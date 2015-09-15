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Gigabyte, oyunculara yönelik FORCE K83 mekanik klavyesini duyurdu

3 yıl
8b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Gigabyte, oyunculara yönelik FORCE K83 mekanik klavyesini duyurdu

Bilgisayar sektörüne yönelik anakart, ekran kartı gibi bileşenleri ile tanınan Gigabyte, bileşenler yanında çevrebirimleri de tasarlıyor. Firmanın son ürünü oyunculara yönelik FORCE K83 mekanik klavye oldu.

Klasik ve sade bir tasarıma sahip olan FORCE K83, kırmızı veya mavi renklerde Cherry MX tuş seti barındırıyor. Tuşlar 50 milyon tıklama ömrüne sahipken, en iyi akıcılık ve sessizlik amacını güdüyor.

Oyun deneyimine katkıda bulunmak amacıyla Anti-Ghosting teknolojisine sahip olan klavye, böylece birden fazla tuşa aynı anda basıldığında simültane olarak komutların en akıcı şekilde işlenmesini ve uygulanmasını sağlıyor. Win-lock tuşu da oyun esnasında kazara Başlat menüsünün çalıştırılmasına engel oluyor. 

Tuş üzerindeki lazer işlemeli sembollar ter ile silinmeye karşı dayanıklı iken, tuş yerleşimi de sıvı sıçramalarının kolayca giderilerek klavyenin temiz kalmasına yardımcı oluyor. Modelin satış fiyatı ve tarihi henüz açıklanmadı.  

http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5437#kf Yorum Yaz
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D][ABLO 3 yıl
bıkmadılar aynı tasarımları yapmaktan.mekanık tus koyunca oyuncu klavyesımı oluyor yanı ?kaldıki mekanik tuslar 2 mm de etkilesim gosteriyor (2mm den sonra gereksız bosluk oluyor tusta ) ve boyle klasik tus uzunluguna gerek yok .dusuk profilli yapın bari tusları
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noche34 3 yıl
Oyun oynarken öyle çok ahım şahım bir klavyeye gerek yok zaten. İş Görsün yeter. Bozulmadıktan sonra klavye klavyedir... :)
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halitozbasli 3 yıl
Bunun aynısının everest markasını grdüm dün klavyeside renkliydi.
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CoreXXX 3 yıl
15 yıl önceki apple pc lerin klavyesinin aynısının siyahı olmuş
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kadirirdem 3 yıl
tuşların kasaya gömülü olmaması çok iyi olmuş temizlenir bizimkilerde ben hariç herşey var...
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