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Geliştirilen yeni teknoloji ile otomobillerin kör nokta sorunu ortadan kalkıyor

4 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geliştirilen yeni teknoloji ile otomobillerin kör nokta sorunu ortadan kalkıyor
 
Günlük hayatımızın değişmez parçaları haline gelen otomobil modelleri, aktif olarak araç kullanan takipçilerimizin de bildiği üzere bazı kör noktalara sahipler. Her ne kadar artık geniş pencereleri, kamera sistemleri ve aynaları olmasına rağmen tam anlamıya çevreye hakim olunmasının zor olduğu araçlar, SPTek firmasının 3D-AVMS isimli teknolojisiyle çok ciddi bir görüş açısı kazanıyor.
Araçların ayna, tampon ve plaka bölgesine takılan 190 derece görüş açısına sahip dört kamera ile çalışan 3D-AVMS sistemi, bu görüntüleri birleştirerek 360 derecelik bir görüntü oluşturuyor ve böylece her hangi bir kör noktanın olmadığı sarmalayıcı bir görüş deneyimi elde edilebiliyor. Aşağıda yer alan tanıtım videosunda da görüldüğü üzere park etme yanında normal sürüş sırasında da büyük fayda sağlayan sistem, belirtildiği kadarıyla merkezi bilgisayar sisteminde yaklaşık 100 megapiksellik görüntü işliyor ve gerçek zamanlı olarak çalışma gösteriyor.
Gelişmiş altyapısıyla aracın sanal görüntüsü ile gerçek görüntüyü bir araya getiren ve böylece tam olarak bulunulan noktayı gerçekçi şekilde görselleştirebilen SPTek'in 3D-AVMS sistemi, çalışmalar yolunda giderse önümüzdeki Ağustos ayında tamamen ticari hale getiriliyor. Kurulum fiyatı ve resmi satış tarihi hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://gizmodo.com/there-are-no-blindspots-with-this-real-time-3d-view-of-1697718816 Yorum Yaz
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kımyasal 4 yıl en beğenilen
Özellikle kadın sürücüler için çok yararlı olacaktır.
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sertdemiry 4 yıl
VW'nin bazı modellerinde zaten var.
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Dwayn 4 yıl
Teknoloji geliştikçe mstar oynamak kolaylaşıyor :p
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kımyasal 4 yıl en beğenilen
Özellikle kadın sürücüler için çok yararlı olacaktır.
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