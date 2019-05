General Mobile GM 9 Pro, 11 Eylül'de tanıtılıyor: Snapdragon 660 sesleri

Android One dünyasında rekabet hızla artıyor. Xiaomi'nin iddialı girişinden sonra Nokia'nın pek çok modelinde programı dahil olması ve son olarak LG'nin de G7 One modeliyle karşımıza çıkması rekabetin artacağını gösteriyor. Android One programının ilk ortaklarından biri olan General Mobile de yeni amiral gemisiyle kızışan yarışta geri kalmak istemiyor.

Peki yeni telefon için neler biliyoruz ? Telefonun ismi resmiyete kavuştu, GM 9 Pro olarak lanse edilecek. 18:9 oranında daha büyük ekran ve daha iyi ekran/kasa oranı da telefonun özellikleri arasında. Ancak asıl önemli gelişme, telefonda kullanılan platform kanadında. Henüz doğrulanmasa da duyumlarımıza göre GM 9 Pro, Snapdragon 660'la gelecek.

Gönderilen davetiyedeki ufak bir görsel, telefonun arka tasarımı hakkında bazı bilgiler de veriyor. Çift kamera konfigürasyonunun genel görünüm olarak akıllara iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus'ı getiriyor. Görünen o ki telefonun tasarımında Pixel ailesine ait çizgiler ya da fikirler de kullanılmaya çalışılmış. Renkli güç butonu da bunu doğrular gibi.

Elimize daha fazla bilgi ulaşırsa paylaşmaya devam edeceğiz.