli meslek Sonraki Tesla mali sonuçları açıkladı: Model 3 ve yeni üretim tesisleri yolda 2 yıl MIT, elektronik cihazlarda güç tasarrufu sağlayan yeni bir sistem geliştirdi 2 yıl LG G6'nın resmi basın görseli ortaya çıktı 2 yıl Güneş Sistemi’ne 100’den fazla yeni gezegen “eklenebilir” 2 yıl Boeing 3D yazıcılarla uydu üretecek 2 yıl Sıvı soğutmalı AMD Ryzen işlemciler gözüktü 2 yıl Çift kameralı ve 6GB RAM’li Honor V9 duyuruldu 2 yıl Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya" 2 yıl Yeni X-Men filmi için hazırlıklara başlandı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X ve Asus Crosshair VI Hero ilk bakış 2 yıl Altay Tankı’nın üretimine Nurol Holding de talip 2 yıl Land Rover'dan Range Rover ailesine yeni üye: Velar 2 yıl Facebook, yapay zeka geliştirmede başarısız oldu 2 yıl UPS, drone ile teslimat testlerine başladı 2 yıl Apple "iCloud.net" alan adı için 1,5 milyon dolar ödedi 2 yıl Remix OS mobile geliyor 2 yıl Nokia, MWC 2017'de Android Wear 2.0'lı bir akıllı saat tanıtabilir 2 yıl AMD geri döndü: Ryzen işlemciler hakkında her şey! 2 yıl Skoda Rapid bi-xenon farlar ve 1.0 TSI motor seçenekleri ile makyajlandı 2 yıl Metan gazından hidrojen üreten motor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim