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General Mobile GM 9 Pro, 11 Eylül'de tanıtılıyor: Snapdragon 660 sesleri

General Mobile bugün yolladığı daveti ile basın mensuplarını İstanbul'daki yeni fabrikasına ve eş zamanlı olarak en iddialı telefonları olacak GM9 Pro'nun tanıtımına davet ediyor, işte detaylar.
9 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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General Mobile GM 9 Pro, 11 Eylül'de tanıtılıyor: Snapdragon 660 sesleri
Android One dünyasında rekabet hızla artıyor. Xiaomi'nin iddialı girişinden sonra Nokia'nın pek çok modelinde programı dahil olması ve son olarak LG'nin de G7 One modeliyle karşımıza çıkması rekabetin artacağını gösteriyor. Android One programının ilk ortaklarından biri olan General Mobile de yeni amiral gemisiyle kızışan yarışta geri kalmak istemiyor.
Peki yeni telefon için neler biliyoruz ? Telefonun ismi resmiyete kavuştu, GM 9 Pro olarak lanse edilecek. 18:9 oranında daha büyük ekran ve daha iyi ekran/kasa oranı da telefonun özellikleri arasında. Ancak asıl önemli gelişme, telefonda kullanılan platform kanadında. Henüz doğrulanmasa da duyumlarımıza göre GM 9 Pro, Snapdragon 660'la gelecek.
Gönderilen davetiyedeki ufak bir görsel, telefonun arka tasarımı hakkında bazı bilgiler de veriyor. Çift kamera konfigürasyonunun genel görünüm olarak akıllara iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus'ı getiriyor. Görünen o ki telefonun tasarımında Pixel ailesine ait çizgiler ya da fikirler de kullanılmaya çalışılmış. Renkli güç butonu da bunu doğrular gibi.
Elimize daha fazla bilgi ulaşırsa paylaşmaya devam edeceğiz. 

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Mr. Jingles 9 ay en beğenilen
Android One yalanına kanmayın. Nokia haricinde Android One'ın hakkını veren güncellemeleri hızlı bir şekilde sunan başka bir üretici yok. Oreo çıkalı yıl oldu GM daha yeni Oreo verdi.
Android One yalanına kanmayın. Nokia haricinde Android One'ın hakkını veren güncellemeleri hızlı bir şekilde sunan başka bir üretici yok. Oreo çıkalı yıl oldu ...
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eAkman 9 ay
Pro ismini veriyorsunuz bari 710 olsaydı. 660 ne?
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Guest-72BF5FF36 9 ay
Geleceğin çöpü
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1 Avatar
DH Misafiri 8 ay
snapdragon 660 değilde 710 olsa iyi
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shaq t 8 ay
Cihazın yatay kamera dizilimi hariç işlemcisi, kamera özellikleri, dizaynı ve android one programına dahil oluşuyla fena halde BQ Aquaris X2 Pro ile benzerliği var. bq.com/...
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m_carleone82 8 ay
1700 ver. 660 al.. güncellemeyi de unut gitsin.. ha bide 3 aya ekrani sararır da , kullanici hatasından derler. :)
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ThePscho 8 ay
Fiyatına bakmak lazım. 1500 TL'nin altında bir fiyata çıkarsa alınabilir. Snapdragon 660 sandığınız kadar güçsüz bir işlemci değil.
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mlhkhy 8 ay
O fiyata çıkarsa öpüp bakışımıza koyalım. global fiyatı 200€ bile olsa anca vergisiz 1500₺ olur. 660Sd işlemci daha önceki versiyonlarındaki işlemcilere göre 4-5sınıf üst chipset olunca bu fiyat altında konumlandırmaları pek mümkün gözükmüyor. En az 1599~1799₺ arası olabilir. Dediğin olursa kısa vadeli lansman fiyatı olarak büyük iş çıkarmış olurlar.
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fenerbahce_34 8 ay
Uygun fiyatlı çöp olması dileğiyle
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hakanr 8 ay
Bir daha almayacağım, aldırtmayacağım. GM Pişmanlıktır...
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orcnd 8 ay
bu cihazın zaten basit olan montajı dışında neresi yerli.
diğer cihazlardan hangi üstünlüğü var.
yerli kelimesini pazarlama için kullanıyorlar.
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darkhair 8 ay
Tamam diğer firmalar yapamıyor anlıyorum telif cart curt işlerden dolayı belki
Fakat şu android one cihazlara çift kamera (ki ikinci kamera dandik) kasmak yerine tek kamera + pixel in yazılımını yapsalar ne olur?
En azından isim yaparlar (en ucuz ve en iyi kamera) diye
Bu şekilde olmuyo arkadaş
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malkooklam 8 ay
Desenize, emeklinin,liselinin aldığı telefonda pahalanacak artık!
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Francis J. Underwood 9 ay
Merhaba, ben çöp
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