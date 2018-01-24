General Motors otonom Chevy Bolt'un karıştığı bir kaza nedeniyle mahkemelik oldu

General Motors'un otonom sürüş girişimi mahkeme salonlarına taşınan bir talihsizlik yaşadı. Geçen ay San Francisco'da Cruise Automation'un Chevrolet Bolt marka otonom aracıyla bir kazaya karışan motosiklet sürücüsü General Motors'a karşı dava açtı.

The Mercury News'te yer alan habere göre Oscar Nilsson isimli vatandaş 2 Aralık 2017'de gerçekleşen kazada Chevrolet Bolt'un ani hareketi nedeniyle düşüp yaralandığını iddia ediyor. Kendisi sürücü koltuğunda birisinin olduğu ancak bu kişinin ellerini direksiyonda tutmadığını da söyledi.

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Otomobil sola doğru şerit değiştirmeye başlamış ancak aniden ilk şeridine geri dönerek Nilsson ile çarpışmış. Motosiklet sürücüsü boyun ve omuz bölgesinde uzun süreli tedavi gerektirecek yaralanmaların olduğunu ve bu nedenle iş yerinden ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Kendisinin miktarı bilinmemekle birlikte bir tazminat talebi de var.

GM'nin kaza raporu olayı farklı anlatıyor

GM tarafından Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı'na gönderilen kaza raporunun ayrıntılarına bakıldığında, Nilsson'un iddialarıyla çeliştiği görülüyor. GM, otonom modda ilerleyen Bolt'un şerit değiştirmeyi durdurduğunu ve kesinlikle kazaya neden olmadığını söyledi.

Aksine raporda Nilsson'un şerit paylaşımı (filtreleme) yaparken kontrolünü kaybedip düştüğü yazıyor. Yani General Motors'a göre olayın sorumluluğu tamamen Nilsson'da. Konuyla ilgili Cruise Automation ve General Motors tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil. Davanın seyriyle ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde öğrenebileceğiz.

https://www.mercurynews.com/2018/01/23/motorcyclist-hit-by-self-driving-car-in-s-f-sues-general-motors/