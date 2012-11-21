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Gene Munster'e göre, Apple'ın televizyonu 2013'ün kasım ayına kadar kendini göstermeyecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BusinessInsider, analist Gene Munster'in Apple'ın 2013 yılındaki yol haritasına dair hazırladığı öngörülerinden oluşan raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporunda Apple'ın hepsi bir arada TV seti başta olmak üzere gün yüzüne çıkması beklenen birçok ürüne değinen Munster, TV seti için 2013'ün kasım ayını işaret etti. Apple'ın TV setinin 1500$ ila 2000$ arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağını öngören analist, televizyonun 42 inç ila 55 inç arasında bir ekran boyutuna sahip olabileceğini de belirtti.

Apple'ın diğer ürünleri hakkında da öngörülerini de açıklayan Munster'in raporunda, 2013'ün mart ayında Retina ekranlı iPad Mini ve güncellenmiş bir Apple TV'ye yer verdi. Haziran ayında WWDC etkinliği ile birlikte Jony İve'nin izlerini taşıyan bir iOS7'nin karşımıza çıkacağını belirten Munster, OSX ve Retina ekranlı Macbook Air'leri de öngörüsüne kattı. Ayrıca Munster, eylül ayında düzenlenecek etkinlik ile birlikte karşımıza mütevazı değişikliklere sahip bir iPhone 5S'inde çıkacağını öngörmüş durumda.

Munster'in öngörüleri şu an için sadece bir tahminden öte gidemese de, söz konusu tahminlerin ne denli gerçeklik payı taşıdığını 2013 yılında hep birlikte göreceğiz. 

http://www.businessinsider.com/no-apple-tv-until-november-2013-says-analyst-gene-munster-2012-11 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Krone 6 yıl
samsung bu konuda lider apple bosuna kasmasin.
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EddyCue 6 yıl
devrim yapacaklari kesin eger tv gelirse. su an smart tv dedigimiz cihazlarin smarti kus kadardir herhalde.
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jay jay justified 6 yıl EddyCue
ertanunver

devrim yapacaklari kesin eger tv gelirse. su an smart tv dedigimiz cihazlarin smarti kus kadardir herhalde.

Tabi evet. Piyasadaki smartları yediniz bitirdiniz de, Apple'ınki eksik kaldı.

Herkes geek kesiliyor konu Apple olunca.
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YordleKing 6 yıl
DH Misafiri
hmmmyakında samsung gibi buzdolabıda bekliyorum eriyi tamamlamak gerekipad2-ipodshuffle-iphone4s-itv-ifrezer

iDiot
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TeamAnimus 6 yıl
Yazılımsal olarak piyasanın ciddi anlamda gelişmesini sağlayacaktır, önemli olan da budur bence.
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karti 6 yıl
Suanda piyasadaki TV lerin yazlılımları berbat durumda apple neye el atacagını biliyor gercekten.
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DH Misafiri 6 yıl
hmmmyakında samsung gibi buzdolabıda bekliyorum eriyi tamamlamak gerek
ipad2-ipodshuffle-iphone4s-itv-ifrezer
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Celtic Warrior 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
hmmmyakında samsung gibi buzdolabıda bekliyorum eriyi tamamlamak gerek
ipad2-ipodshuffle-iphone4s-itv-ifrezer

Samsung her sey yapiyor ama basarilli oldugu seyleri saymak kisitli ama Apple ne yapsa basarilli.
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Amedra 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

hmmmyakında samsung gibi buzdolabıda bekliyorum eriyi tamamlamak gerek

ipad2-ipodshuffle-iphone4s-itv-ifrezer


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Rock_Rage 6 yıl
Bunları tahmin etmis demek gercekten cok zormus.Hangi urunun hangi tarihte cıkacagını artık cumle alem biliyor.Gercekten cok yaratıcı bir haber.
SAYGILARLA
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*GameOver* 6 yıl
retina tv olur, muhtemelen iphone'un görüntüsünü tv'ye aktarıp oyun filan oynarız
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vamp 6 yıl
Türkiye satış fiyatını yazayım :) 10000$
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vitor reis 6 yıl vamp
vamp

Türkiye satış fiyatını yazayım :) 10000$

uzun zaman sonra ilk defa bir yorumda aynı fikirdeyiz sayın hocam
şaşırtıcı siz ne dersiniz
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frostburn 6 yıl
leap motion bu apple tvye entegre edilirse agziniz acik kalabilir ama soyleyeyim
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artenis 6 yıl
Telefonda ses tonu değiştiremediğimiz gibi bazen bu TV de kanalda değiştiremeyebiliriz ;)
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fenestramundi 6 yıl
Masaüstü ve dizüstü bilgisayar tamam, müzik çalar tamam, telefon tamam, bunları tv'ye kablosuz bağlamaya ve içerik satın almaya yarayan mini cihaz da tamam lakin televizyon üretince ne gibi bir yenilik olacak.

105 ekran dokunmatik panel geliştirecek bizde ekrana gidip dokunarak mı kanal değiştireceğiz. Yada ne bileyim "magic remote" adı altında kumanda geliştirecek bizde kumandaya dokunup dokunup mu kanal filan değiştireceğiz. Öyle olursa öküzle tren misali bizlerde kumandayı kullanırken artık gözümüzü kumandadan alamaz sürekli ona bakarız.
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