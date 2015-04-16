Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geliştirilen yeni otomobil güvenlik sistemi, sürücüsünü izleyerek hataların önüne geçmeyi hedefliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
1
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geliştirilen yeni otomobil güvenlik sistemi, sürücüsünü izleyerek hataların önüne geçmeyi hedefliyor
 
Günümüz gelişmiş otomobil modelleri içerisinde birçok güvenlik sistemi yer alıyor. Ancak bu sistemler sürücüden çok çevredeki trafiği izliyor ve çoğu zaman da kötü durumlara karşı geç kalma sorunları yaşatabiliyor. Cornell ve Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan Brain4Cars sistemi ise süreçte büyük vaatler sunuyor.
Şimdilik araçlar içerisine yerleştirilen kamera, sensörler ve giyilebilir cihazlarla çalışma gösteren Brain4Cars sistemi, temel olarak birçok kazanının meydana geldiği şerit değişimi / dönüş sürecinde sürücünün gerçekleştirdiği kafa hareketlerini takip ediyor. Bu hareketleri 10 kişi tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 2000 km'lik testleri baz alarak değerlendiren sistem, hem karşıdaki yolu hem de sürücünün mevcut kafa hareketini karşılaştırıyor ve örneğin düz gidilmesi gereken bir yolda kafa tamamen sola çevrilirse sürücüyü uyararak olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor (Görsel üstte). 
Bu özelliği yanında uykulu ve dikkati dağınık sürücüleri de algılayabilen Brain4Cars teknolojisi, yapılan testler sonucunda %77.4 doğruluk seviyesinde çalışma gösteriyor ve geliştirici ekip tarafından belirtildiği kadarıyla 3.53 saniye gibi oldukça kısa bir süre içerisinde gerekli hayati kararları alabiliyor ve uygulayabiliyor.
Oldukça faydalı bir amaç doğrultusunda hazırlanan sistemin halen mükemmel seviyeye ulaşamadığı söyleniyor ve üzerinde testler aktif bir şekilde devam ediyor.

http://news.cornell.edu/stories/2015/04/car-safety-system-could-anticipate-drivers-mistakes Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
infomania 4 yıl
Saçma sapan iş.
Bari tabelaları okuyup araç hız azaltsa.
Trafik ışığı kırmızı yanarken altından geçen arabanın kablosuz alıcı yöntemiyle kimliğini öğrense cezayı kütületse.
Yetrli teknoloji var ama birileri kazaları önlemek istemiyor galiba.
Zaten nasıl olsa kimse kaza yapmayacakmış gibi araba sürüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl A4 Tech Bloody B120 İnceleme 4 yıl Vodafone Red: Yeni HTC One M9'u inceledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim