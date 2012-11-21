Gene Munster'e göre, Apple'ın televizyonu 2013'ün kasım ayına kadar kendini göstermeyecek

BusinessInsider, analist Gene Munster'in Apple'ın 2013 yılındaki yol haritasına dair hazırladığı öngörülerinden oluşan raporunu kamuoyuyla paylaştı.





Raporunda Apple'ın hepsi bir arada TV seti başta olmak üzere gün yüzüne çıkması beklenen birçok ürüne değinen Munster, TV seti için 2013'ün kasım ayını işaret etti. Apple'ın TV setinin 1500$ ila 2000$ arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağını öngören analist, televizyonun 42 inç ila 55 inç arasında bir ekran boyutuna sahip olabileceğini de belirtti.





Apple'ın diğer ürünleri hakkında da öngörülerini de açıklayan Munster'in raporunda, 2013'ün mart ayında Retina ekranlı iPad Mini ve güncellenmiş bir Apple TV'ye yer verdi. Haziran ayında WWDC etkinliği ile birlikte Jony İve'nin izlerini taşıyan bir iOS7'nin karşımıza çıkacağını belirten Munster, OSX ve Retina ekranlı Macbook Air'leri de öngörüsüne kattı. Ayrıca Munster, eylül ayında düzenlenecek etkinlik ile birlikte karşımıza mütevazı değişikliklere sahip bir iPhone 5S'inde çıkacağını öngörmüş durumda.





Munster'in öngörüleri şu an için sadece bir tahminden öte gidemese de, söz konusu tahminlerin ne denli gerçeklik payı taşıdığını 2013 yılında hep birlikte göreceğiz.

http://www.businessinsider.com/no-apple-tv-until-november-2013-says-analyst-gene-munster-2012-11