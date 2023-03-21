Chery Tiggo 8 Pro Türkiye'de: Ailenin en büyüğü kaç para?

Tam Boyutta Gör 7 kişilik lüks yaşam alanı, boyutları ve teknolojik özellikleriyle Çinli Chery'nin amiral gemisi modeli olarak nitelendirebileceğimiz yeni Chery Tiggo 8 Pro, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün Türkiye tanıtımı gerçekleştirilen Chery Tiggo 8 Pro fiyatı lansmana özel 1.050.000 TL'den başlıyor.

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi 💸 (2023) Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı Luxury 1.100.000 TL 1.050.000 TL Excellent 1.200.000 TL 1.150.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro, özellikleriyle neler sunuyor❓

4722 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1745 mm yüksekliğe ve 2710 mm aks mesafesine sahip Tiggo 8 Pro'nun dış tasarımında Full LED farlar, krom çıtalar ve 18 inç çift renkli alüminyum alaşımlı jantlar dikkat çekiyor. İç mekânda ise deri kaplamalı koltuklar, yumuşak deri ve plastik yüzeyler ve parlak siyah orta konsol ile oldukça lüks bir görüntü mevcut. Ayrıca dijital gösterge ve multimedya ekranlarının yanı sıra klima kontrollerinin yapıldığı bir ekran daha mevcut.

Chery Tiggo 8 Pro, diğer iki model gibi markanın T1X platformu üzerine yükseliyor. Kaputun altında da 1.6 litre turbo dört silindirli benzinli motor bulunuyor. 1598 cc hacme sahip olan motor, 195 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor. Söz konusu motor, 7 ileri DCT şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor.

Güvenlik donanımlarıyla öne çıkan Tiggo 8 Pro'da tam olarak 12 ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistan Sistemi) görev yapıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme (ACC), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Önden Çarpışma Uyarısı (FCW) gibi işlevler, kullanıcılar için çok yönlü bir akıllı güvenlik koruma çemberi oluşturmak üzere her türlü hava koşuluna yönelik sürüş senaryolarını kapsıyor.

Tam Boyutta Gör Tiggo 8 Pro geri manevra yaparken, RCTA sistemi sürücünün her iki yanı olmak üzere aracın arkasındaki alanı algılamasına yardımcı oluyor ve sürücüyü dikiz aynasının kör noktasındaki araçlar/yayalar ve engeller konusunda bilgilendiriyor. Olası bir çarpışma riskinde RCTA sistemi alarm sesi çıkarırken, BMS uyarı simgesi ile kullanıcıyı uyarıyor. Kör nokta algılama sistemi ise radar sensörleri aracılığıyla aracın arka alanındaki kör noktayı izleyerek gerektiğinde ayna üzerinden sürücüye uyarıda bulunuyor.

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Chery Tiggo 8 Pro ayrıca kapı açma uyarısı (DOW) sistemi ile donatılarak yollara çıkıyor. Bu sistem, arka radarın aracın kör noktalarındaki hareketli hedefi gerçek zamanlı olarak izliyor. Park halindeyken kapı açıldığında yaklaşmakta olan bir araç nedeniyle çarpışma riski tespit eden sistem bir uyarı tetikliyor. Uyarı, dikiz aynasından gelen ışık sinyali ile veriliyor.

Önden çarpışma uyarı (FCW) sistemi ve otonom acil fren (AEB) işlevi de öndeki araca çarpma riski olup olmadığını belirleyerek sürücüye çeşitli şekillerde uyarılar gönderiyor ve bir çarpışmayı önlemek veya bir çarpışmanın olası etkilerini hafifletmek için gerektiğinde frenleri aktif olarak uyguluyor. Arkadan Çarpışma Uyarısı (RCW) da düşük hızda ilerlerken veya kırmızı ışıkta beklerken arkadan bir aracın yüksek hızla yaklaşması halinde erken uyarı emniyet kemerleri gibi pasif güvenlik önemlerini devreye sokuyor.

Tam Boyutta Gör Tiggo 8 Pro, Uyarlanabilir hız sabitleme (ACC) işlevi ile aracı otomatik olarak öndeki aracı takip edecek ve durdurup yeniden harekete geçirecek şekilde kontrol edebiliyor. Bu arada, şeritten çıkma uyarısı (LDW) ve şeritte kalma yardımcısı (LKA) işlevleri birlikte çalışarak, aracı mevcut şeritte tutmak üzere sürücüyü destekliyor. Tiggo 8 Pro’da kullanıma sunulan ACC işlevi 0-180 km/s hız aralığında çalışıyor. Düşük hızlarda trafik sıkışıklığı asistanı (TJA) işlevi ve yüksek hızlarda sürüş yardımcısı (ICA) işlevi de sürücüyü destekliyor.

Tiggo 8 Pro, Akıllı hız sınırı bilgisi (ISLI) ve Akıllı far kontrolü (IHC) gibi akıllı teknoloji işlevlerini de bünyesinde barındırıyor. ISLI, mevcut araç hızı, hız sınırını aşması halinde sürücüyü uyarıyor. IHC ise farları dış ortam ışığına bağlı olarak otomatik olarak yönetiyor ve gece sürüşlerinde veya tünellerde uzun ile kısa huzme arasında geçiş yapıyor.

Chery Tiggo 8 Pro donanım opsiyonları

Cherry Tiggo 8 Pro, Türkiye'de iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlar şöyle:

Luxury paket

Ön, yan ve perde hava yastıkları

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

360 derece görüş sistemi

Otomatik bagaj kapağı

Isıtmalı ön koltuklar

Elektrikli sürücü koltuğu (6 Yönlü)

Açılır panoramik cam tavan

Hız sabitleyici

Kör nokta uyarı sistemi

360 derece görüş sistemi

12.3 inç dijital gösterge paneli

12.3 inç multimedya ünitesi

8 inç klima kontrol ekranı

Kablosuz şarj

18 inç alüminyum jant

Deri koltuklar

Model ışık imzası

Deri koltuklar

Ambiyans aydınlatma (7 renk)

Excellent paket

Gelişmiş güvenlik sistemi

Hafızalı sürücü koltuğu

Elektrikli ön yolcu koltuğu

Ön koltuk havalandırma

Akıllı sesli komut sistemi

8 hoparlör

Karartmalı iç ayna

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Chery Tiggo 8 Pro fiyatı ve özellikleri