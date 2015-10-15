Georgia Tech'in yeni algoritması robotlara doğru düşmeyi öğretiyor

Bazı spor dallarında doğru şekilde düşmeyi öğreten eğitimler veriliyor. Sporcuların kendisine zarar vermeden düşmesine yardımcı olan bu eğtimlere, burada yer alan videonun gösterdiği üzere robotların da oldukça ihtiyacı bulunuyor. İşte Georgia Tech'in yeni algoritması bu noktada devreye giriyor.

Georgia Tech araştırmacıları tarafından hazırlanan algoritma, robotların düşme durumlarında kendilerine zarar vermesini önlüyor. Bunu özellikle denge konusunda zorlukları bulunan insansı robotlar üzerinde geliştiren araştırmacılar, insanlar gibi robotların da kollarını kullanarak düşme kuvvetini azaltmasına yardımcı oluyor ve böylece taşıdıkları oldukça pahalı ekipmanlar da korunmuş oluyor.

Aşağıda yer alan video algoritmanın etkisini rahatlıkla gözler önüne seriyor. Üstte yer alan robot ellerini doğru şekilde kullanarak düşme dengesini kurabilirken, algoritmanın yüklenmediği robot ise ellerini açmasına rağmen kafa üstü çakılıyor.

http://www.popsci.com/researchers-teach-robots-to-fall-gracefully