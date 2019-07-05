Yılın ilk yarısında mobil uygulamalara 40 milyar dolar harcadık

Gelirlerde artış devam ediyor
Tüm uygulama gelirlerine baktığımızda 25.5 milyar dolarlık gelirin App Store’dan, 14.2 milyar dolarlık gelirin Google Play’den geldiğini görüyoruz. Önceki seneye göre App Store’un artışı yüzde 13.2, Google Play’in ise yüzde 19.6 olarak kaydedildi. Android işletim sisteminin çok daha fazla kullanıcıya ulaştığını düşündüğümüzde, App Store’un daha çok karlılık sunduğu ortada. Zaten indirme rakamları da bunu kanıtlar nitelikte.
Google Play üzerinden yılın ilk yarısında 41.9 milyar uygulama indirildi. Bu sayı App Store’da 14.8 milyar. Yalnız burada ilginç bir durum mevcut. 2018’e kıyasla App Store’un indirme sayılarında yüzde 1.4 düşüş görüyoruz. Google Play ise yüzde 16.4 artış yaşıyor. Oyunları dahil etmeden en çok kazanan ve en çok indirilen uygulama listeleri ise şu şekilde:
En çok gelir elde eden uygulamalar
- Tinder (497 milyon dolar)
- Netflix (399 milyon dolar)
- Tencent Video (278 milyon dolar)
- iQIYI
- YouTube
Dipnot: Netflix, iOS platformundaki mobil ödeme seçeneğini kaldırdığı için birinciliğini kaybetti.
En çok indirilen uygulamalar
- Messenger
- TikTok
Mobil oyunlar
En çok gelir elde eden oyunlar
- Honor of Kings (Tencent – 728 milyon dolar)
- Fate/Grand Order (Aniplex – 628 milyon dolar)
- Monster Strike (Mixi – 566 milyon dolar)
- Candy Crush Saga (King)
- PUBG Mobile (Tencent)
En çok indirilen oyunlar
- Color Bump 3D (Good Job Games)
- Garena Free Fire (Garena)
- PUBG Mobile (Tencent)
Sonuç olarak hem mobil uygulama hem de mobil oyun pazarının gelirlerini artırmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece Google Play ve App Store verilerinin dahil edildiği raporun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-1h-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle