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Georgia Tech'in yeni algoritması robotlara doğru düşmeyi öğretiyor

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Georgia Tech'in yeni algoritması robotlara doğru düşmeyi öğretiyor
 
Bazı spor dallarında doğru şekilde düşmeyi öğreten eğitimler veriliyor. Sporcuların kendisine zarar vermeden düşmesine yardımcı olan bu eğtimlere, burada yer alan videonun gösterdiği üzere robotların da oldukça ihtiyacı bulunuyor. İşte Georgia Tech'in yeni algoritması bu noktada devreye giriyor.
Georgia Tech araştırmacıları tarafından hazırlanan algoritma, robotların düşme durumlarında kendilerine zarar vermesini önlüyor. Bunu özellikle denge konusunda zorlukları bulunan insansı robotlar üzerinde geliştiren araştırmacılar, insanlar gibi robotların da kollarını kullanarak düşme kuvvetini azaltmasına yardımcı oluyor ve böylece taşıdıkları oldukça pahalı ekipmanlar da korunmuş oluyor.
Aşağıda yer alan video algoritmanın etkisini rahatlıkla gözler önüne seriyor. Üstte yer alan robot ellerini doğru şekilde kullanarak düşme dengesini kurabilirken, algoritmanın yüklenmediği robot ise ellerini açmasına rağmen kafa üstü çakılıyor.

http://www.popsci.com/researchers-teach-robots-to-fall-gracefully Yorum Yaz
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ardabeyim 3 yıl
Skynet nasıl ortaya çıktı
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kadirirdem 3 yıl
Robitlar iyi gelişiyor
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necdetsamyeli 3 yıl
yazık itip kakıyorlar sürekli
1 Yanıt Yanıtla +1
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himmet_dal 3 yıl necdetsamyeli
necdetsamyeli

yazık itip kakıyorlar sürekli


bi 50 sene sonra onlar bizi itip kakacak
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