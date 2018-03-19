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General Mobile ofisi ve teknik servisini gezmek ister misiniz?

General Mobile, ofis ve teknik servisini yakından görmeniz için sizi özel bir tura davet ediyor. Bu turda yetkililer hem sorularınızı cevaplayacak hem de sürpriz hediyeler kazanma şansı sizin olacak
1 yıl
3,8b
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66
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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General Mobile, Donanım Haber kullanıcılarını ofis ve teknik servis turuna davet ediyor. Bu gezide bize eşlik edecek olan General Mobile yetkililerine sorular sorabilecek aynı zamanda sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacaksınız.
Etkinlik için bu Perşembe öğleden sonra General Mobile'ın Mecidiyeköy Profilo Alışveriş Merkezindeki ofisinde olacağız. 
Etkinlikte yer almak isterseniz bu adresteki formu doldurmanız yeterli: https://goo.gl/2uFfCY 
3 sene önce gerçekleştirdiğimiz General Mobile ofis ve teknik servis gezisine ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

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Armadon 1 yıl en beğenilen
Giden arkadaşlar güncelleme sorununa ve Android One fiyaskosuna değinirse güzel olur.
Yanıtla +33
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Apopleksi 1 yıl
• General Mobile neden beta olarak güncelleme vermiyor?
• General Mobile'ın bir PC Suite programı yok mu?
• Bu sene güncellemelerin bu kadar gecikmesinin nedeni/nedenleri ne?
• Neden hala "Google ile her zaman en yenisi" vs. diye bir slogan kullanılıyor?
• Android One programı şu an nasıl işliyor? Güncellemeleri gönderen kim? Cihazlara uygulayan kim? Neleri uyarlamakla uğraşıyorlar? Uygulamak, uyarlamak zor mu? Testini yapan kim? Final sürümünü onaylayan kim? Güncellemeyi ota ile dağıtıma başlatan kim? Google ile General Mobile arasındaki bu süreç nasıl işliyor?
• Mesela GM 5 Plus'a 8.1'in verilip verilmeyeceğine vs. Google mı karar veriyor? General Mobile'ın GM 5 Plus sahiplerine 8.1 güncellemesi verebilmesi için Google'a bir ücret mi ödemesi gerek vs? Google ile General Mobile arasındaki bu ortaklık nasıl işliyor? Telefonu alacak olan biri "2 yıl boyunca güncelleme alacağı" söylenen yazılıma ne kadar bir ücret vermiş oluyor?
• GM geliştirici ekibi kaç kişiden oluşuyor?
• General Mobile orta ve üst segment arasında neden bir telefon çıkarmıyor? Yapılan bir çalışma var mı? Varsa bunun hakkında 3-5 bilgi sızdırılamaz mı?
Oraya giden biri olur ise lütfen şu soruları sorsun. 🙏
• General Mobile neden beta olarak güncelleme vermiyor?• General Mobile'ın bir PC Suite programı yok mu?• Bu sene güncellemelerin bu kadar gecikmesinin...
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1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Apopleksi 1 yıl
• General Mobile neden beta olarak güncelleme vermiyor?
• General Mobile'ın bir PC Suite programı yok mu?
• Bu sene güncellemelerin bu kadar gecikmesinin nedeni/nedenleri ne?
• Neden hala "Google ile her zaman en yenisi" vs. diye bir slogan kullanılıyor?
• Android One programı şu an nasıl işliyor? Güncellemeleri gönderen kim? Cihazlara uygulayan kim? Neleri uyarlamakla uğraşıyorlar? Uygulamak, uyarlamak zor mu? Testini yapan kim? Final sürümünü onaylayan kim? Güncellemeyi ota ile dağıtıma başlatan kim? Google ile General Mobile arasındaki bu süreç nasıl işliyor?
• Mesela GM 5 Plus'a 8.1'in verilip verilmeyeceğine vs. Google mı karar veriyor? General Mobile'ın GM 5 Plus sahiplerine 8.1 güncellemesi verebilmesi için Google'a bir ücret mi ödemesi gerek vs? Google ile General Mobile arasındaki bu ortaklık nasıl işliyor? Telefonu alacak olan biri "2 yıl boyunca güncelleme alacağı" söylenen yazılıma ne kadar bir ücret vermiş oluyor?
• GM geliştirici ekibi kaç kişiden oluşuyor?
• General Mobile orta ve üst segment arasında neden bir telefon çıkarmıyor? Yapılan bir çalışma var mı? Varsa bunun hakkında 3-5 bilgi sızdırılamaz mı?
Oraya giden biri olur ise lütfen şu soruları sorsun. 🙏
• General Mobile neden beta olarak güncelleme vermiyor?• General Mobile'ın bir PC Suite programı yok mu?• Bu sene güncellemelerin bu kadar gecikmesinin...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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damn2u 1 yıl
Önceden de böyle bir etkinlik yapılmıştı diye hatırlıyorum. GM satışları düştü herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +25
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NemesiS_81 1 yıl oskurrr
Aynen öyle ya ben bu güncelleme rezilliğinde kendilerini nasıl savunduklarını merak ediyordum
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oskurrr 1 yıl NemesiS_81
30 marta ta başlanacak 8 ine kadar herkes lacak demişlerdir YALAN cıkıncada vazgeçmişlerdir
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NemesiS_81 1 yıl Speed-Step
Abi hani video yayınlanacak mı ?
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oskurrr 1 yıl NemesiS_81
ne bakıyosun sen bunlara milletin gazını almak için yaptılar umdukları gibi olmadı heralde
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C.CEMİL 1 yıl
önüne altın tepsi ile sunulanları elinin tersiyle iten firma istese de bundan sonra beklenen satışı yapamaz (gmd. fiyaskosu)
üstelik bu ülke insanını hediye ile kandıramazsın ,hediyeyi alır ama telefonu almaz :)
ayrıca artık çok fazla rakip var
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Armadon 1 yıl Turevin2.geometrikyorumu
5 aydır yüklü ama güncelleme vermiyorlarmış sorunsuz olması için açıklaması beni tatmin etmedi. Hangi sürümleri sorunsuz geldi ki bu zamana kadar bu gelsin. İnşallah yanılırım ve sorunsuz gelir, bekleyip görelim.
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Turevin2.geometrikyorumu 1 yıl Armadon
Cihazı aldım kullandım akıcıydı ve sorunsuz gözüküyordu. Night mode filan da vardı kullandım.
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cronaldo2 1 yıl
gıden yok mu yav
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muratkaya 1 yıl
3 yıl önceydi, GM'in sahibi mi neydi yetkili bir dedeyle DH röportaj yapmıştı
Adam 'şimdü bu ceb delefonnarı artıh bir delefon deil bir bilgisayar oldu' dediğini duyar duymaz sayfayı kapatmıştım. Bunlardan bir cacık olmayacağı tepedekilerin halinden belliydi zaten.
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oskurrr 1 yıl
Güncelleme yayınlandıktan sonra herkese ulaşması en az 1 hafta sürüyor... Cıkmadan bir gün öncede duyurulacagına göre... Demek oluyor ki yarında Oreo gelmeyecek.... Hafta sonu da verilmez... En erken 26-27 si dagıtılmaya başlanır (hiç sanmıyorum ya ...) Bence biraz tepki göstermenin vaktidir
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Mogolo 1 yıl
gidenlere Oreo sürümü mu verilecek
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Siyahbeyaz 1 yıl
Kaç kişi gidiyoruz, kendimizi belli etsek iyi olmaz mı?
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napolyon94 1 yıl
Beyler GM5 Plus kullanıcılarının sesi olmaya gidiyorum

Yalnız gönlümü fethedebilirler siz yine bana pek güvenmeyin
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