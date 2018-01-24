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General Motors otonom Chevy Bolt'un karıştığı bir kaza nedeniyle mahkemelik oldu

Oscar Nilsson isimli bir motosiklet sürücüsü otonom modda giden Chevrolet Bolt'un aniden şerit değiştirmek istemesi nedeniyle kaza yaptığını iddia ederek General Motors'a dava açtı.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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General Motors'un otonom sürüş girişimi mahkeme salonlarına taşınan bir talihsizlik yaşadı. Geçen ay San Francisco'da Cruise Automation'un Chevrolet Bolt marka otonom aracıyla bir kazaya karışan motosiklet sürücüsü General Motors'a karşı dava açtı.
The Mercury News'te yer alan habere göre Oscar Nilsson isimli vatandaş 2 Aralık 2017'de gerçekleşen kazada Chevrolet Bolt'un ani hareketi nedeniyle düşüp yaralandığını iddia ediyor. Kendisi sürücü koltuğunda birisinin olduğu ancak bu kişinin ellerini direksiyonda tutmadığını da söyledi.
Ayrıca Bkz. "Alkollü yakalanan Tesla sürücüsü aracın otomatik pilotta olduğunu söyledi"
Otomobil sola doğru şerit değiştirmeye başlamış ancak aniden ilk şeridine geri dönerek Nilsson ile çarpışmış. Motosiklet sürücüsü boyun ve omuz bölgesinde uzun süreli tedavi gerektirecek yaralanmaların olduğunu ve bu nedenle iş yerinden ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Kendisinin miktarı bilinmemekle birlikte bir tazminat talebi de var.

GM'nin kaza raporu olayı farklı anlatıyor

GM tarafından Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı'na gönderilen kaza raporunun ayrıntılarına bakıldığında, Nilsson'un iddialarıyla çeliştiği görülüyor. GM, otonom modda ilerleyen Bolt'un şerit değiştirmeyi durdurduğunu ve kesinlikle kazaya neden olmadığını söyledi.
Aksine raporda Nilsson'un şerit paylaşımı (filtreleme) yaparken kontrolünü kaybedip düştüğü yazıyor. Yani General Motors'a göre olayın sorumluluğu tamamen Nilsson'da. Konuyla ilgili Cruise Automation ve General Motors tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil. Davanın seyriyle ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde öğrenebileceğiz.

https://www.mercurynews.com/2018/01/23/motorcyclist-hit-by-self-driving-car-in-s-f-sues-general-motors/ Yorum Yaz
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Defkhan3459 1 yıl
Bana palavra gibi geldi. Adamın ellerinin direksiyonda olmadığını gördü ve arabanın hatalı davrandığını farketti. Tüm bunlar olurken kendisi yola bakmamasına rağmen hiç hata yapmadı.
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OverClocK1ng 1 yıl
"Kendisi sürücü koltuğunda birisinin olduğu ancak bu kişinin ellerini direksiyonda tutmadığını da söyledi."
Motosikletçiyim. Adam yandaki arabaya bakıp da sürücüsünün olduğunu görüp ellerine de bakıp direksiyonu tutmadığını görmüşse, bunları görmesi en kısa 1 saniyede olabilir.
1 saniyenin altında göremez.
100 le de gidiyorsa 27.7 metre yol almıştır. Bir şeye çarpıp düşmüştür veya çarpmamak için düşmüştür. "BENCE"
Gözü yola baksın, yandaki arabanın içindeki adam ellerini direksiyona koyuyor mu koymuyor mu değil. Arada da 1 güvenlik çemberi mesafe bıraksın, bir şey olmaz.
Güvenlik çemberini merak eden zaten motorcudur. Gitsin eğitim alsın.
3 tanesine katıldım. Herkese tavsiye ederim...
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gxhero 1 yıl OverClocK1ng
Aralardan gidiyorsunuz sonra araba çarpınca ağlıyorsunuz diyorlar ya o adamı motora mecbur bırakacaksın ki öğrensin güvenlik çemberi nedir, makas atan magandalar tarafından öldürülmüş en az 3 arkadaşım var.
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MHEC 1 yıl
Olayın görüntüsü var mı ki?
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sniper23 1 yıl
Eleman fırsat istifade edip, bir boşluktan para alma peşinde koşuyor gibime geldi.
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qooqie 1 yıl
Yerli odomobil bunları piasadan silip sübürecek, assabır
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Kerim5100 1 yıl
Türkiye'de olsa şerit değiştirirken bana mı sordunuz derler kapanırdı konu. Ama orası Amerika...
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