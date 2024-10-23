Tarihin en güçlü Skoda Fabia'sı tanıtıldı: İşte fiyatı

Çek otomobil üreticisi Skoda, tarihindeki en güçlü Fabia modelini tanıttı. Şirket, otomobilin 2025 serisine Rally2 olarak adlandırılan oldukça özel bir üye ekledi. Sınırlı sayıda üretilecek araç Skoda'nın resmi web sitesinde kamuoyuna tanıtıldı.
Fabia RS'in halefi olarak tanımlanan model, İspanya'nın S-CER yarış serisinde iki kez şampiyon olan Skoda'nın resmi pilotu José Antonio 'Cohete' Suárez'in bu başarılarını kutlamak amacıyla Alman tuning firması ABT Sportsline ile iş birliği içinde geliştirildi. Markanın spor otomobil mirasını daha da ileriye taşıyacak.
Güçlü Motor ve Sportif Süspansiyon
Fabia Rally2, ABT Sportsline mühendisleri tarafından güçlendirilmiş 1.5 litrelik turbo benzinli motordan güç alıyor. Bu motorun standart gücü 150 beygirden 190'a, torku ise 250 Nm’den 290'a yükseltildi. Bu sayede Fabia Rally2, şirket tarihindeki en güçlü seri üretim Fabia modeli olma unvanını taşıyor.
Performans odaklı hatchback 7 ileri DSG şanzıman ve 15 mm alçaltılmış sportif süspansiyona sahip. Ayrıca 17 inçlik OZ Racing Superturismo jantlar ve Michelin Pilot Sport 5 lastikler ile donatıldığını belirtelim.
Dış Görünüm ve İç Mekan
Yeni Skoda Fabia Rally2 sade ama etkileyici gövde kiti, daha büyük arka spoyler ve dikkat çekici mamba yeşili renk tonuyla öne çıkıyor. İç mekanda ise sportif direksiyon simidi ve koltuklara yer verilmiş. Her araçta, sınırlı üretim olduğunu belirten bir seri numarası plakası da bulunuyor.
Skoda, Fabia Rally2'den sadece 100 adet üretecek. Sadece İspanya pazarında satışa sunulacak bu özel modelin fiyatı 30.900 euro olarak belirlenmiş. Satışlara 2025 Mart ayında başlanması planlanıyor. Bu güçlü ve sınırlı sayıdaki model, performans tutkunları için koleksiyon niteliğinde olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)