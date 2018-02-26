Vestel, yeni göz bebeği Venus Z20 akıllı telefonunu tanıttı!

Teknoloji Editörü
- Ekran: 5.65 inç 1080x2160 çözünürlüklü Full HD+ 18:9 ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 (8x 2.2 GHz)
- RAM: 4 GB
- Depolama kapasitesi: 64 GB
- Arka kamera: 16 MP + 5 MP (f/2.2)
- Ön kamera: 8 MP (f/2.2)
- Batarya: 3400 mAh (Quick Charge 3.0)
- İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen MWC 2018 fuarı tüm hızıyla devam ederken Türkiye'nin yerli gururu Vestel de yeni nesil akıllı telefonu Venus Z20'yi tanıttı. Çift arka kamerasıyla ön plana çıkan Venus Z20'nin detayları ise şöyle:
18:9 ekran/gövde trendine uyum sağlayan Venus Z20, 5.65 inç boyutlu 2160x1080 Full HD+ çözünürlüğe sahip IPS ekranla geliyor. Ön ve arka paneli Corning Gorilla Glass 3 ile korunan telefonun kasası ise metal çerçevelerle güçlendirilmiş.
2.2 GHz frekans hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdraon 630 platformundan güç alan Venus Z20'ye 4 GB LPDDR4 sistem belleği eşlik ediyor. 3400 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen telefon, aynı zamanda Qualcomm'un Quick Charge 3.0 (hızlı şarj) teknolojisini de bulunduruyor.
F/2.2 diyafram açıklığında 16 ve 5 MP çözünürlüklü çift arka kameraya sahip olan Venus Z20, fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. Venus Z20, portre modunda çekilen fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırarak objeyi daha keskin efektle ön plana çıkarabiliyor. Cihazın selfie kamerasında ise f/2.2 diyafram değerini bulunduran 8 MP çözünürlüğünde bir sensör tercih edilmiş.
Dahili FM radyo, USB Type-C bağlantı noktası, hızlı şarj ve parmak izi tarayıcısı da Venus Z20'nin diğer özellikleri arasında yer alıyor. Android 8.0 Oreo sürümüyle birlikte çıkan Vestel Venus Z20; inci siyahı, sedef mavisi ve altın sarısı renk seçenekleriyle birlikte Nisan ayından itibaren 2099 TL’den satışa sunulacak.
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Huawei varken neden Vestel tercih edeyim?
Vestel tercih etmem için bu telefonun 250TL'ye satılması lazım.
Huawei Çin'de o fiyatlara satılıyor hatta daha alt fiyatlara.
lakin vestel tel.üretimini durdurmuş deniliyor kullanıcıları madur etmemek için 10 yıl yedek parça desteği sağlanacakmış.:((
Umarım gerçek değildir.
Montajı küçümsememek lazım. En azından montaj işçiliği bizde oluyor. Ama, herkes parçaları başka yerden alıyor derken de vestel, casper, general mobile gibi montaj veya çin siparişine etiket bastıran firmalarla imalatçı firmaları bir tutmamak lazım.
Akrabalar aldı ama;
Şebeke sorunu var Huawei p20 Lite ile aynı operatör 2 tık çekiyor
Z20 de tık yok sinyal yok gözümle gördüm...
Bence uzak durun
Bende eşime alayım dedim çok şık görünüyor ama şikayetlerde olunca
karar veremedim.. Her merkada şikayet oluyor önemli olan malın arkasında olmak ve
tabiki arız da
yeni üst model de vermek çok önemli...
Ancak gerçek olan şu ki yazılımsal ve kamera ekran olarak hala çok gerideler.Cihazlar daha çok günlük işler sosyal medya ile yetinenlere hitap ediyor.
Yoksa cihazlar gerçekten güzel 5580 E2 E3 orta yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak düzey de.
z10 z20 ise bence hayal kırıklığı hele z10 daki kronik gps sorunu.
Ancak servis olarak ben memnun kaldım yıllarca lg den defalarca mahkemelik olan biri olarak şaşırdım.Hızlı ve sorunsuz servis hizmetleri var.Güvenüsleri iyimiş.
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