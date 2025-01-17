Tesla'dan Türkiye'de yeni Supercharger istasyonu: İstasyon sayısı 11'e çıktı!

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Tam Boyutta Gör Tesla, Türkiye’deki Superchrger şarj istasyonlarını artırmaya devam ediyor. Tesla Türkiye sorumlusu Berk Tezveren, İstanbul-İzmir otoyolunda yeni Supercharger istasyonunun faaliyete başladığını duyurdu.

Yeni Tesla Supercharger nerede?

İstanbul-İzmir otoyolunda İzmir yönünde Balıkesir girişine yakın bölgedeki O204 Oksijen dinlenme tesisinde Tesla Supercharger şarj istasyonu kullanıma sunuldu. Bu istasyonda 8 adet Supercharger soketi bulunuyor ve 250 kW’a kadar şarj hızı elde edilebiliyor. İzmir-İstanbul yönündeki istasyon ise yakın zamanda açılacak.

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Balıkesir istasyonuyla birlikte 11 farklı lokasyonda Supercharger şarj istasyonu hizmet sunuluyor. Tesla’nın Supercharger istasyon kurmayı planladığı şehirler arasında İzmir, Bursa, Aydın, Denizli, Antalya, Burdur, Bilecik ve Samsun şehirleri yer alıyor. Bu istasyonların ne zaman devreye gireceği bilinmiyor.

Tesla Türkiye Supercharger noktaları

İstanbul (Asya), No:88 Libadiye Cd.

İstanbul (Avrupa), Gayrettepe (Pay to Park)

Ankara, 2 Gazi, Konya Devlet Yolu

Bolu, 157 Hendek Servis Alanı Hamitli

Edirne, 254 Şükrüpaşa, Kıyık Cd

Çankırı, Fatih Samsun İstanbul Yolu 4 Yol Mevkii 9/2 Ilgaz

Akhisar, O320 İstanbul yönü

Akhisar, O320 İzmir yönü

Gemlik, İzmir yönü

Gemlik, İstanbul yönü

Balıkesir-İzmir yönü

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