Genel maksat bombalarını akıllı bombaya çeviren HGK sınır ötesi operasyona hazır

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MK-84 ve NEB genel maksat bombalarını akıllı bombaya dönüştürerek etkinliğini yükselten Hassas Güdüm Kiti bir süredir sınırlı sayıda da olsa TSK envanterine girmiş ve denenmişti. Hatta Zeytin Dalı Harekatı’nda ciddi manada kullanıldığı ve etkinliği ile beğeni topladığı biliniyordu. Aselsan tarafından üretim süreçleri üstlenilen HGK, açıklanmayan bir adette üretilip testleri tamamlandı ve envantere girdi.

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Sınır ötesi operasyonlarda da yine TSK’nın etkinliği artıracak unsurlardan olan Hassas Güdüm Kiti, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Zorlu hava koşullarında orta ve uzun irtifadan bırakıldığında hedefini 10 metre sapma payı ile vurabilen HGK, uçaktaki sensörleri kullanarak hedef belirleme ve görev güncelleme özellikleri ile esnek bir kullanım imkanı tanıyor.

Evrensel Silah Arayüzü ile F-35’lere de kolaylıkla entegre edilebilecek olan HGK, düşük lojistik ihtiyacı, görev başına daha az bomba, sorti, personel kullanımı sağlamasıyla daha düşük maliyet gibi özellikleri ile öne çıkmayı başarıyor. Ayrıca burun kısmına takılabilen lazer kiti ile hedefleri maksimum 6 metre yanılma payı ile vurabilecek etkiye kavuşturulabiliyor.