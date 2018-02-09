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General Mobile GM 8 özellikleri ve fiyatı

General Mobile'ın son akıllı telefonu GM 8, General Mobile'ın resmi internet sitesinde satışa sunuldu. Telefonun özellikleri ve fiyatı hakkında haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
33,7b
1
79
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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General Mobile GM 8 özellikleri ve fiyatı
General Mobile'ın merakla beklenen akıllı telefonu GM 8 sessiz sedasız tanıtıldı ve bugün itibariyle General Mobile'ın resmi internet sitesinde satışa sunuldu. 999 TL'den satışa sunulan telefon iki farklı versiyonla bizleri karşılıyor. Dilerseniz şimdi de"androidone" uygulamasının devam ettirildiği telefonun özelliklerine yakından bakalım. 

Ekran

154.2 x 72.7 x 7.96 mm boyutundaki telefon 152 gr ağırlığa sahip. 18:9'a ekran gövde oranı ve 720x1440 piksel çözünürlüklü 5.7 inç HD+ IPS Inscell LCD ekrana sahip GM 8'in ön paneli Corning Gorilla Glass ile korunuyor ancak kaçıncı nesil camın kullanıldığı firma tarafından belirtilmemiş.  

Donanım

General Mobile; akıllı telefonunda tercihini Qualcomm Snapdragon 435'ten yana kullanmış. 2016 yılının başlarında tanıtılan yonga seti, 28 Nanometre üretim sürecinden geçiyor. 64 bit mimarisini destekleyen işlemciye 14. GHz frekans hızında çalışan 8 çekirdekli ARM Cortex A53 eşlik ediyor. LTE desteğini de bünyesinde barından Snapdragon 435, 300 Mbps'e kadar indirme hızı ve 150 Mbps'e kadar da upload hızı sunabiliyor. İşlemcinin grafik kısmı ise Adreno 505 tarafından destekleniyor.
32 ve 64 GB'lık iki farklı depolama kapasitesine sahip telefonun sistem belleği de depolama kapasitesine göre özelleştirilmiş. 32 GB ROM'a sahip modele 3 GB RAM eşlik ederken, 64 GB ROM'a sahip modele ise 4 GB RAM eşlik ediyor. 
Donanım kategorisini GM 8'in 3075 mAh boyutunda Li-Po teknolojili pilden beslendiğini söyleyerek noktalayalım. 

Kamera

General Mobile GM 8 özellikleri ve fiyatı
 
13 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip arka kameranın bulunduğu GM 8, sahip olduğu tek arka kameraya rağmen Bokeh efektli resimler çekebiliyor. General Mobile, tıpkı Google Pixel 2'de olduğu gibi yazılım yardımıyla Bokeh efektinin verilmesine imkan tanıyor. 
13 MP çözünürlüklü selfie kamerası ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Tıpkı arka kamerada olduğu gibi Porte moduna sahip selfie kamerası, yazılım yardımıyla Bokeh efekti uygulayabiliyor. Hem ön hem de arka kamerada HDR desteği ve yavaş çekim özelliği de yer almakta. GM 8'in gerek ön gerekse arka kamerası FullHD çözünürlüğe kadar video kaydını da  gerçekleştirebiliyor. 
"Çekebildiğin kadar" sloganıyla öne çıkan GM 8, Google Fotoğraflar uygulaması sayesinde sınırsız olarak bulutta depolama imkanı sunabiliyor.

Diğer özellikler

Android 8.0 Oreo sürümüyle gelen GM 8, Cat7 LTE modeme, VoLTE, ViLTE, VoWifi ağ seçeneklerine, Wi-Fi 802.11 b/g/n,  Bluetooth 4.2 ve dahili FM radyo alıcısına sahip. Dolby Audio imzalı mono hoparlörün yer aldığı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de unutulmamış.  
General Mobile, Google ile olan işbirliğini devam ettirerek GM 8'de de Android One uygulamasını devam ettiriyor. GM 8 bu sayede diğer General Mobile modellerinde olduğu gibi güncellemeleri en hızlı şekilde alacak. 
Parmak izi tarayıcısı arka panelde kameranın altına konumlandırılmış GM 8'in 32 GB depolama kapasiteli ve 3 GB sistem belleğine sahip modeli General Mobile'ın resmi internet sitesinde 999 TL'ye satışa sunulmuş durumda ancak 64 GB kapasiteli ve 4 GB RAM'e sahip modelin fiyatı ise belirtilmemiş.

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smart1978 1 yıl en beğenilen
Kisacasi o ozelliklerle o fiyatta ederinin cok ustunde .

2 yil oncesine ait giris seviyesi islemci niye koyuyorsun ? Illa ucuz giris seviyesi olacaksa 2-3 $ maliyeti olan Snapdragon 450 olsa idi.


Ayni fiyata KVK garantili Xiamio Mi A1 64 GB dahili cift SIM 4 GB RAM ustelik 64 bitlik Android ile geliyor Cift kamerali !

Islemcisi de Snapdragon 625 epey ustun .


Bu bahsettigim cihaz aylardir Turkiye de var alan herkes memnun .

market.miuiturkiye.net/...


General Mobile Android One cihaz sahibi biri olarak surekli arizalanan surekli servise yollatan kalitesi vasat isciligi vasat cihazlari Cin den fason uretiyorlar sozde yerli marka ama merkezi New York ta inanmayan cihaz garanti belgesinde New York oldugunu gorur . Olaya milli yerli edebiyati ile yaklasilacaksa bile alakasi yoktur .


Guncellemeler duzenli degil aksatiyorlar . Android 8.1 cikmis hala Android 8.0 verilecek diye bekletiyorlar ayrica son guncelleme alacak General Mobile 5 lere tam olarak yayinlandiginda her yil beklenen ilk Android 9 P betasi da cikacaktir . Eskiden General Mobile 4G BETA programina dahil olurdu simdi bu da yok .


Xiamio da hic olmazsa BETA programi da var ...

General Mobile sitesinde fastboot dosyalarini bulamazsiniz !

Yani optimizasyon stabilite vs General Mobile TELPA bu isi beceremiyor yillardir gozlemim bu yonde .


Malesef ...
Kisacasi o ozelliklerle o fiyatta ederinin cok ustunde .2 yil oncesine ait giris seviyesi islemci niye koyuyorsun ? Illa ucuz giris seviyesi olacaks...
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mkyb 1 yıl
General Mobile'ın devri Xiaomi ile bitti artık. Xiaomi Mi A1 varken bu çöpe para verilmez.
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haktan24 1 yıl
Burdada Xiaomi diyecegim millet taşlamaya başlar ancak gercekten parasının kıymetini bilen kaliteye önem veren insan gider xiaomi MİA1 alır gecer arkadas tamam milli gurur diyoruz ancak kalite yerlerde hiç kusura bakmasınlar zamanında cok kullandım general mobile telefon hep yarı yolda bıraktı o yönden bi daha almam aldırmam kusura bakmayın
Burdada Xiaomi diyecegim millet taşlamaya başlar ancak gercekten parasının kıymetini bilen kaliteye önem veren insan gider xiaomi MİA1 alır gecer arkadas tamam ...
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Father Torque 1 yıl
2 kez GM kullanmış biri olarak şunu açıkça söyleyebilirim ki GM bu kafayla artık bitmiştir. Tamam ilk Discovery modeli eşdeğer Samsung donanımı neredeyse yarı fiyatına veriyordu, 4G Android One ile yazılım konusundaki sorunlarına yönelmelerini de takdir ettik ama Xiaomi'nin Türkiye'ye girmesiyle (paralel ithalat olarak gelmiş olsa bile) artık GM işlevini tamamladı. Şimdi GM'yle aynı fiyata (hatta yer yer daha ucuza) ondan çok daha iyi donanımlı telefon satan bir firma var. GM artık o vermediği yazılım güncellemelerini, servislerindeki yüzüne gülen ama yapması gerekn işi yapmayan, 5TL'lik minicik ekran açma tuşunu değiştirmek için komple arka kasayı da değiştirmek isteyen ve bunun için en az 70TL isteyen yetkili servislerini de alıp okeyde dördüncü bekleyişine girebilirler. Hele Xiamo'nin resmi olarak hizmete girmesini sabırsızlıkla bekliyorum, adam gibi bir distribütörle ve gerekli tanıtımlarla bu GM gibi firmaları birkaç senede piyasadan silmezlerse ben de hiçbirşey bilmiyorum.
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Mogolo 1 yıl
çöp telefonlar üreten firmadır almayın aldırmayın

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DH Misafiri 1 yıl
Merhaba Arkadaşlar,
3 hafta önce GM8 32 gb aldım.Fakat bu telefonda rehberdeki kişileri aktaramıyorum.yardımınıza ihtiyacım var.Teşekkürler
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etkinus 1 yıl DH Misafiri
Google rehberdeki kişileri dışarıya mı?
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DH Misafiri 1 yıl
Yazılımcıları zayıf çift kartlı model kartlara farklı ses ve farklı ekran görüntüsü uygulıyamıyorsun.
Yazılım yerlerde.
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allroad 1 yıl

Arkadaşlar selam,
Bu telefonun 3/32 versiyonunu almayı düşünüyorum. Benim için navigasyon ve internet hızı önemli. Alıp sorun yaşayan veya yaşamayan acil yorum yaparsa çok sevinirim.
GM5 lerde sanırım gps problemi varmış bunda var mı o tarz bir sıkıntı? 0 | |
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DH Misafiri 1 yıl
ben hayatımda böyle birşey ne yaşadım ne de yaşayanı duydum. ürünü aldım 1 kere şarj ettim 2. şarjı yapamadım . şaka gibi şarj soketi bozuldu 1 günlük cihazın . general mobile hakkında bissürü olumsuz yorum var ama kulak tıkadım. sırf fahiş fiyatlı telefonlar piyasada olduğu için ama . çok pişmanım. bu kadarınada pes diyorum vallahi pes. olmaz olsun böyle üretim. hala ekmek yiyolar piyasada. bu insarları salak yerine koymaktan başka birşey değil . diğer cihazlar sonuna kadar parasını hak ediyor. ama bunlar 300 tlyede satsa ürünlerini vallaha hak etmiyor. yazıklar olsun.
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imhotep_of_grudge 1 yıl DH Misafiri
servisten alınca hepsiburada.com adresinden type-c destekli manyetik şarj kablosu al şarj soketini korumuş olursun...
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oskurrr 1 yıl
Aşağıdaki yazıyı kopyalayıp instagramdan DM ile muzaffergolcu ve sebahattinyaman a gönderin lütfen GM nin oldugu her yere yazın
En büyük reklamı tüketici yapar. Reklama para vermek yerine müşterilerinize verdiğiniz sözleri tutmanız çok daha etkili olabilirdi. Koskoca GM CEO su cihazı tanıtırken Türkiye'de güncelemeleri ilk bu cihazlar alacak ,güncelleme çıktıktan sonra engeç 15 gün sonra elinizde olacak deyip 6 ay sonraya gün verip onunda son gününe kadar bekletmek firmanın kurumsallığına gölge düşürmüştür. Firmanın bu imajını değiştirmesi için reklamdan çok daha fazlası gerekiyor malesef. Güven çabuk kaybedilir ancak geri kolay kolay kazanılmaz. Saygılar...
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imhotep_of_grudge 1 yıl
güncelleme ilede sorun çıkartmaya başlamışlar... 8.0 hala gelmeyen GM 5 Plus kullanıcıları var GM 8 içinde aynı sorun olacak...
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Haggard1963 1 yıl
General Mobile marka cihaz alacak olsam bu gibi şark kurnazı çalışanları görünce almaktan vazgeçerim. Firmanın bu yaptığı kullanıcıları salak yerine koymaya çalışmak.
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mkyb 1 yıl
Harbiden bu ne ya firma çalışanları konuyu basmış resmen.
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