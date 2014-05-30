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General Motors : Google otomotiv endüstrisinde ciddi bir rekabet tehdidi oluşturabilir

4 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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General Motors : Google otomotiv endüstrisinde ciddi bir rekabet tehdidi oluşturabilir

Son dönemde otomotiv endüstrisinde sürücüsüz araç teknolojileri yükselen bir ivmeye sahip ve Google, Volvo, Nissan gibi pek çok firma bu alanda ciddi çalışmalar içerisinde. Sürücüsüz araçların en az on sene yaygın kullanıma geçmeyeceği düşünülse de General Motors aynı fikirde değil.

Firmanın başkan yardımcısı Mark Reuss yaptığı açıklamada Google'ın sürücüsüz araçlarının otomotiv sektörü için ciddi bir rekabet tehdidi oluşturabileceğini belirtti. Google'ın kendi sürücüsüz aracını da oldukça hoş bulan Reuss, yeterli zaman ve para olduğu için Google'ın önemli işler başarabileceğini ifade ediyor. 

General Motors da dahil olmak üzere Volvo, Nissan gibi firmalar uzun süredir kendi sürücüsüz araçlarını geliştiriyor. Ancak bu konuda en hazır firma Google konumunda ve ilk sürücüsüz araçları Eylül ayında şehir trafiğinin arasına karışacak. 

Sürücüsüz araçların son kullanıcıya hitap eder bir hale gelmesi analizlere göre 2025 yılından sonra olacak. Fiyatları 7 000$-10 000$ arasına gerileyecek olan sürücüsüz araçlara imkanı olan herkes ulaşabilecekken bu sayede 2035 yılında 11 milyon sürücüsüz araç trafikte olacak. 2050 yılında ise tüm araçların sürücüsüz hale geleceği tahmin ediliyor.  

http://www.bloomberg.com/news/2014-05-28/gm-executive-says-google-could-be-serious-competitive-threat-.html Yorum Yaz
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01001101 4 yıl en beğenilen
cilalıİboPatch_v1.2

- makas added
- driving in the opposite direction added
- speed limit removed
- following distance removed
- fixed to pass at yellow light
- option for aragaz at red light
- mega pack bonus with including 10 different apache spin shows
cilalıİboPatch_v1.2- makas added- driving in the opposite direction added- speed limit removed- following distance removed- fix...
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2 Yanıt Yanıtla +64
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semih4444 4 yıl
Doble yol var ne gereği var ki sürücüsüz aracın hüloğğğğ


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qwerty94 4 yıl
GM Nexus 1.6 dizel :D
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tevfikkavil 4 yıl
bu google da herseyi asti ha adamlar yakinda nasa gibi uzata astronot yollayip orayada interneti gotururler
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tevfikkavil 4 yıl
bu google da herseyi asti ha adamlar yakinda nasa gibi uzata astronot yollayip orayada interneti gotururler
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alp0007 4 yıl
Türkiye için sürekli dörtlü yakan güvenlik şeridinde dolaşan versiyonları da üretilirse hoş olur
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oktayakgoz 4 yıl
bu teknolojinin kullanıldığını çok zor görürüz. yolcu uçaklarında bile pilotsuz gidemiyorken bir araba fikri çok zor. havada belli yolu olan iniş kalkışı bile otomatik pilot ile yapılan uçakları pilotsuz görmedikden sonra araba işi çok zor. belli olmayan yollar ne yapacağı belli olmayan sürücüler. neye göre gidecek. ama herşey böyle başlar. düşünsenize şuan kullandığımız bilgisayarların atası abaküs.
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darkaura 4 yıl
Araba surmek cok keyifli tabi, tabi. Sabah trafinde 45dk. dur kalk yapmaya nasilda bayiliyorum. Trafikden buyuk sehirde araba surebiliyormuzda bir keyfi olsun. Acikcasi sabahlari otomatik sisteme alip yolda uyumayi tercih ederim. Yada cayimi kahvemi hazirlayip kahvaltimida yapabilirim.
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ozmenakif 4 yıl
cilaliIboPatch_ v1.3
-autohorn when traffic lights change from red to yellow enabled
-godfather horn added
-intercept mode enabled
-police and radar sensor enabled
-seat belt alarm disabled
-can park at center of any road
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intikam91 4 yıl
1977 model kuş serisi bile hala kullanılıyorken 2050 de tüm araçların sürücüsüz olacağını söylemek bana pek mantıklı gelmedi.
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arda4 4 yıl
Bir de şunlar var,

Sistem takıldı, kitlendi, sapıttı

Veya sisteme virus bulaştı...

Bunların hepsi ihtimal dahilinde olan şeyler. Araba dediğin uçak veya gemi gibi değil ki...

Bu teknoloji daha ziyade askeri amaçlıymış gibi geliyor bana. Önce pilotsuz uçaklar şimdi de sürücüsüz araçlar tanklar...

Hem içinde personel olmadığı için araç vurulsa bile sorun yok.
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khytr89 4 yıl
GM guncelleme vermez.. ben Mercedes Nexus 250CDI i bekliyorum :D
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Susanoo 4 yıl
Gayet güzel teknoloji. Arabalar elektrikli motora geçince asıl o zaman şahlanacak bu teknoloji de. Yoldaki tüm araçlar da böyle olursa trafik meselesine epey çözüm getirir.
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drfree1 4 yıl
araba kullanmak bence çok keyifli ama eğer bunu yapacak olurlarsa o yolda gidecek bütün araçlarda olmalı bence yanlış bi hesaplama zincirleme kazaya sebeb olabilir bence
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Umutcan 4 yıl
İstanbul trafiği gibi sıkıcı ortamlarda bence kurtarıcı olabilir, çünkü dur kalk 1 dk bekle döngüsü ile araba kullanmak ne kadar zevkli orası tartışılır. Böyle en azından gideceğin yere ulaşana kadar arka koltuğa yayılırsın
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kımyasal 4 yıl
Otomatik sürüşün şöyle avantajı olur,mesela ; gideceğiniz güzergahı belirleyeceksiniz ve özel bir kapsule uzanıp güvenli şekilde yolculuk yapıyorsunuz.İnsan hatası minimum,herşey sistem tarafından kontrol ediliyor.
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nk061 4 yıl kımyasal
kımyasal

Otomatik sürüşün şöyle avantajı olur,mesela ; gideceğiniz güzergahı belirleyeceksiniz ve özel bir kapsule uzanıp güvenli şekilde yolculuk yapıyorsunuz.İnsan hatası minimum,herşey sistem tarafından kontrol ediliyor.

Bunun dezavantajı da olur yalnız. Örneğin günümüzdeki araçlarda hidrolik direksiyonların elektrik motorları kimi zaman arıza yapıyor ve direksiyon kontrol edilemez hal alıyor. Her şey otomatikleşince mükemmelleşmiş olmuyor.
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