Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla'dan Türkiye'de yeni Supercharger istasyonu: İstasyon sayısı 11'e çıktı!

    Tesla, İzmir-İstanbul otoyolunun İzmir yönünde yeni Tesla Supercharger istasyonu açtı. Türkiye'deki Supercharger istasyon sayısı 11'e yükseldi.                    
    Tesla'dan Türkiye'de yeni Supercharger istasyonu Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye’deki Superchrger şarj istasyonlarını artırmaya devam ediyor. Tesla Türkiye sorumlusu Berk Tezveren, İstanbul-İzmir otoyolunda yeni Supercharger istasyonunun faaliyete başladığını duyurdu.

    Yeni Tesla Supercharger nerede?

    İstanbul-İzmir otoyolunda İzmir yönünde Balıkesir girişine yakın bölgedeki O204 Oksijen dinlenme tesisinde Tesla Supercharger şarj istasyonu kullanıma sunuldu. Bu istasyonda 8 adet Supercharger soketi bulunuyor ve 250 kW’a kadar şarj hızı elde edilebiliyor. İzmir-İstanbul yönündeki istasyon ise yakın zamanda açılacak.

    Balıkesir istasyonuyla birlikte 11 farklı lokasyonda Supercharger şarj istasyonu hizmet sunuluyor. Tesla’nın Supercharger istasyon kurmayı planladığı şehirler arasında İzmir, Bursa, Aydın, Denizli, Antalya, Burdur, Bilecik ve Samsun şehirleri yer alıyor. Bu istasyonların ne zaman devreye gireceği bilinmiyor. 

    Tesla Türkiye Supercharger noktaları

    • İstanbul (Asya), No:88 Libadiye Cd.
    • İstanbul (Avrupa), Gayrettepe (Pay to Park)
    • Ankara, 2 Gazi, Konya Devlet Yolu
    • Bolu, 157 Hendek Servis Alanı Hamitli
    • Edirne, 254 Şükrüpaşa, Kıyık Cd
    • Çankırı, Fatih Samsun İstanbul Yolu 4 Yol Mevkii 9/2 Ilgaz
    • Akhisar, O320 İstanbul yönü
    • Akhisar, O320 İzmir yönü
    • Gemlik, İzmir yönü
    • Gemlik, İstanbul yönü
    • Balıkesir-İzmir yönü
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soy ağacı gürcistan vatandaşlığı audi a3 1.0 tfsi yorum ing 2000 tl promosyon 15 yaşındaki erkek çocuğa ne hediye alınır izmir"in en tehlikeli 10 semti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Quadro NovaBook
    Quadro NovaBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum