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General Motors'un kullandığı araç içi sistemde yeni bir hack skandalı ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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General Motors'un kullandığı araç içi sistemde yeni bir hack skandalı ortaya çıktı
 
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Fiat Chrysler otomobillerinin araç içi sisteminde bulunan bir açık büyük bir skandala yol açmıştı. Ölümcül tehlikeler yaratabilen bu açığın ardından şirket 1.4 Milyon aracı servise çağırarak güvenlik güncellemesi yapmak ve para cezası ödemek zorunda kaldı. Henüz bu olayın sıcaklığı devam ederken bu ay içerisinde ikinci büyük bir skandal daha gündeme geldi.
Samy Kamkar adındaki bir hacker General Motors'a ait araçlarda kullanılan OnStar araç içi sistemin kontrolünü ele geçirecek bir aparat geliştirdi. OwnStar adı verilen bu kutu bir kablosuz ağ merkezi gibi davranıyor. Sonrasında ise sürücünün OnStar RemoteLink uygulamasına gönderdiği komutları yakalayarak yetkisiz bir kullanıcının araç içi sistemi kontrol etmesinin önünü açıyor. Bu ele geçirmenin gerçekleşmesi için sürücünün Onstar aracına otomatik olarak bağlanması ve belirli bir uzaklıkta bulunması gerekiyor.
Olayın korkutucu yanı ise adresi,kişisel bilgileri, kredi kartının son haneleri ve geçerlilik tarihi gibi bilgilerin ele geçirilebilmesi. Bunların yanında tabi ki uygulamanın izin verdiği ölçülerde aracın kontrolü de sağlanabiliyor. General Motors olayın hemen bir güvenlik güncellemesi yayınlasa da Kamkar bu güncellemenin güvenliği sağlamak için yeterli olmadığını ve açığın devam ettiğini belirtiyor. Olayın ardından General Motors'un hacker ile iletişim kurarak yardım istediği ve bu şekilde sorunun kısa bir süre içinde yayınlanacak yeni güncelleme ile çözüleceği belirtiliyor. OnStar sisteminin Chevrolet, GMC ve Cadillac modellerinde kullanıldığını hatırlatalım.
Son zamanlarda araç içi sistemlerde bir çok güvenlik açığının ortaya çıkmasını sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle güvenliğin en önemli konu olduğu otomobillerde teknolojinin hızına kapılmadan önce güvenlik önlemlerini arttırmak mı gerekiyor? Yoksa bu tarz hack olaylarının çok kullanışlı olmayacağını yalnızca bir kaç kişiyi etkileyebileceğini mi düşünüyorsunuz?

http://www.engadget.com/2015/07/30/onstar-hack-GM-fixed/ Yorum Yaz
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BekirTemel 4 yıl en beğenilen
General Mobile Diskavri değil beyler rahat olun
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kilicoglu 4 yıl
sistemler insan kontrolünden çıkıp makine kontrolüne girdikçe daha nelerle karşılaşacağız bakalım
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FromZeroToHero 4 yıl
Şahinle devam mı yani ??
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Adoring 4 yıl
İleride dünya elektrikli araçlara alıştığı zaman daha çok kazalar hatta suikastler bile yapılabilir.Arabaların elektrikli olması pek okadarda iyi birşey değil ileride istediği kadar yazılım geliştirsinler bunları hackleyen birileri olacak.Can'a mal olabilir.
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Elsa 4 yıl
Pentest yapacak yazılımcı tutmazlarsa olacak bu
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kadirirdem 4 yıl
bu açık işini çözmeleri lazım çözemeslerse yazılım kalksın manuel olarak devam edelim...
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tolgatelli 4 yıl
Bu sistemlerin altyapısı yazılmadığına göre kesin Google'ı ilgilendiren bir kolu vardır.
Bu kadar haber geçiyor teknoloji sitelerinde , ama güya teknoloji haberleri ama açığa sebep olan altyapıdan bahsedilmiyor. Bakalım ne çıkacak ben de hala bulmaya çalışıyorum.,java,android,acaba sorun ne?
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Source 4 yıl
Otomotiv markaları yazılım konusunda daha emekle aşamasında daha birçok hacker haberi duyabiliriz otomobillerle ilgili
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alito 4 yıl
Hacker, General Motors'dan parayı vurur artık.
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interwap 4 yıl
Firmalar bu kadar ciddi uygulamalarda bu kadar ciddi açıkları nasıl veriyorlar?
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BekirTemel 4 yıl en beğenilen
General Mobile Diskavri değil beyler rahat olun
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K.B.R.O 4 yıl
Gm kullanmıyoruz. Olanlar düsünsün
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shintai 4 yıl K.B.R.O
Şimdilik öyle ama yakın gelecekte pek çok yeni araçta buna benzer teknolojiler olacak ve bunlarında benzer açıkları olacaktır. Kişisel gizlilik diye birşey bırakmayacaklar artık.
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kilicoglu 4 yıl
sistemler insan kontrolünden çıkıp makine kontrolüne girdikçe daha nelerle karşılaşacağız bakalım
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