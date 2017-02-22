Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom deniz altı fiber kablo sistemi SEA-ME-WE 5'in lansmanını yaptı

Toplam 17 ülkeyi deniz altı fiber kablo sistemiyle birbirine bağlayan SEA-ME-WE 5'i tanıtan Türk Telekom, projeyle birlikte Türkiye’nin telekomünikasyon konusunda dijital üs olmasını hedefleniyor.
2 yıl
3,3b
1
98
Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve Türk Telekom International Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Toros’un ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen, konsorsiyuma dahil 18 ülkeden 19 operatörün yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte SEA-ME-WE 5'in Türkiye lansmanı yapıldı.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy Note 7′nin tekrar satışa sunulacağı iddialarına cevap verdi"
Deniz altı fiber kablo sistemi olan SEA-ME-WE 5 projesi Asya ve Avrupa kıtalarını bir araya getirerek Orta Doğu, Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya’yı bağlıyor. Dünyada bu alanda gerçekleştirilen en kapsamlı deniz altı fiber sistemlerinden biri olan proje, çalışmalarda sona gelinmesiyle vakit kaybetmeden faaliyete geçirildi. SEA-ME-WE 5'e dahil olan tek Türk şirketi olduğu ifade edilen Türk Telekom ile kıtalararası bir telekomünikasyon köprüsünün kurulması ve Türkiye’nin dijital üs konumuna getirilmesi hedefleniyor.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany konuşmasında yatırımlarla altyapının sürekli olarak güçlendirildiğini, Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle köprü olma görevini SEA-ME-WE 5'le sürdürdüğünü dile getirdi. Ülkemiz Marmaris’te kurulan istasyonla bu global ağın bir parçası oldu. Böylelikle elde edilen 1,5 terabitlik ek kapasite ile yurt dışı kapasitesi yüzde 25’lik bir artışla 7,5 Tb’e yükseldi. Projede ayrıca güzergah üzerindeki karaya çıkış istasyonları aracılığıyla tüm operatör ve servis sağlayıcılara da erişim hizmeti sunacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spider_hip 2 yıl en beğenilen
Türk Telekom Türk şirketi değil ki ne yazık ki artık. Hükümetimiz özelleştirdi ya? Türk olan pek bir varlığımız kalmadı ki.
5 Yanıt Yanıtla +91
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 2 yıl ürüng ayıg toyon
ürüng ayıg toyon
Lan siz önce müstakil evlerin olduğu mahallerlere fiber verin.

Ne fiberi hocam ya? Önce bir VDSL vermeyi başarsınlar da. Hatta ondan önce de düzgün ADSL vermeye çalışmaları lazım. Telekoma kalırsak her eve fiberi 22. yüzyılda verirler...
ürüng ayıg toyonLan siz önce müstakil evlerin olduğu mahallerlere fiber verin.Ne fiberi hocam ya? Önce bir VDSL vermeyi başar...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +76
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alex59 2 yıl
Daha 3 mbps hızı, standart alan yerler varken, insan çıkıp konuşurken biraz utanır.
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 ay
Karada sanki iyi hizmet veriyorlarmışkı gibi denize yatırım yapıyolar . Bu gereksiz yanlış yatırımlar yüzünden TT müşterileri çok sıkıntı çekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mulina 2 yıl
Eyy turkishtelekkom turksen eğer. Türkiyenin her yerini fiber döşedik dedin de, o fiberden geçen max uploadı hiç bir zaman ispatlıyamadın. neye yarar senin yalan algın. Bu ülkede hala 100 mbit bağlantıya 5 mbit upload veriliyor kabus gibi. Adam Sofya da 100 mbit de 64 mbit upload alıyor.. Bir bağlantının ISS nin kalitesi verebildiği upload ile ölçülür. Yıllardır bizi kandırdılar kendi uydurdukları matematik ile..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
plusnettr 2 yıl
Internet sansürü uygulayan ülkeleri tek bir alt yapıda toplayıp kontrollü bir şekilde Avrupa'ya bağlamayı amaçlayan bir alt yapı oluşturmuş gibi gözüküyor haritada. Hatta Avrupa ya çıkış vermeseydiniz lokal ağ olsaydı bu kantır atardık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mulina 2 yıl
7 aydır burda internet alamıyoruz boş port yok diyorlar. Telekom zaten türk değil diğer farklı sektörler firmalarla birlikte yabancıya mevcut iktidar ile satıldı. memlekete darbe demek sadece tank dan anlıyor bu millet. yazıklar olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mulina 2 yıl
Adamların derdi hizmet vermek değil ihale kovalayıp kar edip devredip satmak. Bunlar ancak havada kalan laflar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeNNiSeR 2 yıl
Yeni hizmete verilen her fiber kablo internetimizde meydana gelecek yeni bir sansür demek aslında.
Bu kadar yurtdışı kapasite arttıkça doğal olarak kontrol mekanizmalarınıda detaylandırmak gerekiyor.
Bunlarda her geçtiğimiz hop noktasında hızımızın düşmesi demek, gezerde gezeriz artık son noktaya ulaşmak için.
Yurtiçinde daha kota saçmalığına mahkum olduğumuz ultra yüksek hızdan yoksun berbat internet hızı ile cebelleşiyoruz.
Yatırım yapıyorlar iyi güzelde bunu kullandırmadıkdan sonra anca yatırırlar kabloları

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uyemuyedegil 2 yıl TeNNiSeR
Sansür konusuna katılıyorum. Bu denli dolambaçlı bir altyapı sansür ve denetim mekanizmasını da arttırır.
Gel gelelim daha ADSL hizmetini veremeyen bir firmadan bahsediyoruz. Bırakın yatırım yapmayı, arıza sonucu yerin altındaki minimum maliyetli bakır kabloyu bile değişmiyor. Defalarca arıyorsunuz, ne zaman kullanılamaz hale geliyor, o zaman müdahale ediyorlar... Arıza varmış, sorun yaşıyormuşsunuz umurlarında değil...
HOP noktası konusunda bende muzdaribim, AKN muhabbetinden beri gezdirmeye başladılar, araya boyuna nokta giriyor. Alakasız yerlerden dolanıp dışarı çıkıyorsunuz. Ankara'daki nokta fii noktasına gidip dönüyor, sonra dışarı çıkıyor...
Fibere gelene kadar önce devraldıklarından beri 5 kuruş harcamadıkları altyapıyı yenilesin uyanıklar... Zannediyor musunuz bu hizmet her eve gelecek? Önce toplu kullanım alanı diye sitelere, gelirse yeni binalara verecekler... Bina veya bölge eski diye birçok yere çekmiyorlar hizmet bu işgüzar ISS'ler... Gelse de kapı önündekini içeri aldırmanız bir dert...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dAffilee 2 yıl
TurkNet'e geçin ciddiyim. araştırın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uyemuyedegil 2 yıl dAffilee
Bölgende altyapı sorunluysa tavsiye etmem... Zaten halihazırda çözülmeyen sorunları bir daha hiç çözdürtemezsin...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZaferBiryol 2 yıl
Başlıkta tanıtıldı yazmak çok mu zor, lansman çok şık mı duruyor ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl ZaferBiryol
Lansman çok şık olduğu içindir, günün sonunda DH forum bu: flash başlık + içi boş yarım sayfa haber.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uyemuyedegil 2 yıl
Vay be, resmen destan olmuş... :) Benim de tuzum bulunsun altyapı konusunda...
Yanlış anlamayın ama özelleşince çalışmayana tekme gibi ibare bence komik...
- Bugün telekomun içi çalışmayan personel ile dolu... Hepsi çay ocaklarında, merkezde, santralde akşamı ediyor. Mahallemde kablolamada sorun var, adamlar, şefin yetkisinde olan işlemi genel merkeze sallıyorlar. 3 bin küsür maaş alıp müdürünü şikayet ediyor. 50 bin TL alıyormuş müdürleri... Alayı 45-50'yi aşkın adamlar... Ne SNR Margin'den anlıyor, ne PING'den... O kadar yetişmiş işgücü varken, bu adamlar atılmıyor, emekli de olmuyor, bunlarla muhatap oluyorsunuz, tabi iletişime geçebilirseniz (O da ayrı bir dert...)... Resmen sorun çözmek için yalvarıyor, kavga edecek duruma geliyorsunuz... Emin olun Türkiye'de hiçbir firma insanın sinir katsayısını bu kadar zıplatmaz...
- İnternet hızının artması çağın gereğidir. A veya B firması, A veya B partisi olması önemli değildir, nasıl LTE adı değişince 4,5G olmuyorsa iktidarda A var diye o hız da yükselmez, çağın ve teknolojinin gereği, firma mecburen yükseltir. Önemli olan 76 TL'ye halen bakır kabloyla %80 ülke genelinde 5 kuruş maliyet yapılmadan hizmetin ayakta tutulmaya çalışılması, ülkenin internet hizmetlerinin tekel firma elinde sıfıra indirilmiş olmasıdır. Rekabet kurumundan yenen cezayı da geçen sene yıl ortasında kullanıcıya güncelleme diye yansıtması, yıl sonunda 1'er 2'şer faturaya zam harici de güncellemeler yapması (bazıları böyle seviyor...) sözün bittiği noktadır. Bu seneki dava sonucu ve AKN kalkışı sonucu minimum kotasız internet fiyatı ne olacaktır? Dile getirilmesi gereken de budur.
- Lafı dolandırıp bilmem kaç bin kilometre fiber döşedik diye laf cambazlığıyla milyonlarca kilometrelik 30 yıllık bakır kablo altyapısının üzerini ne kadar kapatabilirsin, reklamlarla ne kadar fiberliyoruz diye insanları bakırlatabilirsin? Firmayı aldığından pardon kiraladığından beri nerdesin? diye sormak, kapısının önüne fiber altyapısı çekilmiş adamı bina içine altyapı almak için neden yalvartıp aylarca beklettiğini, bakır kabloyu bile çekmeyip aylarca yalvarttığını, özelleştiği halde dilekçe bekleyip, verince masanın üzerine savuran zihniyeti sorgulamak lazım...
- Ayrıca hızlar olmayan altyapıyla artırılmaya çalışıldıkça artan aboneden ve yetersiz altyapıdan dolayı parazitiydi, PING'iydi gibi şikayetleri görmek, yıl 2017 iken direklerdeki telefon kablolarından verilen telefon ve internet hizmetini fark etmek, saha dolaplarının ne şekilde süründüğünü, teknik ekiplerin yetersiz ve bilgisiz olduğunu, müşteri hizmetlerinin fıs olduğunu fark etmek için internette firmanın adını yazıp şöyle bir dolaşmak yeterlidir, alim olmak gerekmez... Üstelik artan aboneden ve yapılmayan yatırımdan dolayı hızların 8 megabitten bile aşağıya seyirttiğini zaten biliyoruz... Kalkacak AKN ile SNR Marginlerin nasıl sürünüp, PING'lerin nasıl fırlayacağını, artacak fiyatlarla ve verilemeyen hizmetle milletin nasıl sömürüleceğini hepimiz göreceğiz... Sözü CHP'ydi MHP'ydi v.s. evirip çevirmek, önündeki tabağa bakmadan teee 1900 bilmem kaçlara gitmek gerekmez...
- Bunları da geçtim, asıl sorgulanması gereken 2008'deki abone sayısını 2'ye katladık deyip de zarar ettim diye açıklama yapan TEKEL bir firmanın işgüzarlığıdır (İşin güzel yanı alanında tekel olan bir firmanın nasıl zarar ettiği konusu... Kar marjı düşük veya da zararda olan diğer firmaları bünyesine dahil etse bile alanında tekel ve bu kadar pahalı bir internet hizmeti sağlarken nasıl zarar ettiği sorgulanması gereken bir konu...). Yıl 2017 iken ve diğer ülkeler artık bu işlemi uydu üzerinden halletmeye başlamışken biz neden memlekette halen 30 yıllık direkteki bakıroptik(!)ten internet hizmeti alıyoruz, bu sorgulanmalıdır... Sonuçta sorun 2007'de şuydu A şu yaptı, B bu yaptı değil, 2007'de x ülkesinde ne idi, altyapısı ne idi, orada asgari ücretin ne kadarına denk gelmekte idi, Türkiye'de ne idi, 2017'de x ülkesinde ne durumda, bende ne? dir. Özel olunca madem hizmet almaya başladıysak ve x ülkesindekine göre ülkemdeki sağlayıcı tekel ise x'den çok çok daha iyi hizmet beklemek müşteri olarak hakkımdır. Bunun için fazla söze gerek yok...
Hizmet 128 KBPS iken eve aldım, 56k'yı da bilirim, ISDN'i de bilirim, Türkiye'de ilk mail hizmetinin ilk gününü de bilirim, bazılarına yazacak şey çok ama gerek yok. Uzun zamandır da internet kullanmaktayım, fakat son dönemdeki kadar işgüzarlık görmedim, sorun çözme sıfıra indi...
Olayın döndülürüp dolaştırılıp partilere bağlanıp, muhalifleştirilmesi, siyasileştirilmesi, laf cambazlığıyla çarpıtılması da ayrıca gülünçtür... Önündekine bakmadan teee nenesinin fii tarihinden doğru veya yanlış sonuç çıkarmaya çalışmak ironiktir...
Satış olayına gelirsek, 21 yıllığına ha kiralamışsın, ha satmışsın. 21 yıl, 21 gün veya 21 ay değil dikkat ederseniz... 21 yıl sonra firma ne halde olacak, ne halde geri alınacak? burası mühim...
Bugünde aynısı yapılmıyor mu? Yabancı yatırımcı baraj yapıyor, köpü yapıyor, yap işlet devret ile, işletip işletip parasını yiyecek, enkazını bizlere bırakıp gidecek... Bir köprünün, bir barajın ömrü kaç yıl Allah aşkına? :) Köprü yapılıyor, vatandaşın vergileriyle döner hale gelen devletin hazinesi teminat gösteriliyor, vatandaş geçmeyince bindiriliyor vergi... Vatandaş geçmediği veya geçmeyeceği köprünün vergisini 20 yıl 30 yıl (neyse artık...) çatır çatır cebinden ödeyecek... Bakan Bey de geçmesen de ödeyeceksin demiyor mu?
Özelleştirme dediğin illet işte budur, ülkenin malını babalar gibi satarsın, "Devletün maluğ gomünüst recimleğde oluğğğ..." diye ortalarda komünizm'in anlamını bilmeden terörist diye diye dolanırsın (şimdi bunu söyledim ya garanti komünist damgası yerim :D ), sonra da dönüp arkana baktığında hazinenin sadece vergilerle doldurulabildiğini görürsün. Özel harcama dersin, lüks dersin, her bir haltı bu yolla zamanında deprem vergisi diye çıkartılıp sonra uyanıklıkla ÖTV ve ÖİV denen vergilere evrimleştirip vatandaşı iliğine kadar sömürürsün. Telefonu, oyun konsolu, televizyonu, buzdolabı, süpürgesi, çamaşır makinesi v.s. bugün alınmadığı ürün veya sektör var mı? Bugün birçok ülkede evlere giren ürün ve hizmetler ülkemizde lüks mü? Anlayana...
Dünya'nın üretim yoğun ekonomiye geçtiği dönemde kazanandan değil, harcayandan çeşitli bahanelerle vergi toplarsın, ucuz ürün bulamayan vatandaş gümrük limitiyle ürün alımına yüklenince limit düşürüp liste yayınlar dolambaçlı ifadelerle gümrük vergisine tabi tutarsın, wi-fi sinyali tutan tüm cihazları dolambaçlı ifadelerle aynı şekilde trt bandrolüne, gümrük vergisine tabi tutarsın, telefon getirmeye limit koyarsın, paypal'ı vergi ödemiyor ve sunucuları burada değil bahanesiyle kapı dışarı edip yurtdışı alışverişini kesersin, kesersin de bu ekonomiyi böyle küçük hesaplarla daha ne kadar çevirirsin?
Yazık bu ülkenin geleceğine... Biz yine şanlıymışız... Bizden sonraki nesil bu düzenin acılarını ciddi ciddi çekecek...
Selametle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogidogi 2 yıl
daha İstanbul'un her ana caddesinde yok bir de çıkıp çıkıp proje sunuyorlar komedi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3339 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
türk telekom, fiber ve
7 etiket daha fiber internet dijital üs sea-me-we 5 Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan Diğer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tesla mali sonuçları açıkladı: Model 3 ve yeni üretim tesisleri yolda 2 yıl MIT, elektronik cihazlarda güç tasarrufu sağlayan yeni bir sistem geliştirdi 2 yıl LG G6'nın resmi basın görseli ortaya çıktı 2 yıl Güneş Sistemi’ne 100’den fazla yeni gezegen “eklenebilir” 2 yıl Boeing 3D yazıcılarla uydu üretecek 2 yıl Sıvı soğutmalı AMD Ryzen işlemciler gözüktü 2 yıl Çift kameralı ve 6GB RAM’li Honor V9 duyuruldu 2 yıl Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya" 2 yıl Yeni X-Men filmi için hazırlıklara başlandı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X ve Asus Crosshair VI Hero ilk bakış 2 yıl Altay Tankı’nın üretimine Nurol Holding de talip 2 yıl Land Rover'dan Range Rover ailesine yeni üye: Velar 2 yıl Facebook, yapay zeka geliştirmede başarısız oldu 2 yıl UPS, drone ile teslimat testlerine başladı 2 yıl Apple "iCloud.net" alan adı için 1,5 milyon dolar ödedi 2 yıl Remix OS mobile geliyor 2 yıl Nokia, MWC 2017'de Android Wear 2.0'lı bir akıllı saat tanıtabilir 2 yıl AMD geri döndü: Ryzen işlemciler hakkında her şey! 2 yıl Skoda Rapid bi-xenon farlar ve 1.0 TSI motor seçenekleri ile makyajlandı 2 yıl Metan gazından hidrojen üreten motor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk Telekom deniz altı fiber kablo sistemi SEA-ME-WE 5'in lansmanını yaptı Sonraki LG ile Türkiye pazarını ve yeni ürünleri konuştuk 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7′nin tekrar satışa sunulacağı iddialarına cevap verdi 2 yıl Skype, internet bağlantısı yavaş olan kullanıcılar için "Lite" sürümünü yayınlandı 2 yıl Qualcomm'un yeni modemi telefonlara fiberden yüksek indirme hızı getirecek 2 yıl Facebook, Messenger üzerinden para gönderme hizmeti sunacak 2 yıl Türkiye, Rusya’dan hava savunma sistemi satın alabilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisinin Dex aksesuarı göründü 2 yıl Bios Incube ile küllerinizden doğun 2 yıl 6x6 üzerine monte edilen Panter 2 gün sayıyor 2 yıl Exynos 9 yonga seti şekilleniyor 2 yıl Çin şiddet olaylarını azaltmak için araçlara GPS takma zorunluluğu getirdi 2 yıl Intel ve Qualcomm 5G teknolojisi için hazırlanıyor 2 yıl Dünyanın ilk insan kontrollü Hoverbike’ı tanıtıldı 2 yıl Ünlü Twitch yayıncısı, canlı yayın sırasında hayatını kaybetti 2 yıl Yeni Wolverine filmi Logan'a ilk tepkiler oldukça olumlu 2 yıl Yeni keşfedilen Google Chrome virüsü tüm kişisel bilgilerinizi çalıyor 2 yıl Samsung Flow Windows 10 ile birlikte çalışabilecek 2 yıl TP-Link ile yeni nesil ürünlerini konuştuk 2 yıl Alpine A120 prototipleri Paris'te gece turu attı 2 yıl Elextra'nın elektrikli süper otomobili 0'dan 100'e 2,3 saniyede çıkacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim