Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en çok satan otomobili el değiştirdi: İşte koltuğun yeni sahibi

    Geçtiğimiz yıllarda sık sık dünyada en çok satan arabalar arasında zirvede olan Toyota Corolla zirvedeki koltuğunu kaybetti. Artık dünya genelinde en çok satan otomobil Tesla Model Y oldu.
    Oy Ver
    Dünyanın en çok satan otomobili el değiştirdi: İşte yeni lider Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Tesla’nın başarıları büyük bir itici güç oluşturuyor. Sektör analisti JATO Dynamics'e göre Türkiye’de de satılan Tesla Model Y, 2023 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan otomobili oldu ve bir elektrikli araç ilk kez bu başarıyı elde etti.

    Model Y, dünyanın en çok satan arabası oldu

    Model Y satışları son birkaç yıldır dünya çapında artıyor ve bu başarının bir gün geleceğine inanılıyordu. Esasında bu başarı ilk olarak araç piyasaya çıkmadan önce tahmin edilmişti, zira Tesla aracın yılda bir milyon adede kadar talep görebileceğini düşünüyordu. O zamanlar bu iddialı bir hedefti ve pek çok kişi bunu "iyimser" bir Tesla tahmininin başka bir örneği olarak değerlendirdi, ancak geçen yıl Tesla, Model Y'nin 2023'te dünyanın en çok satan otomobili olma yolunda ilerlediğini söyledi.

    Dünyanın en çok satan otomobili el değiştirdi: İşte yeni lider Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Model Y, Avrupa ve Kaliforniya'da en çok satan araç oldu, Çin'in dünyanın geri kalanına kıyasla farklı zevkleri ve model bulunabilirliğine rağmen Çin'de en çok satan dördüncü araç oldu. Bu performanslar onu dünya çapında en çok satan üçüncü otomobil haline getirdi. Ancak şimdi, Tesla'nın dört yıl önceki satış tahmini gerçekleşmiş gibi görünüyor. Model Y, ilk çeyrekte Toyota Corolla'yı tahtından indirerek dünyanın en çok satan otomobili oldu ve tüm yıl boyunca da bu konumunu koruyacak gibi görünüyor.

    Dünyanın en çok otomobilleri 🚘 (Q1 2023)
    Marka/Model 🚗 Satış Adedi 🔢
    Tesla Model Y 267,200 adet
    Toyota Corolla (Tüm varyantlar) 256,400 adet
    Toyota Hilux 214,700 adet
    Toyota RAV4 211,000 adet
    Toyota Camry 166,200 adet

     

    Model Y, 53 pazardan elde edilen verilere ve dünyanın geri kalanı için yapılan tahminlere göre ilk çeyrekte 267.200 satış gerçekleştirdi. Bu rakam Model Y'yi aynı dönemde 256.400 satış yapan Corolla'nın önüne geçirmeye yetti. Bu sıralamanın yılın geri kalanında devam edip etmeyeceğini bilmemekle birlikte, Model Y satışları sürekli artarken, Corolla satışları hafif bir düşüş eğilimi gösteriyor.

    Öte yandan Tesla'nın bu yıl Model Y'de yaptığı büyük fiyat indirimleri göz önüne alındığında, bu kesinlikle aracı 2022'ye kıyasla daha fazla insan için erişilebilir kılacaktır. Model Y bu hızla devam ederse ya da bu yılın geri kalanında satışlar artmaya devam ederse, 2023'ü 1 milyonun üzerinde satışla noktalayacak.

    Bununla birlikte Model Y'nin fiyatı ve bulunabilirliği göz önüne alındığında bu başarı daha da etkileyici. Model Y dünyanın en büyük pazarlarında geniş bir bulunabilirliğe sahipken, Corolla her yerde mevcut. Ayrıca, fiyat indirimlerine rağmen Model Y yaklaşık 40 bin dolara alınabilirken temel model bir Corolla yaklaşık 21 bin dolar etikete sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 saniye önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kendi aracımla servis çekmek istiyorum megane 2 1.6 benzinli hangi motor yağı kullanılır ay yapım senaryo gönderme e girl kiralama hallelujah demek günah mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12C
    Xiaomi Redmi 12C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız