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48 MP kameralı gizemli bir Nokia modeli ortaya çıktı

Nokia’nın gizemli bir modelinin çalışır halde fotoğrafları ortaya çıktı. Yuvarlak lens alanı içerisinde üç arka kamera ve led flash yer alıyor. Ana kamera sensörü 48 MP çözünürlüğünde.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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48 MP kameralı gizemli bir Nokia modeli ortaya çıktı
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Akıllı telefon pazarına hızlı bir geri dönüş yapan Nokia, görünen o ki yeni modelleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeye devam edecek. Bugün, ismi bilinmeyen yeni bir Nokia modelinin çalışır halde görüntüleri ortaya çıktı.

Üçlü arka kamara

Cihazın her açıdan görselleri bulunması sebebiyle tasarımını net olarak görme şansı yakaladık. En ilginç kısım arka taraftaki yuvarlak lens alanı. Bu lens alanı içerisinde üçlü arka kamera ve led flash bizleri karşılıyor. Yine bir başka fotoğraftaki ayrıntılarından görülebileceği üzere, ana kamera sensörü 48 MP çözünürlüğünde olacak. Kamera paketinin hemen altında arka parmak izi sensörünü görebiliyoruz.

48 MP kameralı gizemli bir Nokia modeli ortaya çıktı
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Görsellerden fark edilen diğer özellikler USB-C portu, Google Asistan için kullanılacağı tahmin edilen ek tuş, 3.5 mm kulaklık çıkışı vb. şeklinde sıralanabiliyor. Ön tarafa geçtiğimizde ise su damlası çentik tasarımlı ekran ve alt çerçeve üzerine konumlandırılmış Nokia logosunu görüyoruz.

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Şimdilik Nokia Daredevil kod adını taşıyan yeni modelin süper orta üst segmente yerleştirilmesi bekleniyor. Dolayısıyla yonga seti tarafında Qualcomm’un Snapdragon 710 veya 730 çözümünü görmemiz mümkün. Cihaz son halini almış gibi duruyor. Yani yakın zamanda hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır.


https://www.gsmarena.com/mysterious_nokia_daredevil_leaks_with_three_cameras_in_a_circular_module-news-37966.php Yorum Yaz
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scorpion20 1 gün
gerçekten var mıymış?
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FantomİçinF 1 gün
sol alttaki kameranın diyafram açıklığı çok düşük duruyor nasıl f/1.8 anlamadım..
çerçeve biraz daha iyi olabilirdi parmak izi de ekrana gömülmediğine göre lcd bir ekran amiral gemisinden ziyade orta seviye bir cihaz tahmin ediyorum..
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Mr. Jingles 1 gün
Yahu bıktık artık kamera sayısından. Aga koy FF sensör ne uğraşıyorsunuz bu işlerle yahu.
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buraxus 2 gün
48 mp ise o zaten nokiadır, gizemli değildir...
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