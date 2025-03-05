Hava Kuvvetleri’nin GÖZDE’si yüksek hızlı hedefi tam isabetle vurdu

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Tam Boyutta Gör ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareket eden hareketli hedefi tam isabetle vurarak hassas vuruş kabiliyetini gözler önüne serdi. F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedef alındı.

GÖZDE'den hassas temas

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada "TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti'nin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti oldu." ifadelerini kullandı.

AKINCI, MURAD AESA radarı ile ilk kez uçtu 3 gün önce eklendi

Hava aracından elektro-optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE'nin bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi. GÖZDE, geçtiğimiz yıllarda envantere girmeye başlamıştı. GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor. Özellikle, F-16, F-4 ve Bayraktar Akıncı platformlarına entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti stratejik öneme sahip bir ürün.

GÖZDE özellikleri

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BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti

Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme

Tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme

Güdümsüz bombalara kıyasla görev başına daha az bomba, sorti ve personel

Düşük lojistik ihtiyacı

Düşük ikincil hasar

Maliyet etkin

Tümleşik ANS/KKS şifreli yazılım desteği ile hassas vuruş kabiliyeti

Yüksek irtifadan atıldığında savaş uçakları için 15 deniz mili, SİHA’lardan atıldığında 8 deniz mili menzil

Lazer/ANS/KKS, Lazer/ANS, ANS/KKS, Sadece ANS güdüm modları

ANS/KKS ile 10 m altı, sadece ANS ile 25 m altı CEP değeri

Lazer ile durağan hedeflerde 3 m altı, hareketli hedeflerde 10 m altı CEP değeri

50+ km/saat hızlı hareketli hedeflere angajman

AKINCI SİHA, F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

MIL-STD 1760 uyumluluğu

Modüler Lazer Arayıcı Başlık ile hassas vuruş kabiliyeti

Lazer arayıcı başlığa entegre modüler yakınsama sensörü

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