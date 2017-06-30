Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1200 duyuruldu

Snapdragon Wear markası altında giyilebilir cihaz ve Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik enerji verimliliği odaklı yongalar sunmaya başlayan Qualcomm, ürün yelpazesini giderek genişletiyor.

Daha gelişmiş

Geçmiş yıllarda Snapdragon 400 veya 410 gibi yonga setleri ile akıllı saatlerde yer almaya başlayan Qualcomm, fazla enerji tüketimi eleştirilerine maruz kalmıştı. Sonrasında Ar-Ge yatırımlarını arttıran firma, Wear platformunu ortaya çıkarmıştı.

Snapdragon Wear 1100 ve 2100 platformları ile aynı çizgide olan Wear 1200 yine bir düşük güçte çalışan uygulama işlemcisi etrafında bileşenlerini yerleştiriyor. Güç yönetimi devresi, LTE modem, kablosuz alıcı-verici ve ultra güç tüketim yönetimi bunlardan bazıları.

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En düşük enerji tüketiminde en iyi performansı sunmayı amaçlayan Wear 1200 ayrıca giyilebilir cihazlar için geliştirilmiş LTE M1 ve NB1 standartlarına da destek veriyor. 150Kbps bant genişliği sunan M1 standardı hali hazırda kullanılıyor. 50Kbps bant genişliği sunan NB1 ise önümüzdeki aylarda yaygın kullanıma geçecek. Modemler global olarak pek çok operatör tarafından destekleniyor.

Bunların yanında GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou konumlama sistemlerine destek, bulut tabanlı konum servislerine uyum sağlama, VoLTE, WiFi, Bluetooth desteği şeklinde önemli avantajları mevcut.

Yeni yonga içinfirmaları Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik referans tasarımlar üzerinde çalışmaya başladı. Yıl sonuna doğru ilk örneklerin piyasada olması bekleniyor.