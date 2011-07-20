Gigabyte, çift sim kart destekli ve Androidli GSmart G1310'un satışına başladı

Ürettiği başarılı dahili bilgisayar bileşenleriyle oldukça yakından tanıdığımız Gigabyte firması, aynı zamanda akıllı telefon alanında kendisini göstermeye devam ediyor. Firmanın, ocak ayında tanıttığı GSmart ailesinin yeni üyesi G1310'un yurt dışında satışına başlandı.

Birden fazla GSM operatörü kullananların yardımına koşan G1310, 114 x 60 x 12.9 mm boyutlarında ve 117 gram ağırlığında tasarlanmış. Dört band GSM şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunan akıllı telefona, 528 MHz saat hızında çalışan Qualcom MSM7225-1 işlemcisi ile 256 MB RAM güç veriyor; telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor.

Günümüzde standart hale gelmeye başlayan Wi-Fi, Bluetooth ve GPS üçlüsüyle donatılan akıllı telefonda 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, microSDHC kart girişine yer verilmiş. microSDHC kartlar aracılığıyla kapasiteyi 32 GB'a kadar arttırabiliyoruz.



Arkasında konumlandırılan kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen telefon, 1260 mAh'lik bataryayla geliyor ve 249$ fiyatla satılıyor.

