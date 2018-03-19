General Mobile ofisi ve teknik servisini gezmek ister misiniz?

Genel Yayın Yönetmeni
General Mobile, Donanım Haber kullanıcılarını ofis ve teknik servis turuna davet ediyor. Bu gezide bize eşlik edecek olan General Mobile yetkililerine sorular sorabilecek aynı zamanda sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacaksınız.
Etkinlik için bu Perşembe öğleden sonra General Mobile'ın Mecidiyeköy Profilo Alışveriş Merkezindeki ofisinde olacağız.
Etkinlikte yer almak isterseniz bu adresteki formu doldurmanız yeterli: https://goo.gl/2uFfCY
3 sene önce gerçekleştirdiğimiz General Mobile ofis ve teknik servis gezisine ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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• General Mobile'ın bir PC Suite programı yok mu?
• Bu sene güncellemelerin bu kadar gecikmesinin nedeni/nedenleri ne?
• Neden hala "Google ile her zaman en yenisi" vs. diye bir slogan kullanılıyor?
• Android One programı şu an nasıl işliyor? Güncellemeleri gönderen kim? Cihazlara uygulayan kim? Neleri uyarlamakla uğraşıyorlar? Uygulamak, uyarlamak zor mu? Testini yapan kim? Final sürümünü onaylayan kim? Güncellemeyi ota ile dağıtıma başlatan kim? Google ile General Mobile arasındaki bu süreç nasıl işliyor?
• Mesela GM 5 Plus'a 8.1'in verilip verilmeyeceğine vs. Google mı karar veriyor? General Mobile'ın GM 5 Plus sahiplerine 8.1 güncellemesi verebilmesi için Google'a bir ücret mi ödemesi gerek vs? Google ile General Mobile arasındaki bu ortaklık nasıl işliyor? Telefonu alacak olan biri "2 yıl boyunca güncelleme alacağı" söylenen yazılıma ne kadar bir ücret vermiş oluyor?
• GM geliştirici ekibi kaç kişiden oluşuyor?
• General Mobile orta ve üst segment arasında neden bir telefon çıkarmıyor? Yapılan bir çalışma var mı? Varsa bunun hakkında 3-5 bilgi sızdırılamaz mı?
Oraya giden biri olur ise lütfen şu soruları sorsun. 🙏
• General Mobile'ın bir PC Suite programı yok mu?
• Bu sene güncellemelerin bu kadar gecikmesinin nedeni/nedenleri ne?
• Neden hala "Google ile her zaman en yenisi" vs. diye bir slogan kullanılıyor?
• Android One programı şu an nasıl işliyor? Güncellemeleri gönderen kim? Cihazlara uygulayan kim? Neleri uyarlamakla uğraşıyorlar? Uygulamak, uyarlamak zor mu? Testini yapan kim? Final sürümünü onaylayan kim? Güncellemeyi ota ile dağıtıma başlatan kim? Google ile General Mobile arasındaki bu süreç nasıl işliyor?
• Mesela GM 5 Plus'a 8.1'in verilip verilmeyeceğine vs. Google mı karar veriyor? General Mobile'ın GM 5 Plus sahiplerine 8.1 güncellemesi verebilmesi için Google'a bir ücret mi ödemesi gerek vs? Google ile General Mobile arasındaki bu ortaklık nasıl işliyor? Telefonu alacak olan biri "2 yıl boyunca güncelleme alacağı" söylenen yazılıma ne kadar bir ücret vermiş oluyor?
• GM geliştirici ekibi kaç kişiden oluşuyor?
• General Mobile orta ve üst segment arasında neden bir telefon çıkarmıyor? Yapılan bir çalışma var mı? Varsa bunun hakkında 3-5 bilgi sızdırılamaz mı?
Oraya giden biri olur ise lütfen şu soruları sorsun. 🙏