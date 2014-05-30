General Motors : Google otomotiv endüstrisinde ciddi bir rekabet tehdidi oluşturabilir





Son dönemde otomotiv endüstrisinde sürücüsüz araç teknolojileri yükselen bir ivmeye sahip ve Google, Volvo, Nissan gibi pek çok firma bu alanda ciddi çalışmalar içerisinde. Sürücüsüz araçların en az on sene yaygın kullanıma geçmeyeceği düşünülse de General Motors aynı fikirde değil.





Firmanın başkan yardımcısı Mark Reuss yaptığı açıklamada Google'ın sürücüsüz araçlarının otomotiv sektörü için ciddi bir rekabet tehdidi oluşturabileceğini belirtti. Google'ın kendi sürücüsüz aracını da oldukça hoş bulan Reuss, yeterli zaman ve para olduğu için Google'ın önemli işler başarabileceğini ifade ediyor.





General Motors da dahil olmak üzere Volvo, Nissan gibi firmalar uzun süredir kendi sürücüsüz araçlarını geliştiriyor. Ancak bu konuda en hazır firma Google konumunda ve ilk sürücüsüz araçları Eylül ayında şehir trafiğinin arasına karışacak.





Sürücüsüz araçların son kullanıcıya hitap eder bir hale gelmesi analizlere göre 2025 yılından sonra olacak. Fiyatları 7 000$-10 000$ arasına gerileyecek olan sürücüsüz araçlara imkanı olan herkes ulaşabilecekken bu sayede 2035 yılında 11 milyon sürücüsüz araç trafikte olacak. 2050 yılında ise tüm araçların sürücüsüz hale geleceği tahmin ediliyor.

http://www.bloomberg.com/news/2014-05-28/gm-executive-says-google-could-be-serious-competitive-threat-.html