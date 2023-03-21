Chery Tiggo 8 Pro Türkiye'de: Ailenin en büyüğü kaç para?

- Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi 💸 (2023)
- Chery Tiggo 8 Pro, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Chery Tiggo 8 Pro donanım opsiyonları
- Luxury paket
- Excellent paket
- Yorumlar
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Lansman Fiyatı
|Luxury
|1.100.000 TL
|1.050.000 TL
|Excellent
|1.200.000 TL
|1.150.000 TL
Chery Tiggo 8 Pro, özellikleriyle neler sunuyor❓
Chery Tiggo 8 Pro, diğer iki model gibi markanın T1X platformu üzerine yükseliyor. Kaputun altında da 1.6 litre turbo dört silindirli benzinli motor bulunuyor. 1598 cc hacme sahip olan motor, 195 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor. Söz konusu motor, 7 ileri DCT şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor.
Güvenlik donanımlarıyla öne çıkan Tiggo 8 Pro'da tam olarak 12 ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistan Sistemi) görev yapıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme (ACC), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Önden Çarpışma Uyarısı (FCW) gibi işlevler, kullanıcılar için çok yönlü bir akıllı güvenlik koruma çemberi oluşturmak üzere her türlü hava koşuluna yönelik sürüş senaryolarını kapsıyor.
Chery Tiggo 8 Pro ayrıca kapı açma uyarısı (DOW) sistemi ile donatılarak yollara çıkıyor. Bu sistem, arka radarın aracın kör noktalarındaki hareketli hedefi gerçek zamanlı olarak izliyor. Park halindeyken kapı açıldığında yaklaşmakta olan bir araç nedeniyle çarpışma riski tespit eden sistem bir uyarı tetikliyor. Uyarı, dikiz aynasından gelen ışık sinyali ile veriliyor.
Önden çarpışma uyarı (FCW) sistemi ve otonom acil fren (AEB) işlevi de öndeki araca çarpma riski olup olmadığını belirleyerek sürücüye çeşitli şekillerde uyarılar gönderiyor ve bir çarpışmayı önlemek veya bir çarpışmanın olası etkilerini hafifletmek için gerektiğinde frenleri aktif olarak uyguluyor. Arkadan Çarpışma Uyarısı (RCW) da düşük hızda ilerlerken veya kırmızı ışıkta beklerken arkadan bir aracın yüksek hızla yaklaşması halinde erken uyarı emniyet kemerleri gibi pasif güvenlik önemlerini devreye sokuyor.
Tiggo 8 Pro, Akıllı hız sınırı bilgisi (ISLI) ve Akıllı far kontrolü (IHC) gibi akıllı teknoloji işlevlerini de bünyesinde barındırıyor. ISLI, mevcut araç hızı, hız sınırını aşması halinde sürücüyü uyarıyor. IHC ise farları dış ortam ışığına bağlı olarak otomatik olarak yönetiyor ve gece sürüşlerinde veya tünellerde uzun ile kısa huzme arasında geçiş yapıyor.
Chery Tiggo 8 Pro donanım opsiyonları
Cherry Tiggo 8 Pro, Türkiye'de iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlar şöyle:
Luxury paket
- Ön, yan ve perde hava yastıkları
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
- 360 derece görüş sistemi
- Otomatik bagaj kapağı
- Isıtmalı ön koltuklar
- Elektrikli sürücü koltuğu (6 Yönlü)
- Açılır panoramik cam tavan
- Hız sabitleyici
- Kör nokta uyarı sistemi
- 360 derece görüş sistemi
- 12.3 inç dijital gösterge paneli
- 12.3 inç multimedya ünitesi
- 8 inç klima kontrol ekranı
- Kablosuz şarj
- 18 inç alüminyum jant
- Deri koltuklar
- Model ışık imzası
- Deri koltuklar
- Ambiyans aydınlatma (7 renk)
Excellent paket
- Gelişmiş güvenlik sistemi
- Hafızalı sürücü koltuğu
- Elektrikli ön yolcu koltuğu
- Ön koltuk havalandırma
- Akıllı sesli komut sistemi
- 8 hoparlör
- Karartmalı iç ayna
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)