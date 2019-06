Android Go işletim sistemine sahip GM 8 Go tanıtıldı!

General Mobile, Android Go işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu GM 8 Go modelini MWC 2018'de düzenlediği bir etkinlikte duyurdu. 99 Euro fiyat etiketine sahip GM 8 Go uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. General Mobile GM 8 Go'nun teknik detaylarıysa şöyle:

18:9 ~ 5.5 inç HD (1440x720) IPS panel İşlemci: Mediatek MT6739 (4x 1.5 GHz)

3500 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (Go edition) General Mobile'ın Android One ailesinin beşinci üyesi olan GM 8 Go, sahip olduğu Android GO işletim sistemi sayesinde Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Böylece çok daha hızlı işlem yapabilmek mümkün oluyor. RAM tarafı günümüz telefonları kıyaslandığı zaman sizlere az gelebilir ancak Aralık ayında Android 8.1 sürümüyle birlikte tanıtılan Android GO işletim sistemi yalnızca 1 GB sistem belleğine sahip akıllı telefonlarla çalışıyor. Google'ın yapmış olduğu bu sınırlandırmadan GM 8 Go da nasibini almış. Ayrıca Bkz. "Vestel, yeni göz bebeği Venus Z20 akıllı telefonunu tanıttı!" GM 8 modelinde olduğu gibi 18:9 ekran formatıyla gelen GM 8 Go, 5.5 inç boyutunda 1440x720 HD çözünürlüklü IPS ekrana sahip. 4 adet 1.5 GHz frekans hızında çalışan çekirdek mimarisini bünyesinde barındıran Mediatek MT6739 platformundan güç alan telefon, 3500 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. 16 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan GM 8 Go, microSD kart desteğini de bulunduruyor. Arka tarafta 13 MP çözünürlüklü bir kamera lensi tercih edilirken selfie tarafında ise 5 MP çözünürlüğe sahip bir kamera sensörü yer alıyor. Giriş seviyesi akıllı telefon modeli olan GM 8 Go, Mart ayından itibaren ülkemiz dahil olmak üzere 32 ülkede satışa sunulacak. GM 8 Go ile ilk karşılaşma anımızı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.