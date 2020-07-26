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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uçan araba Air Car, 2025'te İstanbul semalarında uçmayı hedefliyor

    Yerli girişim Air Car, 2025'te sertifika alarak uçuşa başlamayı amaçlıyor. Elektirkli ve otonom sürüş özelliğine sahip araçlar, hava taksi hizmetinde kullanılacak.
    42 dk.
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    Otomobi...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Uçan araba Air Car, 2025'te İstanbul semalarında uçmayı hedefliyor
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    Mikrodalgada silinen defter girişimiyle ses getiren Eray Altunbozar, uçan araba şirketi Air Car’ın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İlk uçuşun 2025 yılında yapılması hedefleniyor.

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    Air Car isimli uçan arabalar İstanbul’da hava taksi hizmetinde kullanılacak. Projenin 1/10 ve 1/3 boyutlu prototiplerinin üretimi tamamlandı. Şimdi de tam boyutlu modelin üretimi yapılıyor. Avrupa Sivil Havacılık Birliği’nin uçan arabalarla ilgili hazırladığı ön çalışmaya göre geliştirmeler yapılıyor. 2025’te testlerin tamamlanıp sertifika alınması amaçlanıyor.

    Uçan araba Air Car, 2025'te İstanbul semalarında uçmayı hedefliyor
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    Yüzde 100 elektrikli ve otonom

    Air Car yüzde 100 elektrikli motordan güç alacak. Otonom sürüş yeteneğine sahip araçlar iki kişiyle havalanabiliyor. Tek kişiyle 80 kilometre, iki kişiyle 50 kilometre menzil sunuyor. Aracın boş ağırlığı 250 kilogram olacak. Sonraki yıllarda aracın 4 kişilik versiyonunun geliştirilmesi planlanıyor.

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    Air Car kurucusu Eray Altunbozar, “İlk uçan arabamız 2025 yılı sonu gibi İstanbul semalarında olmasını planlıyoruz. 2030'da ise gökyüzünde bayağı uçan araba göreceğiz. İstanbul'dan sonra yurt dışına açılacağız. Hedefimiz trafiğin yoğun olduğu şehirler. Bu şekilde dünyada 100 kadar şehre ulaşmayı hedefliyoruz. Bu arabaların fiyatların makul düzeyde olacak. Şu an yurt dışındakilerin fiyatı 100-200 bin dolar civarında. Air Car ise orta sınıf araba fiyatında olacak." dedi.



    https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/720703.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    blackzeros 30 dk. en beğenilen Ibrahim Akca
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DoğanGörünümlüToros 5 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    TheCaliph_ 11 dk.
    İstanbul un haberi var mi bundan ?
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    Jeopol 13 dk.
    yasaklanir
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    Whoisthat (AKY ) 29 dk.
    İşte bununla gurur duyulur ama bakalım daha var..
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    danlabilic (Danla Bilic) 31 dk.
    ay hadi inş, yerli araba göklerde:D
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 35 dk.
    Çıkış tarihini iyi düşünememişler, 2023 olması gerekirdi
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    Ibrahim Akca 36 dk.
    Coğrafya kaderdir diyerek, oturduğu yerde her konuda devleti suçlayan, isyan edenlere ibret olsun. Birileri üretir uçan araba yapar, birileri ise ancak ve ancak bahane üretir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    clarq26 (Emre Bayram) 39 dk.
    hadi inşallah düşünsene dominos burger siparişin kuryeye verildikten 4 dk sonra pencerende
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