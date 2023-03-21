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    Chery Tiggo 8 Pro Türkiye'de: Ailenin en büyüğü kaç para?

    Türkiye pazarına 3 yeni SUV modeliyle geri dönen Chery, merakla beklenen fiyat listesini açıkladı. Peki amiral gemisi Chery Tiggo 8 Pro kaç TL? Tiggo 8 Pro fiyatı ne kadar? İşte detaylar:
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    chery tiggo 8 pro fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    7 kişilik lüks yaşam alanı, boyutları ve teknolojik özellikleriyle Çinli Chery'nin amiral gemisi modeli olarak nitelendirebileceğimiz yeni Chery Tiggo 8 Pro, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün Türkiye tanıtımı gerçekleştirilen Chery Tiggo 8 Pro fiyatı lansmana özel 1.050.000 TL'den başlıyor.

    Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi 💸 (2023)
    Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı
    Luxury 1.100.000 TL 1.050.000 TL
    Excellent 1.200.000 TL 1.150.000 TL

    Chery Tiggo 8 Pro, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Chery Tiggo 8 Pro fiyatı ve özellikleri
    4722 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1745 mm yüksekliğe ve 2710 mm aks mesafesine sahip Tiggo 8 Pro'nun dış tasarımında Full LED farlar, krom çıtalar ve 18 inç çift renkli alüminyum alaşımlı jantlar dikkat çekiyor. İç mekânda ise deri kaplamalı koltuklar, yumuşak deri ve plastik yüzeyler ve parlak siyah orta konsol ile oldukça lüks bir görüntü mevcut. Ayrıca dijital gösterge ve multimedya ekranlarının yanı sıra klima kontrollerinin yapıldığı bir ekran daha mevcut.

    Chery Tiggo 8 Pro, diğer iki model gibi markanın T1X platformu üzerine yükseliyor. Kaputun altında da 1.6 litre turbo dört silindirli benzinli motor bulunuyor. 1598 cc hacme sahip olan motor, 195 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor. Söz konusu motor, 7 ileri DCT şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor. 

    Güvenlik donanımlarıyla öne çıkan Tiggo 8 Pro'da tam olarak 12 ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistan Sistemi) görev yapıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme (ACC), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Önden Çarpışma Uyarısı (FCW) gibi işlevler, kullanıcılar için çok yönlü bir akıllı güvenlik koruma çemberi oluşturmak üzere her türlü hava koşuluna yönelik sürüş senaryolarını kapsıyor.

    Chery Tiggo 8 Pro fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tiggo 8 Pro geri manevra yaparken, RCTA sistemi sürücünün her iki yanı olmak üzere aracın arkasındaki alanı algılamasına yardımcı oluyor ve sürücüyü dikiz aynasının kör noktasındaki araçlar/yayalar ve engeller konusunda bilgilendiriyor. Olası bir çarpışma riskinde RCTA sistemi alarm sesi çıkarırken, BMS uyarı simgesi ile kullanıcıyı uyarıyor. Kör nokta algılama sistemi ise radar sensörleri aracılığıyla aracın arka alanındaki kör noktayı izleyerek gerektiğinde ayna üzerinden sürücüye uyarıda bulunuyor.

    Chery Tiggo 8 Pro ayrıca kapı açma uyarısı (DOW) sistemi ile donatılarak yollara çıkıyor. Bu sistem, arka radarın aracın kör noktalarındaki hareketli hedefi gerçek zamanlı olarak izliyor. Park halindeyken kapı açıldığında yaklaşmakta olan bir araç nedeniyle çarpışma riski tespit eden sistem bir uyarı tetikliyor. Uyarı, dikiz aynasından gelen ışık sinyali ile veriliyor.

    Önden çarpışma uyarı (FCW) sistemi ve otonom acil fren (AEB) işlevi de öndeki araca çarpma riski olup olmadığını belirleyerek sürücüye çeşitli şekillerde uyarılar gönderiyor ve bir çarpışmayı önlemek veya bir çarpışmanın olası etkilerini hafifletmek için gerektiğinde frenleri aktif olarak uyguluyor. Arkadan Çarpışma Uyarısı (RCW) da düşük hızda ilerlerken veya kırmızı ışıkta beklerken arkadan bir aracın yüksek hızla yaklaşması halinde erken uyarı emniyet kemerleri gibi pasif güvenlik önemlerini devreye sokuyor.

    Chery Tiggo 8 Pro fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tiggo 8 Pro, Uyarlanabilir hız sabitleme (ACC) işlevi ile aracı otomatik olarak öndeki aracı takip edecek ve durdurup yeniden harekete geçirecek şekilde kontrol edebiliyor. Bu arada, şeritten çıkma uyarısı (LDW) ve şeritte kalma yardımcısı (LKA) işlevleri birlikte çalışarak, aracı mevcut şeritte tutmak üzere sürücüyü destekliyor. Tiggo 8 Pro’da kullanıma sunulan ACC işlevi 0-180 km/s hız aralığında çalışıyor. Düşük hızlarda trafik sıkışıklığı asistanı (TJA) işlevi ve yüksek hızlarda sürüş yardımcısı (ICA) işlevi de sürücüyü destekliyor.

    Tiggo 8 Pro, Akıllı hız sınırı bilgisi (ISLI) ve Akıllı far kontrolü (IHC) gibi akıllı teknoloji işlevlerini de bünyesinde barındırıyor. ISLI, mevcut araç hızı, hız sınırını aşması halinde sürücüyü uyarıyor. IHC ise farları dış ortam ışığına bağlı olarak otomatik olarak yönetiyor ve gece sürüşlerinde veya tünellerde uzun ile kısa huzme arasında geçiş yapıyor.

    Chery Tiggo 8 Pro donanım opsiyonları

    Cherry Tiggo 8 Pro, Türkiye'de iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlar şöyle:

    Luxury paket

    • Ön, yan ve perde hava yastıkları
    • Anahtarsız giriş ve çalıştırma
    • 360 derece görüş sistemi
    • Otomatik bagaj kapağı
    • Isıtmalı ön koltuklar
    • Elektrikli sürücü koltuğu (6 Yönlü)
    • Açılır panoramik cam tavan
    • Hız sabitleyici
    • Kör nokta uyarı sistemi
    • 360 derece görüş sistemi
    • 12.3 inç dijital gösterge paneli
    • 12.3 inç multimedya ünitesi
    • 8 inç klima kontrol ekranı
    • Kablosuz şarj
    • 18 inç alüminyum jant
    • Deri koltuklar
    • Model ışık imzası
    • Deri koltuklar
    • Ambiyans aydınlatma (7 renk)

    Excellent paket

    • Gelişmiş güvenlik sistemi
    • Hafızalı sürücü koltuğu
    • Elektrikli ön yolcu koltuğu
    • Ön koltuk havalandırma
    • Akıllı sesli komut sistemi
    • 8 hoparlör
    • Karartmalı iç ayna

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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