Geliştirilen yeni otomobil güvenlik sistemi, sürücüsünü izleyerek hataların önüne geçmeyi hedefliyor

Günümüz gelişmiş otomobil modelleri içerisinde birçok güvenlik sistemi yer alıyor. Ancak bu sistemler sürücüden çok çevredeki trafiği izliyor ve çoğu zaman da kötü durumlara karşı geç kalma sorunları yaşatabiliyor. Cornell ve Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan Brain4Cars sistemi ise süreçte büyük vaatler sunuyor.

Şimdilik araçlar içerisine yerleştirilen kamera, sensörler ve giyilebilir cihazlarla çalışma gösteren Brain4Cars sistemi, temel olarak birçok kazanının meydana geldiği şerit değişimi / dönüş sürecinde sürücünün gerçekleştirdiği kafa hareketlerini takip ediyor. Bu hareketleri 10 kişi tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 2000 km'lik testleri baz alarak değerlendiren sistem, hem karşıdaki yolu hem de sürücünün mevcut kafa hareketini karşılaştırıyor ve örneğin düz gidilmesi gereken bir yolda kafa tamamen sola çevrilirse sürücüyü uyararak olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor (Görsel üstte).

Bu özelliği yanında uykulu ve dikkati dağınık sürücüleri de algılayabilen Brain4Cars teknolojisi, yapılan testler sonucunda %77.4 doğruluk seviyesinde çalışma gösteriyor ve geliştirici ekip tarafından belirtildiği kadarıyla 3.53 saniye gibi oldukça kısa bir süre içerisinde gerekli hayati kararları alabiliyor ve uygulayabiliyor.

Oldukça faydalı bir amaç doğrultusunda hazırlanan sistemin halen mükemmel seviyeye ulaşamadığı söyleniyor ve üzerinde testler aktif bir şekilde devam ediyor.

http://news.cornell.edu/stories/2015/04/car-safety-system-could-anticipate-drivers-mistakes