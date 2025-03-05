Hava Kuvvetleri’nin GÖZDE’si yüksek hızlı hedefi tam isabetle vurdu

GÖZDE'den hassas temas
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada "TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti'nin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti oldu." ifadelerini kullandı.
Hava aracından elektro-optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE'nin bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi. GÖZDE, geçtiğimiz yıllarda envantere girmeye başlamıştı. GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor. Özellikle, F-16, F-4 ve Bayraktar Akıncı platformlarına entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti stratejik öneme sahip bir ürün.
GÖZDE özellikleri
- BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti
- Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme
- Tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme
- Güdümsüz bombalara kıyasla görev başına daha az bomba, sorti ve personel
- Düşük lojistik ihtiyacı
- Düşük ikincil hasar
- Maliyet etkin
- Tümleşik ANS/KKS şifreli yazılım desteği ile hassas vuruş kabiliyeti
- Yüksek irtifadan atıldığında savaş uçakları için 15 deniz mili, SİHA’lardan atıldığında 8 deniz mili menzil
- Lazer/ANS/KKS, Lazer/ANS, ANS/KKS, Sadece ANS güdüm modları
- ANS/KKS ile 10 m altı, sadece ANS ile 25 m altı CEP değeri
- Lazer ile durağan hedeflerde 3 m altı, hareketli hedeflerde 10 m altı CEP değeri
- 50+ km/saat hızlı hareketli hedeflere angajman
- AKINCI SİHA, F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon
- MIL-STD 1760 uyumluluğu
- Modüler Lazer Arayıcı Başlık ile hassas vuruş kabiliyeti
- Lazer arayıcı başlığa entegre modüler yakınsama sensörü
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım