Gigabyte, oyunculara yönelik XTREME GAMING güç kaynağını duyurdu

Son dönemde yoğun bir şekilde Nvidia GeForce GTX 1070 ve 1080 ekran kartlarını hazırlamakla meşgul olan Gigabyte, diğer bileşenler açısından da oyuncuları unutmuyor. Firma, XTREME GAMING markası altında oyunculara yönelik güç kaynakları sunmaya başlıyor.

Serinin ilk üyesi XTREME GAMING XP1200M güç kaynağı oldu. 1200W enerji çıkışına sahip olan güç kaynağı, 80 Plus Platinum sertifikası ile belirli yükler altında yüzde 92 civarında enerji verimliliği sunabiliyor. Tek bir +12V hat ile çoklu ekran kartı yapıları için de olanak sağlanıyor.

Ayrıca Bkz.

"GeForce Experience 3.0 ile bellek kullanımı azalıyor"

Modüler kablo yönetimi ile kablo karmaşasının önüne geçen model, 140mm çapında akıllı bir fan barındırıyor. Çift rulman ile sağlamlaştırılan an, düşük yükler altında devir sayısını düşürüyor ve sessizliğe katkı sağlıyor. Yüzde 100 Japon kapasitörler ile 20 yıllık bir kullanım ömrü elde edilirken, hatalar arası zaman dilimi de 100 000 saat olarak belirlenmiş.

Aşırı voltaj, kısa devre, düşük voltaj gibi elektriksel risklere karşı koruma sağlayan XTREME GAMING XP1200M güç kaynağı için herhangi bir fiyat veya çıkış tarihi bilgisi açıklanmadı.