Gelişmiş fotoğraf düzenleme uygulaması Fhotoroom, Windows 10 desteği kazandı

Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 sürümleri de buluna gelişmiş fotoğraf uygulaması Fhotoroom, Windows 10 desteğiyle güncellendi.

Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı yanında Skydrive, Vkontakte, Flickr, Facebook, Instagram ile Twitter temelli paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, bünyesinde birçok fotoğraf düzenleme aracı ve filtre taşıyor. Bu sayede fotoğrafları olduğundan çok daha ilgi çekici hale getirebilen uygulama, RAW desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve siyah arayüzünden interaktif olarak çalışılmasına imkan tanıyor.

Yayınlanan yeni sürümüyle artık hem Windows 8 hem de Windows 10 cihazlarda çalışma gösterebilen Fhotoroom, bazı hatalardan da kurtularak eskiye oranla daha güçlü bir çözüm oluşturuyor. Uygulamaya ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/fhotoroom-now-available-windows-10-app?utm_source=wpc&utm_medium=twitter