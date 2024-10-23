Tarihin en güçlü Skoda Fabia'sı tanıtıldı: İşte fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Çek otomobil üreticisi Skoda, tarihindeki en güçlü Fabia modelini tanıttı. Şirket, otomobilin 2025 serisine Rally2 olarak adlandırılan oldukça özel bir üye ekledi. Sınırlı sayıda üretilecek araç Skoda'nın resmi web sitesinde kamuoyuna tanıtıldı.

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Fabia RS'in halefi olarak tanımlanan model, İspanya'nın S-CER yarış serisinde iki kez şampiyon olan Skoda'nın resmi pilotu José Antonio 'Cohete' Suárez'in bu başarılarını kutlamak amacıyla Alman tuning firması ABT Sportsline ile iş birliği içinde geliştirildi. Markanın spor otomobil mirasını daha da ileriye taşıyacak.

Güçlü Motor ve Sportif Süspansiyon

Fabia Rally2, ABT Sportsline mühendisleri tarafından güçlendirilmiş 1.5 litrelik turbo benzinli motordan güç alıyor. Bu motorun standart gücü 150 beygirden 190'a, torku ise 250 Nm’den 290'a yükseltildi. Bu sayede Fabia Rally2, şirket tarihindeki en güçlü seri üretim Fabia modeli olma unvanını taşıyor.

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Performans odaklı hatchback 7 ileri DSG şanzıman ve 15 mm alçaltılmış sportif süspansiyona sahip. Ayrıca 17 inçlik OZ Racing Superturismo jantlar ve Michelin Pilot Sport 5 lastikler ile donatıldığını belirtelim.

Dış Görünüm ve İç Mekan

Yeni Skoda Fabia Rally2 sade ama etkileyici gövde kiti, daha büyük arka spoyler ve dikkat çekici mamba yeşili renk tonuyla öne çıkıyor. İç mekanda ise sportif direksiyon simidi ve koltuklara yer verilmiş. Her araçta, sınırlı üretim olduğunu belirten bir seri numarası plakası da bulunuyor.

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Skoda, Fabia Rally2'den sadece 100 adet üretecek. Sadece İspanya pazarında satışa sunulacak bu özel modelin fiyatı 30.900 euro olarak belirlenmiş. Satışlara 2025 Mart ayında başlanması planlanıyor. Bu güçlü ve sınırlı sayıdaki model, performans tutkunları için koleksiyon niteliğinde olacak.

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Tarihin en güçlü Skoda Fabia'sı tanıtıldı: İşte fiyatı