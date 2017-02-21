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Yeni keşfedilen Google Chrome virüsü tüm kişisel bilgilerinizi çalıyor

Kısa süre önce ortaya çıkan ve benzerlerine nazaran çok daha profesyonel bir şekilde hazırlanan bu yöntem ile Google Chrome kullanıcılarının kişisel verileri kolaylıkla çalınıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Güvenlik uygulamalarının giderek kapsamlı hale gelmesiyle bilgisayar korsanları da yeni yöntemler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Kullanıcıları bir şekilde kandırarak cihazlara erişim sağlayan hacker’lar, kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar birçok istenmeyen duruma neden oluyor. Son olarak keşfedilen bu yeni yöntem ise kısa süre içerisinde binlerce kişinin etkilenmesine neden oldu.
Ayrıca Bkz. "Turkcell ve Yandex'ten yerli arama motoru: Yaani"
NeoSmart Technologies güvenlik şirketinden Mahmoud Al-Qudsi'nin tespit ettiği saldırı türü, ince detaylar üzerine kurgulandığı için benzerlerinden sıyrılıyor. Web sitelerinde özel JavaScript kullanan hacker’lar, kullanıcılara gerçek içeriğin yerine yanlış kodlanmış gibi görünen anlamsız bir metin gösteriyor. Hemen ardından ekranda "HoeflerText yazı fontu bulunamadı." uyarı penceresi çıkıyor.

Henüz yeni bir yöntem olduğu için kullanıcılar kolaylıkla aldanabiliyor 

Sanki bilgisayarda font (yazı stili) eksik olduğu için sitenin görüntülenemediği algısı yaratılıyor ve kullanıcılardan font paketini güncellemesi isteniyor. Tahmin edebileceğini gibi "Update" butonuna tıklayan kişilerin cihazlarına zararlı yazılım içeren *exe uzantılı dosya iniyor. Uyarı penceresinde Google Chrome logosu ve orijinal mavi renkli buton kullanıldığı için büyük bir çoğunluk şüphelenmiyor.
Uzmanlar deneyimli kişilerin dikkatli davranmaları halinde saldırıdan korunabileceklerini fakat henüz çok yeni bir yöntem olmasından dolayı kısa süre içerisinde binlerce kişinin etkilendiğini dile getiriyor. Google Chrome ise indirmeye çalışılan dosyanın güvenli olmayabileceği konusunda uyarı veriyor. Diğer taraftan ekranda çıkan sürüm numaraları da virüsü fark etmeniz için önemli bir detay.

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selmand 2 yıl en beğenilen alito
alito
SDLGranada

Yıllardan beri Chrome kullanmıyorum,Opera kullanıyorum.Kullanıcılarını izleyen Google ı elimden geldiğince kullanmıyorum,arama motoru olarak Duckduckgo yu kullanıyorum tam Google gibi arama yapmasada.Lg G2 mden de bütün Google a ait ne varsa kaldırdım telefonu rootlayarak.

Ve bu şekilde gizli servislerin istediğinde seni telefondan izleyemeceğini düşünüyorsun. Aferin.

Hepimizin yapması gerekeni yapıp direniyor.
alitoSDLGranadaYıllardan beri Chrome kullanmıyorum,Opera kullanıyorum.Kullanıcılarını izleyen Google ı elimden ge...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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game07 2 yıl alito
alito

SDLGranada

Yıllardan beri Chrome kullanmıyorum,Opera kullanıyorum.Kullanıcılarını izleyen Google ı elimden geldiğince kullanmıyorum,arama motoru olarak Duckduckgo yu kullanıyorum tam Google gibi arama yapmasada.Lg G2 mden de bütün Google a ait ne varsa kaldırdım telefonu rootlayarak.

Ve bu şekilde gizli servislerin istediğinde seni telefondan izleyemeceğini düşünüyorsun. Aferin.

Emin ol benim gibi google'ı tüm cihazlarında kullanan ve internetin çoğunu google aracılığıyla kullanan birine göre büyük fark olur. Ben de üşenmesem ayarlayacağım ama bookmark'tan geçmişine hepsinin sürekli senkronize olması otomatik form doldurma tarzı şeyler kolayıma geliyor. Kullanırken aslında pek de içim rahat değil.
alitoSDLGranadaYıllardan beri Chrome kullanmıyorum,Opera kullanıyorum.Kullanıcılarını izleyen Google ı elimd...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl
@black_flood
o tamamen masal... Apple satışlar düşünce uydurdu...
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xmen121 2 yıl
İlginç
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asenler 2 yıl
Virüslerden uzak durmanın en etkili yöntemi:
Linux kullanın, akıllı olun.
Pisilinux.org
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black_flood 2 yıl asenler
asenler

Virüslerden uzak durmanın en etkili yöntemi:
Linux kullanın, akıllı olun.
Pisilinux.org

Linux yazılımının bir Windows yada bir mac yazılımından farkı yok mac firması kapalı bir kutu içinde yaşadığından virüsler ile çok iletişime geçemiyor ama buna rağmen istisnai olarak kötü niyetli kişiler istenirse patlatılabileceği gerçeğini hem kanıtlamak hem de hatırlatmak için çeşitli virüsler ile gösteriyorlar. Linux yazılımın virüslerden etkilenmez safsatası yalandan ibarettir. şu anda en ölümcül tehdit gurubunda yer alan yeni nesi Ransomware yazılımları ile çok kolay etkileniyor. bunun haricinde 3. parti uygulama kaynaklı bir sorun söz konusu olduğunda isterseniz 100 bin tane güvenlik katmanına sahip bir yazılım olsun elinizde yine hikaye . burada yer alan durum bir Windows , mac yada bir linux olayı değildir 3. parti yazılım nedeni ile kaynaklanan bir güvenlik zafiyeti.

bleepingcomputer.com/...

ransomware decoder 1-2-3

ve daha başka 5 farklı varyant bu işi rahatlıkla yapabilmektedir. kişisel verileri de çok rahat sistemden alıp karşıdaki kişinin eline ulaştırabilmektedir firewall yok ise ağı koruyan. ransomware bu bilgileri linuxtan çalmak için belli port numaralarını kullanmaktaydı bu güne kadar ama artık dosya paylaşım portu üzerinden de hem saldırı gerçekleşebiliyor hem de bilgi transferini gerçekleştirebilmekte zararlı. modemlerde yer alan yazılımların hiç bir şeyi engelleyebildiği ya da durdurabildiği yok maalesef. güvenlik zafiyeti olmayan modem sayısı yok denecek kadar az.
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
2017 yılında hala bu yemlemeleri yiyip tıpış tıpış verilen programı kuran varsa bir zahmet kafasını çalıştırıp uyanık olsun.
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Jeopol 2 yıl
zaten chromun nasil calistigini bilmeyen, ustune dosya indirip eliyle kuran zaten internet kullanmasin. sonuna kadar haketmistir virusu.
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WB 2 yıl
Emektar i explorer dan sasma..
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SDLGranada 2 yıl
Yıllardan beri Chrome kullanmıyorum,Opera kullanıyorum.Kullanıcılarını izleyen Google ı elimden geldiğince kullanmıyorum,arama motoru olarak Duckduckgo yu kullanıyorum tam Google gibi arama yapmasada.Lg G2 mden de bütün Google a ait ne varsa kaldırdım telefonu rootlayarak.
2 Yanıt Yanıtla +2
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alito 2 yıl SDLGranada
SDLGranada

Yıllardan beri Chrome kullanmıyorum,Opera kullanıyorum.Kullanıcılarını izleyen Google ı elimden geldiğince kullanmıyorum,arama motoru olarak Duckduckgo yu kullanıyorum tam Google gibi arama yapmasada.Lg G2 mden de bütün Google a ait ne varsa kaldırdım telefonu rootlayarak.

Ve bu şekilde gizli servislerin istediğinde seni telefondan izleyemeceğini düşünüyorsun. Aferin.
3 Yanıt Yanıtla +1
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mgoker 2 yıl SDLGranada
SDLGranada

Yıllardan beri Chrome kullanmıyorum,Opera kullanıyorum.Kullanıcılarını izleyen Google ı elimden geldiğince kullanmıyorum,arama motoru olarak Duckduckgo yu kullanıyorum tam Google gibi arama yapmasada.Lg G2 mden de bütün Google a ait ne varsa kaldırdım telefonu rootlayarak.


Opera alt yapı olarak Chromium kullanıyor artık, bliyorsunuz değil mi :) Vivaldi'ye geçin :)
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