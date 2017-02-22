Türk Telekom deniz altı fiber kablo sistemi SEA-ME-WE 5'in lansmanını yaptı

Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve Türk Telekom International Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Toros’un ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen, konsorsiyuma dahil 18 ülkeden 19 operatörün yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte SEA-ME-WE 5'in Türkiye lansmanı yapıldı.

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Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany konuşmasında yatırımlarla altyapının sürekli olarak güçlendirildiğini, Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle köprü olma görevini SEA-ME-WE 5'le sürdürdüğünü dile getirdi. Ülkemiz Marmaris’te kurulan istasyonla bu global ağın bir parçası oldu. Böylelikle elde edilen 1,5 terabitlik ek kapasite ile yurt dışı kapasitesi yüzde 25’lik bir artışla 7,5 Tb’e yükseldi. Projede ayrıca güzergah üzerindeki karaya çıkış istasyonları aracılığıyla tüm operatör ve servis sağlayıcılara da erişim hizmeti sunacak.

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olan SEA-ME-WE 5 projesi Asya ve Avrupa kıtalarını bir araya getirerek Orta Doğu, Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya’yı bağlıyor. Dünyada bu alanda gerçekleştirilen en kapsamlı deniz altı fiber sistemlerinden biri olan proje, çalışmalarda sona gelinmesiyle vakit kaybetmeden faaliyete geçirildi. SEA-ME-WE 5'e dahil olanolduğu ifade edilen Türk Telekom ile kıtalararası bir telekomünikasyon köprüsünün kurulması ve Türkiye’ninkonumuna getirilmesi hedefleniyor.