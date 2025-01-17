Hırsızlığa karşı, kesilmeye dayanıklı elektrikli araç şarj kablosu geliştirildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç şarj cihazlarının kabloları, içerisinde bol miktarda bakır bulundurduğu için hırsızların hedefi olabiliyor. Özellikle ABD'de büyük bir sorun teşkil eden kablo hırsızlığının önüne geçmek için şarj operatörü ChargePoint, hırsızlığa karşı dayanıklı kablosunu ve yeni güvenlik önlemlerini tanıttı.

Şirket, yeni geliştirdiği kablonun kesilmeye karşı daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. ChargePoint, kablonun içeriğine dair detayları paylaşmasa da, hırsızların kesme aletiyle kabloyu çalmalarının uzun süreceğini ve bu sayede caydırıcı olacağını söylüyor. Şirket, kablonun dayanıklı olmasının yanında esnek olduğunu ve şarj işlemini zorlaştırmadığını belirtiyor.

Tüm ticari ve filo şarj istasyonlarında kesilmeye dayanıklı kablosunu devreye sokacak olan ChargePoint, ayrıca tasarımını diğer üreticilere lisanlamayı planlıyor.

ChargePoint, yeni kablonun yanı sıra Protect isimli yeni alarm sistemini de duyurdu. Sistem kabloya müdahale edildiğini algıladığında, istasyonda yer alan hoparlör, ekran ve ışıklarla otomatik olarak alarm sistemini devreye sokarak hırsızları uzaklaştırıyor.

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ChargePoint Protect, belirli şarj cihazlarında ücretsiz bir yazılım yükseltmesi olarak sunulacak. Sistem ayrıca istasyon sahiplerini alarmlar hakkında SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yeteneğine de sahip. Böylece polise kolayca ulaşıp hırsızların yakalanması sağlanabiliyor.

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Hırsızlığa karşı, kesilmeye dayanıklı şarj kablosu geliştirildi