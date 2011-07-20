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Gigabyte, çift sim kart destekli ve Androidli GSmart G1310'un satışına başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Ürettiği başarılı dahili bilgisayar bileşenleriyle oldukça yakından tanıdığımız Gigabyte firması, aynı zamanda akıllı telefon alanında kendisini göstermeye devam ediyor. Firmanın, ocak ayında tanıttığı GSmart ailesinin yeni üyesi G1310'un yurt dışında satışına başlandı.
Birden fazla GSM operatörü kullananların yardımına koşan G1310, 114 x 60 x 12.9 mm boyutlarında ve 117 gram ağırlığında tasarlanmış. Dört band GSM şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunan akıllı telefona, 528 MHz saat hızında çalışan Qualcom MSM7225-1 işlemcisi ile 256 MB RAM güç veriyor; telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor.
Günümüzde standart hale gelmeye başlayan Wi-Fi, Bluetooth ve GPS üçlüsüyle donatılan akıllı telefonda 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, microSDHC kart girişine yer verilmiş. microSDHC kartlar aracılığıyla kapasiteyi 32 GB'a kadar arttırabiliyoruz.
Arkasında konumlandırılan kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen telefon, 1260 mAh'lik bataryayla geliyor ve 249$ fiyatla satılıyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Allah Allah çok biliyosunuz siz.. Allahın çok bilmişler sizi.. Bildiğin çin klonu telefonmuş da, bunu alacağıma trident allırım daha iyiyimiş de, nexus çakmasıymış da falan filan vs.. Aslanlar daha iyisini yapabiliyosunuz siz yapın.. Öyle ordan iskembeden sallayıp bos konuşmakla olmuyor bu işler.. 1.si o aşağıladığınız, yerden yere vurduğunuz ürünü sitesini ziyaret edin bakalım hiç çin malı bir telefon sitesine benziyor mu? ikincisi de windows firması hiçbir çin malı cep telefonuna lisans hakkı vermez Allahın akıllıları sizi...üçüncüsü ve en önemlisi de hiçbir şeyi denemeden, kullanmadan, tecrübe etmeden sallamasyon yapmayın.. Hurafecimisiniz, müneccimmisiniz nesiniz be olum !!yazık size...
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Mühendis Kafası 8 yıl
nexus s çakması
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huseyincarnege 8 yıl
TÜKETİCİ DOSTU TELEFON GELİYO ARTIK TÜRKİYEYE GELİRMİ BİLİNMEZ AMA BU FİYAT GAYET İYİ KDV DAHİL 485 GİBİ BİŞEY YAPIYO

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arel.gr 8 yıl
dual sim android bi cihaz istyrm uzman forumdashlardan oneri lutfen ?
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jeuxhome 8 yıl
ne işin var telefon piyasasında. devam et işte bilgisayar bileşenleri üretmeye. bi sürü telefon var o şekilde
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Bukalemun 8 yıl
düşük mhz / düşük ram ama yinede 2.2 froyo. bizde VDF945 için sırada bekliyoruz !!!
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Deníz 8 yıl
Asur msi ıda bekleriz akıllı tele.dolu firma var hala telefonlar çok pahalı
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istanbul2007 8 yıl
Hic cikartma koy onu cebine
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Emre Demirel 8 yıl
özellikler fena değil fiyat da uygun
telefon dünyasında Gigabyte tı da görürüz inşallah
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Adorer 8 yıl
bunu alacagima trident A1000 alırım..
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interwap 8 yıl
Bildiğin çin klon benzeri ürün. Çinliler daha donanımlısını yapıyor.
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lumpazivagabundus 8 yıl
ey mübarek
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