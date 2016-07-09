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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte, oyunculara yönelik XTREME GAMING güç kaynağını duyurdu

Bilgisayar bileşen pazarının lider isimlerinden olan Gigabyte, XTREME GAMING markası altında oyunculara yönelik olarak hazırladığı güç kaynaklarını sunmaya başlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,8b
1
6
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yoğun bir şekilde Nvidia GeForce GTX 1070 ve 1080 ekran kartlarını hazırlamakla meşgul olan Gigabyte, diğer bileşenler açısından da oyuncuları unutmuyor. Firma, XTREME GAMING markası altında oyunculara yönelik güç kaynakları sunmaya başlıyor.

Serinin ilk üyesi XTREME GAMING XP1200M güç kaynağı oldu. 1200W enerji çıkışına sahip olan güç kaynağı, 80 Plus Platinum sertifikası ile belirli yükler altında yüzde 92 civarında enerji verimliliği sunabiliyor. Tek bir +12V hat ile çoklu ekran kartı yapıları için de olanak sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "GeForce Experience 3.0 ile bellek kullanımı azalıyor"

Modüler kablo yönetimi ile kablo karmaşasının önüne geçen model, 140mm çapında akıllı bir fan barındırıyor. Çift rulman ile sağlamlaştırılan an, düşük yükler altında devir sayısını düşürüyor ve sessizliğe katkı sağlıyor. Yüzde 100 Japon kapasitörler ile 20 yıllık bir kullanım ömrü elde edilirken, hatalar arası zaman dilimi de 100 000 saat olarak belirlenmiş.

Aşırı voltaj, kısa devre, düşük voltaj gibi elektriksel risklere karşı koruma sağlayan XTREME GAMING XP1200M güç kaynağı için herhangi bir fiyat veya çıkış tarihi bilgisi açıklanmadı. 

 

http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5898#kf Yorum Yaz
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fthyrr1976fy 3 yıl
özelikler güzelde tamam


fiyattan haber var mı

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DUBLO 3 yıl
eski donanımcılar sevice tarzda olmuş.
beyler her şey şu yeter değil bazı arkadaşlar var buna bende dahilimdir.
ağzı power suppy yüzünden çok yanmıştır. zaten tüketi kadar prizden çekiyor.
doğal olarak almışkan taş gibi bişey alayım ne takarsam arkama bakmayım diyenler için.
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Virinom 3 yıl
wolferto
sli crosfire sistemler icin cok gerekli hocam adi xtreme hocam zaten ust seviye donanimlar icin 20 adet fanli ve 2ghzlarda gpu o.c lerinidusununce bu psular sart oluyor

2 işlemci ve 4 ekran kartı tek sistemde olmadığı sürece gerek yok. Güç tüketimleri o kadar azaldı ki üst seviye i7 işlemci + gtx 1080 full oc 650 watt yeterli geliyor.
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Seyrim 3 yıl
Buzdolabını da baglarız buna.. tam olur..
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wolferto 3 yıl
sli crosfire sistemler icin cok gerekli hocam adi xtreme hocam zaten ust seviye donanimlar icin 20 adet fanli ve 2ghzlarda gpu o.c lerinidusununce bu psular sart oluyor
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dr20mouse 3 yıl
Bunun 650 watt'lık olanı günümüzde iyi iş görürdü. 1200 watt eskisi kadar gerekli değil artık.
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