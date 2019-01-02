Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genel maksat bombalarını akıllı bombaya çeviren HGK sınır ötesi operasyona hazır

Tübitak SAGE tarafından geliştirilen ve Aselsan’ın seri üretimini üstlendiği Hassas Güdüm Kiti (HGK) seri üretimden çıktı, testleri tamamlandı ve yıl bitmeden envantere girerek kullanıma hazır hale ge
4 ay
7,5b
1
7
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Genel maksat bombalarını akıllı bombaya çeviren HGK sınır ötesi operasyona hazır
Tam Boyutta Gör

MK-84 ve NEB genel maksat bombalarını akıllı bombaya dönüştürerek etkinliğini yükselten Hassas Güdüm Kiti bir süredir sınırlı sayıda da olsa TSK envanterine girmiş ve denenmişti. Hatta Zeytin Dalı Harekatı’nda ciddi manada kullanıldığı ve etkinliği ile beğeni topladığı biliniyordu. Aselsan tarafından üretim süreçleri üstlenilen HGK, açıklanmayan bir adette üretilip testleri tamamlandı ve envantere girdi.

Genel maksat bombalarını akıllı bombaya çeviren HGK sınır ötesi operasyona hazır
Tam Boyutta Gör

Sınır ötesi operasyonlarda da yine TSK’nın etkinliği artıracak unsurlardan olan Hassas Güdüm Kiti, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Zorlu hava koşullarında orta ve uzun irtifadan bırakıldığında hedefini 10 metre sapma payı ile vurabilen HGK, uçaktaki sensörleri kullanarak hedef belirleme ve görev güncelleme özellikleri ile esnek bir kullanım imkanı tanıyor.

Evrensel Silah Arayüzü ile F-35’lere de kolaylıkla entegre edilebilecek olan HGK, düşük lojistik ihtiyacı, görev başına daha az bomba, sorti, personel kullanımı sağlamasıyla daha düşük maliyet gibi özellikleri ile öne çıkmayı başarıyor. Ayrıca burun kısmına takılabilen lazer kiti ile hedefleri maksimum 6 metre yanılma payı ile vurabilecek etkiye kavuşturulabiliyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yc#1 4 ay en beğenilen
Hevallerin gözü yaşlı, dötü telaşlı
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tugrul_512bit 4 ay
Bunun içine dron koyacan, hedefe yaklaşınca dronu salacak, füze patlayınca güvende olduklarını zannedenler kafalarını çıkarınca BOOOOOOOOOOM. Düşük maliyetli terörist avı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat1981pls 4 ay
Güzel gelişme

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vollkan59 4 ay
Savunma sanayii gelişmeleri 2019'da da tam gaz devam... Maşallah diyelim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 4 ay
Yılbaşında Suriyelilerin Taksimde Suriye bayrağı açmasını ben provakasyon olarak görüyorum mesela YPG/PKKli de olabilir Daeşlide El Muhaberat üyesi bile olabilir onlar da Arapça biliyordur herhalde. Hatta bunlar ile alakası olmayan birileri bile sırf provakasyon için yapabilir millet olarak gaza gelmeye bu kadar müsaitken şaşırmam kim çıkarsa..
Da bu olaya neden bu kadar takıldığımızı da anlamadım.Bizim Türkler Almanyada Hollandada Fransada vs vs senelerdir yılbaşı vs gibi olaylarda bayrak açıp eğleniyor beraber, kimse bişey demiyor.Biz olsak atom bombası falan atardık herhalde bu kafayla.Medeniyetten bilmemneden bahsetmeye geldimi herkesin dil beş karış yalnız."Adamlar şöyle medeni kardeşim bak şunu yapıyo bak vbunu yapıyor ."
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 4 ay
Bizim ülkemiz savaşta mı tam tersi almanya türkiyeden çalıştırmak için tonla insan götürdü. Onar ülkelerinde savaşması gerekirken burada yılbaşı kutluyor defolsun onuruyla ülkesini kurtarsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BOLDVIPER 4 ay
meali serbest düşüş bombayı , takılan kanatçıklar sayesinde düşme anında yön verdirerek hedefe daha yakından vurmayı sağlamak
avantajı, bu kadar eski bir mühimmat tipini bile isabetli kullanmayı sağlıyor bence çok iyi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 4 ay en beğenilen
Hevallerin gözü yaşlı, dötü telaşlı
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay USB Tip-C için yeni bir güvenlik standardı geldi 4 ay İnsanlık tarihinin en uzak görevinden ilk görsel geldi 4 ay Su damlası çentikli Moto Z4 Play'in görüntüleri yayınlandı 4 ay AnTuTu, Aralık ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 4 ay Sony, CES 2019'da düzenleyeceği etkinliğin tarihini açıkladı 4 ay Google, el hareketlerini algılayan sensörü için FCC onayı aldı 4 ay GDDR6 bellekler yüzde 70 daha maliyetli 4 ay New Horizons, Ultima Thule’den ilk sinyalini yolladı 4 ay Nokia S40 cihazları WhatsApp'e veda ediyor 4 ay Amazon, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı 4 ay Xiaomi araç içi hava temizleyici duyuruldu 4 ay Chrome OS, kilitli cihazlardaki USB bağlantı noktalarını engelleyecek 4 ay Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi 4 ay Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dev adım: 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı 4 ay AMD Ryzen 3000 serisi listelenmeye başladı 4 ay Geçen yıl 1000 civarında ICO projesi çöpe gitti 4 ay Podcast dinleme davranışları da takip edilecek 4 ay Google Haritalar'a mesajlaşma özelliği geldi 4 ay Xiaomi yarın yeni bir şey duyuracağını açıkladı 4 ay Telefon üreticileri güncelleme desteğine göre AOSMark ile sıralanacak: İlk 5’te General Mobile da var 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Genel maksat bombalarını akıllı bombaya çeviren HGK sınır ötesi operasyona hazır Sonraki Sürücüsüz araçlarla ilgili en çok patent alan şirket Samsung 4 ay Realme 4 milyon akıllı telefon satışına ulaştı 4 ay İngiltere, tehlikeli alanlarda çalışabilecek mikro robotlara yatırım yapıyor 4 ay Louis Vuitton Tambour Horizon lüks akıllı saatine taze kan 4 ay Facebook Messenger uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor 4 ay HÜRKUŞ'ta eğitim alacak pilotlara yerli simülatör: HÜRSİM 4 ay Volkswagen'in fütüristik dizel-hibrit modeli açık artırma ile satılacak 4 ay Plastik israfımız o kadar çok ki gözümüzde canlandırmamız neredeyse imkânsız 4 ay Kablonet’te AKN kalktı AST geldi! 4 ay İBB'den yeni karar: Kamyonet ve minibüsler artık ikinci köprüyü kullanabilecek 4 ay Queen grubunun gitaristi Brian May'den New Horizons şarkısı 4 ay 250 cc ve altındaki motosikletlerin ÖTV'si sıfırlandı 4 ay PlayStation 4 90 milyon, Nintendo Switch 25 milyon satış rakamını geçti 4 ay Geçen yılın amiral gemi telefonlarında SAR değerleri listelendi 4 ay Nvidia’ya kripto madencilik davası 4 ay Stranger Things'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı 4 ay Google da katlanabilir telefon furyasına girmeye hazırlanıyor olabilir 4 ay Android Pie güncellemesi Galaxy S9'a yaramadı 4 ay Samsung Galaxy M10 son sertifikalarını da aldı 4 ay Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısı yüksek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim