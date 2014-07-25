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General Mobile Discovery 2 lanse edildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,7b
1
310
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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General Mobile Discovery 2 lanse edildi

General Mobile'nin geniş kitleler tarafından sevilmesini sağlayan orta seviye Discovery akıllı telefonunun devam modeli merakla beklenmekteydi. Firma dün bir basın toplantısı ile Discovery 2 modelini resmen lanse etti.

Discovery 2 modelinde 5 inçlik Full HD IPS ekran bizi karşılıyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. Modele gücünü ise 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 8 çekirdekli MT6592T yongaseti veriyor. Yongasetinde Mali-T450 grafik birimi mevcut. Casper VIA V8 modelindeki yongasetini kullanan Discovery 2'nin yine özellikle Full HD çözünürlükteki oyunlarda beklenen performansı veremeyeceğini söyleyebiliriz.

2GB RAM ile desteklenen sistemde 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. 2500mAh gücündeki pilden enerjisini alan cihaz 13MP çözünürlükte arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera ile geliyor. 

Cihazın tasarım açısından biraz Galaxy S5'e benzediğini söylemek mümkün. Cihazın çerçeve kısmı ise alüminyumdan imal edilmiş. Discovery 2 888TL fiyat etiketi ile gelecek ay raflara çıkmış olacak. 

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rtsbora 5 yıl en beğenilen
GM ile DH'nin arası açılmış sanırım... Bu defa lansman videosu gelmedi, haberi de diğer sitelerden sonra girdi. Yorum kısmında da oyun performansına atıfta bulunulup eleştirilmiş.
GM ile DH'nin arası açılmış sanırım... Bu defa lansman videosu gelmedi, haberi de diğer sitelerden sonra girdi. Yorum kısmında da oyun performansına atıfta bul...
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4 Yanıt Yanıtla +322
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gkn_ymz 5 yıl rtsbora
rtsbora

GM ile DH'nin arası açılmış sanırım... Bu defa lansman videosu gelmedi, haberi de diğer sitelerden sonra girdi. Yorum kısmında da oyun performansına atıfta bulunulup eleştirilmiş.

muzaffer bey ateşlememiştir reklam parasını
rtsboraGM ile DH'nin arası açılmış sanırım... Bu defa lansman videosu gelmedi, haberi de diğer sitelerden sonra girdi. Yorum kısmında da...
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CHLDMD 5 yıl
Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa ilk lanse edildiğinde ekran HD işlemci de 1.7 GHz Snapdragon 400 müydü?
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DH Misafiri 3 yıl
aklı olan genaral mobilin telefonlarını almaz
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Guaddro 3 yıl
Katılıyorum kesinlikle almayın teknik servisleri çöp
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DH Misafiri 5 yıl
Ben herkeze tavsiye ederim s4 ü bile geçiyor antu banmadan 31000 civarı alıyor
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m1cf 5 yıl
Hacılar 10 numara telefon 888 TL'ye sanalmagazadan siparişi verdim 24 saatde ucretsız geldi peh aynı özellik de samsung'un herhangi bir modelinin 2. elini alabiliyorsun anca general mobile'ye şanş vermeli aha size iyilikde yapayım linkini vereyim
sanalmagaza.com.tr/...
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uçan tekme 5 yıl
629 liraya bu segmentte moto g alınır aga
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fotbes 5 yıl
MOTOROLA MOTO G adında bir telefon var artık Türkiye'de..
MOTO G2'si de geliyor.
Google güncelleme desteği, Motorola'nın müşteri memnuniyeti anlayışı, cihazın üstün kalitesi varken, rezil telpa'nın discovery ürününe 500 tl bile vermem!
Servis desteği berbat, binlerce insanı mağdur ettiler!
Bu cihazı kimler alır?
Doğru dürüst internet takip etmeyen, DH deki görüşleri okumayan, bilinçsiz kullanıcılar alır. Tabii bir de GMD fanatikleri :)
GMD2'yi önce martta çıkaracklardı. Sonra mayısa ertlendi. Sonra mayısta pili çok dayanan ama 5 para etmez bir cihaz çıkararak, GMD2yi yine ertlediler. Haziran dediler, o da olmadı.
Maksat sindirmekti milleti.. Eski gmdleri de kakalamaya devam ettiler.
Ve gözünü tamamen para bürümüş bir firma intibası bıraktı birçok kişide..
Asla işim olmaz, A S L A . .
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discovery50 5 yıl
General Mobile DH e Küsmüş Sebebide Çok Eleştiri Almakmış Nolucaktı Snapdrgaon 400 adreno 305 li bir telefona sahip mi çıkacaktık nolacasktı abi nolacaktı ? OLMAMIŞ OLMAMIŞ OLMAMIŞ MediaTek Dünkü Çocuk Qualcomm Kadar İyi Olabilir Mi? Adamlar Snapdragon 810 u çıkartıyo biz MediaTek 6592 yle gezicez Ya General Mobile İyice Gözümden Düştü Almıyorum Almıyacam Adreno 305 e kötü dedik mali 450 yi getirdiler adamlar Adreno 430 u Çıkarıyo General Mobile Hala 2010 yılının eskilerinde kalan mali 450 BU GİDİŞLEDE GENERAL MOBİLE ADAM OLUR.HTC ,Samsung,Apple Gibi Markalar Uzaya Çıktı Qualcomm Snapdragon 810 Adreno 430 Gpu Kullanıcak General Mobile Hala Murat gilin damından atlayamadı. 2 Sene Sonrada discovery 3 çıkar ondada mali 450 kullanırlar.General Mobile dan Nefret Ediyorum
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DH Misafiri 5 yıl
Fiyat Konusunda hala memnun olmayanlar var, 599 yapsalardı size yine yaranamazlar dı!
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redbest 5 yıl
Bu fiyata daha iyi ne alabilirsiniz ki? Saçmalamış resmen fiyata sallayanlar.
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kemalboran 5 yıl
Telefonun hangi fabrikada üretildiği konusunda bilgi veremiyorlarmış, devlet sırrı sanki. Ben mutfağını görmediğim lokantada bile yemek yemem arkadaş. Hangi fabrikada hangi koşullarda üretildiğini bilmediğim telefonu da satın almam bu kadar basit.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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samacc 5 yıl
çok para 100tl indirim şart
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painclub 5 yıl
Discovery, fiyat performans açısından en iyi üründü. Bunu da öyle satacaklar sanırım.
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flasource 5 yıl
Hep aynı cümleler, modele gücünü şu cpu veriyor, bizi 2gb ram karşılıyor. Lütfen biraz uzman inceleme ve tanıtım yapın. Bu yüzden donanimhaber inceleme ve haberlerini hiç takip etmiyorum. Bazı forum üyelerinin incelemeleri bile donanimhaber incelemelerini 5 e katlıyor.
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