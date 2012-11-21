Gene Munster'e göre, Apple'ın televizyonu 2013'ün kasım ayına kadar kendini göstermeyecek

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BusinessInsider, analist Gene Munster'in Apple'ın 2013 yılındaki yol haritasına dair hazırladığı öngörülerinden oluşan raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Raporunda Apple'ın hepsi bir arada TV seti başta olmak üzere gün yüzüne çıkması beklenen birçok ürüne değinen Munster, TV seti için 2013'ün kasım ayını işaret etti. Apple'ın TV setinin 1500$ ila 2000$ arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağını öngören analist, televizyonun 42 inç ila 55 inç arasında bir ekran boyutuna sahip olabileceğini de belirtti.
Apple'ın diğer ürünleri hakkında da öngörülerini de açıklayan Munster'in raporunda, 2013'ün mart ayında Retina ekranlı iPad Mini ve güncellenmiş bir Apple TV'ye yer verdi. Haziran ayında WWDC etkinliği ile birlikte Jony İve'nin izlerini taşıyan bir iOS7'nin karşımıza çıkacağını belirten Munster, OSX ve Retina ekranlı Macbook Air'leri de öngörüsüne kattı. Ayrıca Munster, eylül ayında düzenlenecek etkinlik ile birlikte karşımıza mütevazı değişikliklere sahip bir iPhone 5S'inde çıkacağını öngörmüş durumda.
Munster'in öngörüleri şu an için sadece bir tahminden öte gidemese de, söz konusu tahminlerin ne denli gerçeklik payı taşıdığını 2013 yılında hep birlikte göreceğiz.
http://www.businessinsider.com/no-apple-tv-until-november-2013-says-analyst-gene-munster-2012-11 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tabi evet. Piyasadaki smartları yediniz bitirdiniz de, Apple'ınki eksik kaldı.
Herkes geek kesiliyor konu Apple olunca.
iDiot
ipad2-ipodshuffle-iphone4s-itv-ifrezer
Samsung her sey yapiyor ama basarilli oldugu seyleri saymak kisitli ama Apple ne yapsa basarilli.
SAYGILARLA
uzun zaman sonra ilk defa bir yorumda aynı fikirdeyiz sayın hocam
şaşırtıcı siz ne dersiniz
105 ekran dokunmatik panel geliştirecek bizde ekrana gidip dokunarak mı kanal değiştireceğiz. Yada ne bileyim "magic remote" adı altında kumanda geliştirecek bizde kumandaya dokunup dokunup mu kanal filan değiştireceğiz. Öyle olursa öküzle tren misali bizlerde kumandayı kullanırken artık gözümüzü kumandadan alamaz sürekli ona bakarız.