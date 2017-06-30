Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1200 duyuruldu

Snapdragon Wear 1100 ve 2100 platformları ile aynı çizgide olan Wear 1200 yine bir düşük güçte çalışan uygulama işlemcisi etrafında bileşenlerini yerleştiriyor.
1 yıl
1,5b
1
2
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Snapdragon Wear markası altında giyilebilir cihaz ve Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik enerji verimliliği odaklı yongalar sunmaya başlayan Qualcomm, ürün yelpazesini giderek genişletiyor.

Daha gelişmiş

Geçmiş yıllarda Snapdragon 400 veya 410 gibi yonga setleri ile akıllı saatlerde yer almaya başlayan Qualcomm, fazla enerji tüketimi eleştirilerine maruz kalmıştı. Sonrasında Ar-Ge yatırımlarını arttıran firma, Wear platformunu ortaya çıkarmıştı.

Snapdragon Wear 1100 ve 2100 platformları ile aynı çizgide olan Wear 1200 yine bir düşük güçte çalışan uygulama işlemcisi etrafında bileşenlerini yerleştiriyor. Güç yönetimi devresi, LTE modem, kablosuz alıcı-verici ve ultra güç tüketim yönetimi bunlardan bazıları.

Ayrıca Bkz. "Stres çarkı kablosuz özellikler kazandı"

En düşük enerji tüketiminde en iyi performansı sunmayı amaçlayan Wear 1200 ayrıca giyilebilir cihazlar için geliştirilmiş LTE M1 ve NB1 standartlarına da destek veriyor. 150Kbps bant genişliği sunan M1 standardı hali hazırda kullanılıyor. 50Kbps bant genişliği sunan NB1 ise önümüzdeki aylarda yaygın kullanıma geçecek. Modemler global olarak pek çok operatör tarafından destekleniyor.

Bunların yanında GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou konumlama sistemlerine destek, bulut tabanlı konum servislerine uyum sağlama, VoLTE, WiFi, Bluetooth desteği şeklinde önemli avantajları mevcut.

Yeni yonga için Borqs ve Quanta firmaları Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik referans tasarımlar üzerinde çalışmaya başladı. Yıl sonuna doğru ilk örneklerin piyasada olması bekleniyor.  

https://www.qualcomm.com/news/releases/2017/06/28/qualcomm-announces-cutting-edge-wearables-platform-supporting-lte-iot Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sis651 1 yıl
Donanımlar iyi de işletim sistemleri tarafında da desteklenmeli enerji ve güç tasarrufu konusu. Pebble ya da Garmin gibi saatler haftalarca dayanabiliyor normal GPS'siz ve sensörsüz kullanımda. Fazla janjan sağlayamıyorlar ama işlerini yapıyor ve ikide bir elinizi şarj aletine attırmıyorlar. Telefonda çözümü buldum, sürekli şarj aleti ile kullanıyorum artık ama saatler için pek işe yarayan bir çözüm değil bu.
Hani o kadar düşük bir platform olmasın ama Android gibi içi çöp de şişirik olmasın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Burada en önemlisi enerji verimliliği,zaten o tarz cihazlarda performans aranmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Pokemon GO toplamda 1.2 milyar dolar gelire ulaştı 1 yıl Apple A10X: 10nm sürecine geçiş 1 yıl Samsung katı durum bataryaları geliştiriyor 1 yıl Intel işlemcilerdeki hata ile ilgili gelişme 1 yıl RX Vega SIGGRAPH fuarında tanıtılacak 1 yıl Nükleer füzyon sandığımızdan daha mı yakın? İşte MIT'li bilim insanının ilginç tahmini 1 yıl LG G6'nın mini versiyonu geliyor: LG Q6 1 yıl Casper Nirvana F700 incelemesi "İnce ve Hafif" 1 yıl Bayram arefesinde kartlı alışverilerde rekor 1 yıl Japonya'dan iddialı hamle: "2030 itibariyle Ay'a insan indiriyoruz" 1 yıl Samsung Galaxy Note 8'in tasarımı ortaya çıktı 1 yıl AMD Radeon Vega Frontier Edition’un PCB’si görüntülendi 1 yıl Facebook'un ücretsiz Wi-Fi bulma aracı herkese açıldı 1 yıl Google Play yaz indirimleri başladı 1 yıl SIGGRAPH fuarına dair sürpriz gelişme 1 yıl AMD Ryzen Pro duyuruldu! 1 yıl Sinematik evren furyasına James Bond da katılıyor 1 yıl 2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Nvidia’nın son sürücüsünde sorun! 1 yıl DJI Spark Türkiye lansmanı ve fiyatı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1200 duyuruldu Sonraki Samsung, OLED ekran talebini karşılamak için yeni fabrika kuruyor 1 yıl Samsung, ISOCELL Dual sensörlerini duyurdu 1 yıl Netflix bazı içeriklerde Dolby Atmos teknolojisine geçiyor 1 yıl Google'dan mobil veri tüketimini takip eden Android uygulaması 1 yıl Alcatel üç orta sınıf akıllı telefon duyurdu 1 yıl Dr Howard Murad: Telefon veya bilgisayar kullanırken güneş kremi sürün 1 yıl Yeni Jumanji filminden ilk fragman yayınlandı 1 yıl Nvidia dünyanın en akıllı şirketi seçildi 1 yıl Facebook’un sansür politikası ayrımcılık mı içeriyor? 1 yıl Uber, 5 milyarıncı yolculuğu geride bıraktı 1 yıl Bluesmart 2 valizler artık daha akıllı 1 yıl Intel'in en hızlı işlemcileri için yeni nesil anakartlar 1 yıl Yeni Marvel dizisi Inhumans'ın ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Galaxy S8 serisine Çin'den en iyi akıllı telefon ödülü 1 yıl PayPal sorunu binlerce oyuncunun PSN’den banlanmasına neden oldu 1 yıl Instagram, makine öğrenimiyle uygun olmayan yorumları engelleyecek 1 yıl Seat'ın yeni küçük SUV'si Arona resmen tanıtıldı 1 yıl Asimov'un bilim-kurgu klasiği Vakıf dizi oluyor 1 yıl Huawei'den Apple'a bir meydan okuma daha: MacBook Pro'ya rakip geldi 1 yıl iPhone 8'i tüm açılarıyla gösteren bir video yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim