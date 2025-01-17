Tesla'dan Türkiye'de yeni Supercharger istasyonu: İstasyon sayısı 11'e çıktı!

Yeni Tesla Supercharger nerede?
İstanbul-İzmir otoyolunda İzmir yönünde Balıkesir girişine yakın bölgedeki O204 Oksijen dinlenme tesisinde Tesla Supercharger şarj istasyonu kullanıma sunuldu. Bu istasyonda 8 adet Supercharger soketi bulunuyor ve 250 kW’a kadar şarj hızı elde edilebiliyor. İzmir-İstanbul yönündeki istasyon ise yakın zamanda açılacak.
Balıkesir istasyonuyla birlikte 11 farklı lokasyonda Supercharger şarj istasyonu hizmet sunuluyor. Tesla’nın Supercharger istasyon kurmayı planladığı şehirler arasında İzmir, Bursa, Aydın, Denizli, Antalya, Burdur, Bilecik ve Samsun şehirleri yer alıyor. Bu istasyonların ne zaman devreye gireceği bilinmiyor.
Tesla Türkiye Supercharger noktaları
- İstanbul (Asya), No:88 Libadiye Cd.
- İstanbul (Avrupa), Gayrettepe (Pay to Park)
- Ankara, 2 Gazi, Konya Devlet Yolu
- Bolu, 157 Hendek Servis Alanı Hamitli
- Edirne, 254 Şükrüpaşa, Kıyık Cd
- Çankırı, Fatih Samsun İstanbul Yolu 4 Yol Mevkii 9/2 Ilgaz
- Akhisar, O320 İstanbul yönü
- Akhisar, O320 İzmir yönü
- Gemlik, İzmir yönü
- Gemlik, İstanbul yönü
- Balıkesir-İzmir yönü
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