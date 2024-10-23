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    Anlık Bildirim

    Tarihin en güçlü Skoda Fabia'sı tanıtıldı: İşte fiyatı

    Skoda, marka tarihindeki en güçlü Fabia modelini tanıttı. Skoda Fabia Rally2 isimli model sınırlı sayıda üretilecek ve markanın spor otomobil mirasını daha da ileriye taşıyacak.

    Tarihin en güçlü Skoda Fabia'sı tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çek otomobil üreticisi Skoda, tarihindeki en güçlü Fabia modelini tanıttı. Şirket, otomobilin 2025 serisine Rally2 olarak adlandırılan oldukça özel bir üye ekledi. Sınırlı sayıda üretilecek araç Skoda'nın resmi web sitesinde kamuoyuna tanıtıldı.

    Tarihin en güçlü Skoda Fabia'sı tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Fabia RS'in halefi olarak tanımlanan model, İspanya'nın S-CER yarış serisinde iki kez şampiyon olan Skoda'nın resmi pilotu José Antonio 'Cohete' Suárez'in bu başarılarını kutlamak amacıyla Alman tuning firması ABT Sportsline ile iş birliği içinde geliştirildi. Markanın spor otomobil mirasını daha da ileriye taşıyacak.

    Güçlü Motor ve Sportif Süspansiyon

    Fabia Rally2, ABT Sportsline mühendisleri tarafından güçlendirilmiş 1.5 litrelik turbo benzinli motordan güç alıyor. Bu motorun standart gücü 150 beygirden 190'a, torku ise 250 Nm’den 290'a yükseltildi. Bu sayede Fabia Rally2, şirket tarihindeki en güçlü seri üretim Fabia modeli olma unvanını taşıyor.

    Tarihin en güçlü Skoda Fabia'sı tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Performans odaklı hatchback 7 ileri DSG şanzıman ve 15 mm alçaltılmış sportif süspansiyona sahip. Ayrıca 17 inçlik OZ Racing Superturismo jantlar ve Michelin Pilot Sport 5 lastikler ile donatıldığını belirtelim.

    Dış Görünüm ve İç Mekan

    Yeni Skoda Fabia Rally2 sade ama etkileyici gövde kiti, daha büyük arka spoyler ve dikkat çekici mamba yeşili renk tonuyla öne çıkıyor. İç mekanda ise sportif direksiyon simidi ve koltuklara yer verilmiş. Her araçta, sınırlı üretim olduğunu belirten bir seri numarası plakası da bulunuyor.

    Tarihin en güçlü Skoda Fabia'sı tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Skoda, Fabia Rally2'den sadece 100 adet üretecek. Sadece İspanya pazarında satışa sunulacak bu özel modelin fiyatı 30.900 euro olarak belirlenmiş. Satışlara 2025 Mart ayında başlanması planlanıyor. Bu güçlü ve sınırlı sayıdaki model, performans tutkunları için koleksiyon niteliğinde olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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