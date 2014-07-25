General Mobile Discovery 2 lanse edildi





General Mobile'nin geniş kitleler tarafından sevilmesini sağlayan orta seviye Discovery akıllı telefonunun devam modeli merakla beklenmekteydi. Firma dün bir basın toplantısı ile Discovery 2 modelini resmen lanse etti.





Discovery 2 modelinde 5 inçlik Full HD IPS ekran bizi karşılıyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. Modele gücünü ise 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 8 çekirdekli MT6592T yongaseti veriyor. Yongasetinde Mali-T450 grafik birimi mevcut. Casper VIA V8 modelindeki yongasetini kullanan Discovery 2'nin yine özellikle Full HD çözünürlükteki oyunlarda beklenen performansı veremeyeceğini söyleyebiliriz.





2GB RAM ile desteklenen sistemde 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. 2500mAh gücündeki pilden enerjisini alan cihaz 13MP çözünürlükte arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera ile geliyor.





Cihazın tasarım açısından biraz Galaxy S5'e benzediğini söylemek mümkün. Cihazın çerçeve kısmı ise alüminyumdan imal edilmiş. Discovery 2 888TL fiyat etiketi ile gelecek ay raflara çıkmış olacak.