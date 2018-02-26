Vestel, yeni göz bebeği Venus Z20 akıllı telefonunu tanıttı!

Ekran: 5.65 inç 1080x2160 çözünürlüklü Full HD+ 18:9 ekran

5.65 inç 1080x2160 çözünürlüklü Full HD+ 18:9 ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 (8x 2.2 GHz)

Qualcomm Snapdragon 630 (8x 2.2 GHz) RAM: 4 GB

4 GB Depolama kapasitesi: 64 GB

64 GB Arka kamera: 16 MP + 5 MP (f/2.2)

16 MP + 5 MP (f/2.2) Ön kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Batarya: 3400 mAh (Quick Charge 3.0)

3400 mAh (Quick Charge 3.0) İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen MWC 2018 fuarı tüm hızıyla devam ederken Türkiye'nin yerli gururu Vestel de yeni nesil akıllı telefonu Venus Z20'yi tanıttı. Çift arka kamerasıyla ön plana çıkan Venus Z20'nin detayları ise şöyle:

18:9 ekran/gövde trendine uyum sağlayan Venus Z20, 5.65 inç boyutlu 2160x1080 Full HD+ çözünürlüğe sahip IPS ekranla geliyor. Ön ve arka paneli Corning Gorilla Glass 3 ile korunan telefonun kasası ise metal çerçevelerle güçlendirilmiş.

2.2 GHz frekans hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdraon 630 platformundan güç alan Venus Z20'ye 4 GB LPDDR4 sistem belleği eşlik ediyor. 3400 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen telefon, aynı zamanda Qualcomm'un Quick Charge 3.0 (hızlı şarj) teknolojisini de bulunduruyor.

F/2.2 diyafram açıklığında 16 ve 5 MP çözünürlüklü çift arka kameraya sahip olan Venus Z20, fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. Venus Z20, portre modunda çekilen fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırarak objeyi daha keskin efektle ön plana çıkarabiliyor. Cihazın selfie kamerasında ise f/2.2 diyafram değerini bulunduran 8 MP çözünürlüğünde bir sensör tercih edilmiş.

Dahili FM radyo, USB Type-C bağlantı noktası, hızlı şarj ve parmak izi tarayıcısı da Venus Z20'nin diğer özellikleri arasında yer alıyor. Android 8.0 Oreo sürümüyle birlikte çıkan Vestel Venus Z20; inci siyahı, sedef mavisi ve altın sarısı renk seçenekleriyle birlikte Nisan ayından itibaren 2099 TL’den satışa sunulacak.