Dünyanın en çok satan otomobili el değiştirdi: İşte koltuğun yeni sahibi

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Tesla’nın başarıları büyük bir itici güç oluşturuyor. Sektör analisti JATO Dynamics'e göre Türkiye’de de satılan Tesla Model Y, 2023 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan otomobili oldu ve bir elektrikli araç ilk kez bu başarıyı elde etti.

Model Y, dünyanın en çok satan arabası oldu

Model Y satışları son birkaç yıldır dünya çapında artıyor ve bu başarının bir gün geleceğine inanılıyordu. Esasında bu başarı ilk olarak araç piyasaya çıkmadan önce tahmin edilmişti, zira Tesla aracın yılda bir milyon adede kadar talep görebileceğini düşünüyordu. O zamanlar bu iddialı bir hedefti ve pek çok kişi bunu "iyimser" bir Tesla tahmininin başka bir örneği olarak değerlendirdi, ancak geçen yıl Tesla, Model Y'nin 2023'te dünyanın en çok satan otomobili olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Model Y, Avrupa ve Kaliforniya'da en çok satan araç oldu, Çin'in dünyanın geri kalanına kıyasla farklı zevkleri ve model bulunabilirliğine rağmen Çin'de en çok satan dördüncü araç oldu. Bu performanslar onu dünya çapında en çok satan üçüncü otomobil haline getirdi. Ancak şimdi, Tesla'nın dört yıl önceki satış tahmini gerçekleşmiş gibi görünüyor. Model Y, ilk çeyrekte Toyota Corolla'yı tahtından indirerek dünyanın en çok satan otomobili oldu ve tüm yıl boyunca da bu konumunu koruyacak gibi görünüyor.

Dünyanın en çok otomobilleri 🚘 (Q1 2023) Marka/Model 🚗 Satış Adedi 🔢 Tesla Model Y 267,200 adet Toyota Corolla (Tüm varyantlar) 256,400 adet Toyota Hilux 214,700 adet Toyota RAV4 211,000 adet Toyota Camry 166,200 adet

Model Y, 53 pazardan elde edilen verilere ve dünyanın geri kalanı için yapılan tahminlere göre ilk çeyrekte 267.200 satış gerçekleştirdi. Bu rakam Model Y'yi aynı dönemde 256.400 satış yapan Corolla'nın önüne geçirmeye yetti. Bu sıralamanın yılın geri kalanında devam edip etmeyeceğini bilmemekle birlikte, Model Y satışları sürekli artarken, Corolla satışları hafif bir düşüş eğilimi gösteriyor.

Öte yandan Tesla'nın bu yıl Model Y'de yaptığı büyük fiyat indirimleri göz önüne alındığında, bu kesinlikle aracı 2022'ye kıyasla daha fazla insan için erişilebilir kılacaktır. Model Y bu hızla devam ederse ya da bu yılın geri kalanında satışlar artmaya devam ederse, 2023'ü 1 milyonun üzerinde satışla noktalayacak.

Bununla birlikte Model Y'nin fiyatı ve bulunabilirliği göz önüne alındığında bu başarı daha da etkileyici. Model Y dünyanın en büyük pazarlarında geniş bir bulunabilirliğe sahipken, Corolla her yerde mevcut. Ayrıca, fiyat indirimlerine rağmen Model Y yaklaşık 40 bin dolara alınabilirken temel model bir Corolla yaklaşık 21 bin dolar etikete sahip.

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