Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vestel, yeni göz bebeği Venus Z20 akıllı telefonunu tanıttı!

Vestel, İspanya'da devam etmekte olan Mobil Dünya Kongresi 2018'de yeni akıllı telefonu Venus Z20'yi tanıttı. Çift arka kamerasıyla ön plana çıkan telefonun tüm ayrıntıları haberimizde...
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
11,3b
1
226
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vestel, yeni göz bebeği Venus Z20 akıllı telefonunu tanıttı!
  • Ekran: 5.65 inç 1080x2160 çözünürlüklü Full HD+ 18:9 ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 (8x 2.2 GHz) 
  • RAM: 4 GB
  • Depolama kapasitesi: 64 GB
  • Arka kamera: 16 MP + 5 MP (f/2.2)
  • Ön kamera: 8 MP (f/2.2)
  • Batarya: 3400 mAh (Quick Charge 3.0)
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen MWC 2018 fuarı tüm hızıyla devam ederken Türkiye'nin yerli gururu Vestel de yeni nesil akıllı telefonu Venus Z20'yi tanıttı. Çift arka kamerasıyla ön plana çıkan Venus Z20'nin detayları ise şöyle:
18:9 ekran/gövde trendine uyum sağlayan Venus Z20, 5.65 inç boyutlu 2160x1080 Full HD+ çözünürlüğe sahip IPS ekranla geliyor. Ön ve arka paneli Corning Gorilla Glass 3 ile korunan telefonun kasası ise metal çerçevelerle güçlendirilmiş. 
2.2 GHz frekans hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdraon 630 platformundan güç alan Venus Z20'ye 4 GB LPDDR4 sistem belleği eşlik ediyor. 3400 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen telefon, aynı zamanda Qualcomm'un Quick Charge 3.0 (hızlı şarj) teknolojisini de bulunduruyor. 
F/2.2 diyafram açıklığında 16 ve 5 MP çözünürlüklü çift arka kameraya sahip olan Venus Z20, fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. Venus Z20, portre modunda çekilen fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırarak objeyi daha keskin efektle ön plana çıkarabiliyor. Cihazın selfie kamerasında ise f/2.2 diyafram değerini bulunduran 8 MP çözünürlüğünde bir sensör tercih edilmiş. 
Dahili FM radyo, USB Type-C bağlantı noktası, hızlı şarj ve parmak izi tarayıcısı da Venus Z20'nin diğer özellikleri arasında yer alıyor. Android 8.0 Oreo sürümüyle birlikte çıkan Vestel Venus Z20; inci siyahı, sedef mavisi ve altın sarısı renk seçenekleriyle birlikte Nisan ayından itibaren 2099 TL’den satışa sunulacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KoşanBalık 1 yıl en beğenilen
Fiyatini gördüğüm yere kadar herşey oldukça güzeldi :(
2 Yanıt Yanıtla +170
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LacWer 1 yıl
Ulan yerliniz batsın sizin. Sd630 olan bir telefona 2100 istemek nedir. Sözde yerli firma ayağına dış firmalardan %10 daha az vergi veriyorsunuz ama çıkan fiyata bak. Bir de utanmadan üst seviye telefon demişler. Bu işlemci max ederi 1500tl zaten muadilleri o fiyata satılıyor. Böyle yerli telefon çıkaracaksanız hiç çıkarmayın yere batsın yerliniz soyguncular sizi
Ulan yerliniz batsın sizin. Sd630 olan bir telefona 2100 istemek nedir. Sözde yerli firma ayağına dış firmalardan %10 daha az vergi veriyorsunuz ama çıkan fiya...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +138
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yigido59 1 yıl
Aynı fiyata Xiaomi Mi 6 alınır, Snapdragon 835 ile çatır çatır kullanılır.
3 Yanıt Yanıtla +134
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
scorpion20 3 ay
şu vestel işi bi kıvırabilse keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maide56 3 ay
Z20 icin root yapabilen var mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 3 ay
Yerli üretim yerseniz.
Huawei varken neden Vestel tercih edeyim?
Vestel tercih etmem için bu telefonun 250TL'ye satılması lazım.
Huawei Çin'de o fiyatlara satılıyor hatta daha alt fiyatlara.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nsee 3 ay
Arkadaşlar tüm elektronik ürünler gibi tel.cihazlarıda bence şans işi,melela asus zenfone 6 kullandım 4 yıl pek sorun yaşamadım halen kullanılabilir durumda,şimdide 3-4 aydır Z20 kullanıyorum gayet memnunum şarjı bile sürekli oyun oynayarak 10 saate yakın gidiyor kii normal kullanımda 24 saat sosyal medya dolaşımında yeterli olur...umarım asus gibi bu cihazımda 4.5 yıl sorunsuz kullanımı devam eder,lüksle işim yok,işimi görsün yeter güzel telefon ,vestel venüs Z20 ...
lakin vestel tel.üretimini durdurmuş deniliyor kullanıcıları madur etmemek için 10 yıl yedek parça desteği sağlanacakmış.:((
Umarım gerçek değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Aman abim aman ablam, evimde iş yerimde tv, klima, buzdolabı, telefon, ütü vs vs hep vestel aldım, fakat bir venüs telefon aldım 4 kez sim kart + şebeke arızası oldu garantiden 3 kez tamir yaptık, an kart değişti dediler bir türlü düzelmedi, 4. defa aynı arıza yaptı hala tamir edip göndermek istiyorlar, kronik olan arza var değişim talep ettik hiç çözüm bulmadılar. Hiç bir marka 2 defa tekrarlayan arıza için tamir yapmaz ya para iadesi yada yenisini verirler ama vestel müşterisini mağdur ediyor. garantisi bitecek ve müşteriye kazık. Vestel venus güven üssündeki yetkilileri vestel müşteri memnuniyetsizliği için çalışıyorlar. Ben vestel.den daha zengin değilim ve her platformda bu haksızlığı dile getireceğim. Marka değerine yazık ediyorsunuz. Saygılarımla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay
samsung,sony ve tüm markalar işlemci ve ekran kartı ve ekranı aynı firmadan alıyor global dünya artık ben yaptım ve bu firmaların çoğu çinde üretiyor hadi almayın ama yok adı vestel diye aynı özellikleri olan başka marka telefonları öve öve bitiremiyorsunuz.şunu eleştirseniz anlarım yazılım desteği ve servis desteği kötü deseniz anlarım seri üretimde yaşanan sıkıntıların aynısı.4 ve 5bin tl verdiğin telefonlarda problem çıkmıyormu hemda nasıl bence ön yargı bırakıp telefon özelliklerine göre fıat değerlendirmesi yapmak lazım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etkinus 9 ay DH Misafiri
samsung,sony ve tüm markalar işlemci ve ekran kartı ve ekranı aynı firmadan alıyor global dünya artık. Ama bu firmalar illaki bazı şeyleri de kendisi üretiyor. Benim bildiğim kadarıyla apple yazılımını üretiyor. Samsung kamera sensörü, chip, ekran üretiyor. Sony kamera sensörü, ekran üretiyor. Biraz daha kabaca bakarsak telefon üreten ülkeler telefon parçalarını üretiyor.
Montajı küçümsememek lazım. En azından montaj işçiliği bizde oluyor. Ama, herkes parçaları başka yerden alıyor derken de vestel, casper, general mobile gibi montaj veya çin siparişine etiket bastıran firmalarla imalatçı firmaları bir tutmamak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironman 10 ay

Akrabalar aldı ama;
Şebeke sorunu var Huawei p20 Lite ile aynı operatör 2 tık çekiyor
Z20 de tık yok sinyal yok gözümle gördüm...
Bence uzak durun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 10 ay
O degilde dh editörü de banlamis galiba :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironman 10 ay

Bende eşime alayım dedim çok şık görünüyor ama şikayetlerde olunca
karar veremedim.. Her merkada şikayet oluyor önemli olan malın arkasında olmak ve
tabiki arız da
yeni üst model de vermek çok önemli...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meeb 10 ay ironman
malın arkasındalar eşimin 5580 çok küçük beyaz nokta vardı fark bile edilmiyordu sadece beyaz ekran da kendini belli ediyordu denemek için gönderdik sadece 2 günde onarılıp komple ekran kasa değiştirilip yurt içi kargo ile eve teslim edildi.Etrafımda cihaz değişimi olan fark ücret ödenerek üst model alan bir çok kişi var.
Ancak gerçek olan şu ki yazılımsal ve kamera ekran olarak hala çok gerideler.Cihazlar daha çok günlük işler sosyal medya ile yetinenlere hitap ediyor.
Yoksa cihazlar gerçekten güzel 5580 E2 E3 orta yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak düzey de.
z10 z20 ise bence hayal kırıklığı hele z10 daki kronik gps sorunu.
Ancak servis olarak ben memnun kaldım yıllarca lg den defalarca mahkemelik olan biri olarak şaşırdım.Hızlı ve sorunsuz servis hizmetleri var.Güvenüsleri iyimiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
ülke kakınsın dıye telefon alıyoruz ama ulke bızı her yonde gecırıyor neden acaba ıkı hafta once aldıgım telefon su an ses gelmıyor vıdeo acıldımı ses yok gelen aramada ses yok sıfır kutuda aldık actık gel gelelım ılla kı bır sey cıkacam esım 7 senedır samsung s4 kullanıyordu dedım şık bı telefon alayım hedıde edeyım ettık kurtuldukcok yazık ya 2100 lıra para verdık zehır zukkum olsun ınsallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11336 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vestel, mobil dünya kongresi ve
8 etiket daha mwc 2018 vestel venüs z20 venüs z20 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Daimler, elektrikli araçlarını Çin'de üretecek 1 yıl Qualcomm teklifi 160 milyar dolara yükseltti 1 yıl İnce çerçeveli Motorola Moto E5 Plus'ın görüntüleri sızdı 1 yıl Skoda Superb Combi'nin Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Western Digital farklı sektörlere yönelik yeni SSD ürünlerini duyurdu 1 yıl Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: İnsan zihnini okuyan yapay zeka yolunda ilk adım! 1 yıl Netflix'ten yeni bilim-kurgu filmi: Life Sentence 1 yıl Vestel Venus Z20'yi inceledik 1 yıl Nvidia: Ekran kartı fiyatları yükselmeye devam edecek 1 yıl iPhone X'un çentiğini miras alan Huawei P20 göründü 1 yıl Youtube 3 yeni özelliğini duyurdu 1 yıl Moleskine’den yazdığınızı kaydedebilen kalem 1 yıl Katlanabilir Galaxy X üretimi Kasım ayında başlıyor 1 yıl Yapay zekâ destekli ilk MediaTek yonga seti duyuruldu 1 yıl Sony PlayStation 5, 2020'de piyasaya sürülebilir 1 yıl Beko, sesli komutla çalışan akıllı televizyonunu satışa sundu 1 yıl Saatte 1200 kilometre hıza ulaşacak hyperloop prototipi tanıtıldı 1 yıl Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K 1 yıl Kripto para borsası Poloniex, Goldman Sachs destekli şirkete satıldı 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kamerası nasıl çekim yapıyor? 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Vestel, yeni göz bebeği Venus Z20 akıllı telefonunu tanıttı! Sonraki Citroen CEO'su: "Kadınlar daha iyi otomobiller üretebilir." 1 yıl Karşınızda acil müdahale robotu Walk-Man 1 yıl Telegram, Ethereum'a rakip platformu için ikinci ön satışı başlattı 1 yıl Bitcoin Pizza Günü'nün kahramanı bu kez Lightning Network ile pizza satın aldı 1 yıl Skoda Karoq Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Lenovo Yoga 730 tanıtıldı! Lenovo Yoga 730 özellikleri 1 yıl Canon'un 4K video çekebilen yeni fotoğraf makinesi EOS M50 tanıtıldı 1 yıl Huawei, dünyanın ilk ticari 5G modemini duyurdu 1 yıl Nokia 8110'u inceledik: Efsane geri döndü 1 yıl Canon, otomatik olarak kendi yönünü belirleyen akıllı flaş üretti 1 yıl ICO esnasında 7 milyon dolar çalan hacker parayı iade etti 1 yıl Sony Xperia Ear Duo tanıtıldı! Xperia Ear Duo özellikleri 1 yıl Fiat Chrysler 2022 yılına kadar dizeli bitirecek 1 yıl Çift kameralı ve geniş ekranlı ZTE Blade V9 serisi tanıtıldı 1 yıl Zorlu Holding elektrikli otomobiller için pil üretecek 1 yıl Vivo APEX: Tamamı ekran, ekranın yarısı parmak izi okuyucu alanı 1 yıl Apple yüksek ses kalitesine sahip yeni bir kulaklık üzerinde çalışıyor 1 yıl 6.5 inçlik iPhone XS Plus modelinin ön paneli sızdırıldı iddiası 1 yıl Sony Xperia XZ2 Compact tanıtıldı: Küçük canavar tekrar aramızda 1 yıl Sony Xperia XZ2 tanıtıldı: İnce çerçeveye merhaba Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim