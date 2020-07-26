Uçan araba Air Car, 2025'te İstanbul semalarında uçmayı hedefliyor

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Mikrodalgada silinen defter girişimiyle ses getiren Eray Altunbozar, uçan araba şirketi Air Car’ın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İlk uçuşun 2025 yılında yapılması hedefleniyor.

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Air Car isimli uçan arabalar İstanbul’da hava taksi hizmetinde kullanılacak. Projenin 1/10 ve 1/3 boyutlu prototiplerinin üretimi tamamlandı. Şimdi de tam boyutlu modelin üretimi yapılıyor. Avrupa Sivil Havacılık Birliği’nin uçan arabalarla ilgili hazırladığı ön çalışmaya göre geliştirmeler yapılıyor. 2025’te testlerin tamamlanıp sertifika alınması amaçlanıyor.

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Yüzde 100 elektrikli ve otonom

Air Car yüzde 100 elektrikli motordan güç alacak. Otonom sürüş yeteneğine sahip araçlar iki kişiyle havalanabiliyor. Tek kişiyle 80 kilometre, iki kişiyle 50 kilometre menzil sunuyor. Aracın boş ağırlığı 250 kilogram olacak. Sonraki yıllarda aracın 4 kişilik versiyonunun geliştirilmesi planlanıyor.

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Air Car kurucusu Eray Altunbozar, “İlk uçan arabamız 2025 yılı sonu gibi İstanbul semalarında olmasını planlıyoruz. 2030'da ise gökyüzünde bayağı uçan araba göreceğiz. İstanbul'dan sonra yurt dışına açılacağız. Hedefimiz trafiğin yoğun olduğu şehirler. Bu şekilde dünyada 100 kadar şehre ulaşmayı hedefliyoruz. Bu arabaların fiyatların makul düzeyde olacak. Şu an yurt dışındakilerin fiyatı 100-200 bin dolar civarında. Air Car ise orta sınıf araba fiyatında olacak." dedi.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/720703.aspx

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