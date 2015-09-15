Gigabyte, oyunculara yönelik FORCE K83 mekanik klavyesini duyurdu

Bilgisayar sektörüne yönelik anakart, ekran kartı gibi bileşenleri ile tanınan Gigabyte, bileşenler yanında çevrebirimleri de tasarlıyor. Firmanın son ürünü oyunculara yönelik FORCE K83 mekanik klavye oldu.





Klasik ve sade bir tasarıma sahip olan FORCE K83, kırmızı veya mavi renklerde Cherry MX tuş seti barındırıyor. Tuşlar 50 milyon tıklama ömrüne sahipken, en iyi akıcılık ve sessizlik amacını güdüyor.





Oyun deneyimine katkıda bulunmak amacıyla Anti-Ghosting teknolojisine sahip olan klavye, böylece birden fazla tuşa aynı anda basıldığında simültane olarak komutların en akıcı şekilde işlenmesini ve uygulanmasını sağlıyor. Win-lock tuşu da oyun esnasında kazara Başlat menüsünün çalıştırılmasına engel oluyor.





Tuş üzerindeki lazer işlemeli sembollar ter ile silinmeye karşı dayanıklı iken, tuş yerleşimi de sıvı sıçramalarının kolayca giderilerek klavyenin temiz kalmasına yardımcı oluyor. Modelin satış fiyatı ve tarihi henüz açıklanmadı.

http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5437#kf