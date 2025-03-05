Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hava Kuvvetleri’nin GÖZDE’si yüksek hızlı hedefi tam isabetle vurdu

    TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından geliştirilen "GÖZDE Güdüm Kiti" yüksek hızla hareket eden hedefi tam isabetle vurdu. Atış, havadaki F-16 savaş uçağından gerçekleştirildi.
    Hava Kuvvetleri’nin GÖZDE’si yüksek hızlı hedefi tam 12’den vurdu Tam Boyutta Gör
    ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareket eden hareketli hedefi tam isabetle vurarak hassas vuruş kabiliyetini gözler önüne serdi. F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedef alındı.

    GÖZDE'den hassas temas

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada "TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti'nin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti oldu." ifadelerini kullandı.

    Hava aracından elektro-optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE'nin bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi. GÖZDE, geçtiğimiz yıllarda envantere girmeye başlamıştı. GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor. Özellikle, F-16, F-4 ve Bayraktar Akıncı platformlarına entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti stratejik öneme sahip bir ürün.

    GÖZDE özellikleri

    Hava Kuvvetleri’nin GÖZDE’si yüksek hızlı hedefi tam 12’den vurdu Tam Boyutta Gör

    • BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti
    • Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme
    • Tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme
    • Güdümsüz bombalara kıyasla görev başına daha az bomba, sorti ve personel
    • Düşük lojistik ihtiyacı
    • Düşük ikincil hasar
    • Maliyet etkin
    • Tümleşik ANS/KKS şifreli yazılım desteği ile hassas vuruş kabiliyeti
    • Yüksek irtifadan atıldığında savaş uçakları için 15 deniz mili, SİHA’lardan atıldığında 8 deniz mili menzil
    • Lazer/ANS/KKS, Lazer/ANS, ANS/KKS, Sadece ANS güdüm modları
    • ANS/KKS ile 10 m altı, sadece ANS ile 25 m altı CEP değeri
    • Lazer ile durağan hedeflerde 3 m altı, hareketli hedeflerde 10 m altı CEP değeri
    • 50+ km/saat hızlı hareketli hedeflere angajman
    • AKINCI SİHA, F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon
    • MIL-STD 1760 uyumluluğu
    • Modüler Lazer Arayıcı Başlık ile hassas vuruş kabiliyeti
    • Lazer arayıcı başlığa entegre modüler yakınsama sensörü
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    X
    XingO 1 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankastre ocak ölçüleri tarihi geçmiş bira içilir mi hararet yapan araba stop edilir mi saçı sabunla yıkamak subaru xv yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum