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Android Go işletim sistemine sahip GM 8 Go tanıtıldı!

General Mobile GM 8 Go akıllı telefon modelini duyurdu. Android GO işletim sistemiyle gelen telefonun tüm özellikleri ve ön inceleme videosuna haberimizden ulaşabilirsiniz...
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,1b
1
26
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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General Mobile, Android Go işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu GM 8 Go modelini MWC 2018'de düzenlediği bir etkinlikte duyurdu. 99 Euro fiyat etiketine sahip GM 8 Go uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. General Mobile GM 8 Go'nun teknik detaylarıysa şöyle:
  • Ekran: 18:9 ~ 5.5 inç HD (1440x720) IPS panel
  • İşlemci: Mediatek MT6739 (4x 1.5 GHz)
  • RAM: 1 GB
  • Depolama kapasitesi: 16 GB
  • Arka kamera: 13 MP
  • Ön kamera: 5 MP
  • Batarya: 3500 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (Go edition) 
General Mobile'ın Android One ailesinin beşinci üyesi olan GM 8 Go, sahip olduğu Android GO işletim sistemi sayesinde Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Böylece çok daha hızlı işlem yapabilmek mümkün oluyor.
RAM tarafı günümüz telefonları kıyaslandığı zaman sizlere az gelebilir ancak Aralık ayında Android 8.1 sürümüyle birlikte tanıtılan Android GO işletim sistemi yalnızca 1 GB sistem belleğine sahip akıllı telefonlarla çalışıyor. Google'ın yapmış olduğu bu sınırlandırmadan GM 8 Go da nasibini almış.
GM 8 modelinde olduğu gibi 18:9 ekran formatıyla gelen GM 8 Go, 5.5 inç boyutunda 1440x720 HD çözünürlüklü IPS ekrana sahip. 4 adet 1.5 GHz frekans hızında çalışan çekirdek mimarisini bünyesinde barındıran Mediatek MT6739 platformundan güç alan telefon, 3500 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. 16 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan GM 8 Go, microSD kart desteğini de bulunduruyor. Arka tarafta 13 MP çözünürlüklü bir kamera lensi tercih edilirken selfie tarafında ise 5 MP çözünürlüğe sahip bir kamera sensörü yer alıyor. 
Giriş seviyesi akıllı telefon modeli olan GM 8 Go, Mart ayından itibaren ülkemiz dahil olmak üzere 32 ülkede satışa sunulacak. GM 8 Go ile ilk karşılaşma anımızı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
 

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Johan Elmander 1 yıl en beğenilen
Çöp.
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NemesiS_81 1 yıl
GM ALMAYIN, ALDIRMAYIN !!!!
Yanıtla +11
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PaTRaiN1 1 yıl
Birisi bana 1 GB Ram ile 2 GB ram arasında ki maliyet farkını söyleyebilir mi ? Yani neden bu şekilde takla atmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Sen yazılımsal destek vereceksen yine ver hafiflet ama donanım desteği ver 2 GB RAM de zorla. Ama bu aklın arkasında dünyanın en değerli şirketlerinden biri Google var bir bildiği vardır diyorum. Sonra telefon sektöründe Sony, HTC ve LG nin geldiği duruma bakıyorum. Demek ki büyük şirket olmak köklü şirket olmak her zaman vizyon katmıyormuş diyorum kendi kendime.
Birisi bana 1 GB Ram ile 2 GB ram arasında ki maliyet farkını söyleyebilir mi ? Yani neden bu şekilde takla atmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Sen yazılımsal des...
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Kerim5100 1 yıl
MT6739 la neyin besties i Allah'ını seversen...
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NemesiS_81 1 yıl
Android go şuan için hiç umut vermedi bana hele birde 700 TL gibi bir fiyatla çıkarsa alandan şüphe ederim
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oskurrr 1 yıl
OREOOO
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Musty3535123 1 yıl
1 gb yerine 2 gb ram koysa maliyet ne kadar artıcak 30 lira mı ? peki performans nerden nereye gelicek ? bre beyin yoksunu, o para için o performans farkını kısmaya değer mi ?
1 Yanıt Yanıtla +2
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NemesiS_81 1 yıl Musty3535123
Beyin yoksunu diyorsun da Google, Android go için 1 GB ram üzerine izin vermiyor
1 Yanıt Yanıtla +4
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general4242 1 yıl
Vay be 1 gb ram ve 16 gb hafiza devri de kapandi diyordum hala cikiyor arkadas
Yanıtla +2
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NemesiS_81 1 yıl
youtu.be/...
Telefonla internete bile gidilmiyor rezalete bak lütfen şu yalancı markadan uzak durun
1 Yanıt Yanıtla +2
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general4242 1 yıl NemesiS_81
Gm5 plus bile bazen boyle sapitiyordu sarjdayken. Guyya saf android olcak optimize olcak su yavasliga bak. Tamamen rezillik.
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wolfestein 1 yıl
Ram 1 Gb
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General. 1 yıl
Çöp oğlu çöp
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mesutismail 1 yıl
samsung galaxy wonder aklıma geldi. Aldıktan sonra kendime ne kızmıştım beaou
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eP_362 1 yıl
Buna çöp demek, çöpe hakaret olur. Android Go dedikleri şey Android'in ilk zamanları gibi. Annenize babanıza almayın sadece arama yapıyor filan diye, saç baş yoldurtur bu.
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