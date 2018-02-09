General Mobile GM 8 özellikleri ve fiyatı

GM 8 sessiz sedasız tanıtıldı ve bugün itibariyle General Mobile'ın 999 TL'den satışa sunulan telefon iki farklı versiyonla bizleri karşılıyor. Dilerseniz şimdi de"androidone" uygulamasının devam ettirildiği telefonun özelliklerine yakından bakalım. General Mobile'ın merakla beklenen akıllı telefonusessiz sedasız tanıtıldı ve bugün itibariyle General Mobile'ın resmi internet sitesinde satışa sunuldu.satışa sunulan telefon iki farklı versiyonla bizleri karşılıyor. Dilerseniz şimdi deuygulamasının devam ettirildiği telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Ekran

154.2 x 72.7 x 7.96 mm boyutundaki telefon 152 gr ağırlığa sahip. 18:9'a ekran gövde oranı ve 720x1440 piksel çözünürlüklü 5.7 inç HD+ IPS Inscell LCD ekrana sahip GM 8'in ön paneli Corning Gorilla Glass ile korunuyor ancak kaçıncı nesil camın kullanıldığı firma tarafından belirtilmemiş.

Donanım

General Mobile; akıllı telefonunda tercihini Qualcomm Snapdragon 435'ten yana kullanmış. 2016 yılının başlarında tanıtılan yonga seti, 28 Nanometre üretim sürecinden geçiyor. 64 bit mimarisini destekleyen işlemciye 14. GHz frekans hızında çalışan 8 çekirdekli ARM Cortex A53 eşlik ediyor. LTE desteğini de bünyesinde barından Snapdragon 435, 300 Mbps'e kadar indirme hızı ve 150 Mbps'e kadar da upload hızı sunabiliyor. İşlemcinin grafik kısmı ise Adreno 505 tarafından destekleniyor.

32 ve 64 GB'lık iki farklı depolama kapasitesine sahip telefonun sistem belleği de depolama kapasitesine göre özelleştirilmiş. 32 GB ROM'a sahip modele 3 GB RAM eşlik ederken, 64 GB ROM'a sahip modele ise 4 GB RAM eşlik ediyor.

Donanım kategorisini GM 8'in 3075 mAh boyutunda Li-Po teknolojili pilden beslendiğini söyleyerek noktalayalım.

Kamera

13 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip arka kameranın bulunduğu GM 8, sahip olduğu tek arka kameraya rağmen Bokeh efektli resimler çekebiliyor. General Mobile, tıpkı Google Pixel 2'de olduğu gibi yazılım yardımıyla Bokeh efektinin verilmesine imkan tanıyor.

13 MP çözünürlüklü selfie kamerası ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Tıpkı arka kamerada olduğu gibi Porte moduna sahip selfie kamerası, yazılım yardımıyla Bokeh efekti uygulayabiliyor. Hem ön hem de arka kamerada HDR desteği ve yavaş çekim özelliği de yer almakta. GM 8'in gerek ön gerekse arka kamerası FullHD çözünürlüğe kadar video kaydını da gerçekleştirebiliyor.

"Çekebildiğin kadar" sloganıyla öne çıkan GM 8, Google Fotoğraflar uygulaması sayesinde sınırsız olarak bulutta depolama imkanı sunabiliyor.

Diğer özellikler

Android 8.0 Oreo sürümüyle gelen GM 8, Cat7 LTE modeme, VoLTE, ViLTE, VoWifi ağ seçeneklerine, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 ve dahili FM radyo alıcısına sahip. Dolby Audio imzalı mono hoparlörün yer aldığı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de unutulmamış.

General Mobile, Google ile olan işbirliğini devam ettirerek GM 8'de de Android One uygulamasını devam ettiriyor. GM 8 bu sayede diğer General Mobile modellerinde olduğu gibi güncellemeleri en hızlı şekilde alacak.

Parmak izi tarayıcısı arka panelde kameranın altına konumlandırılmış GM 8'in 32 GB depolama kapasiteli ve 3 GB sistem belleğine sahip modeli General Mobile'ın resmi internet sitesinde 999 TL'ye satışa sunulmuş durumda ancak 64 GB kapasiteli ve 4 GB RAM'e sahip modelin fiyatı ise belirtilmemiş.