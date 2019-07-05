Yılın ilk yarısında mobil uygulamalara 40 milyar dolar harcadık

Mobil uygulama pazarına yönelik analizler yapan Sensor Tower, 2019’un ilk yarısı için kapsamlı raporunu yayınladı. Bu rapora göre Google Play ve App Store üzerindeki uygulamalara, yılın ilk yarısında 39.7 milyar dolar harcama yaptık. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 15 artış olmasına ek, pastanın büyük kısmı yine mobil oyunlara ait.

Gelirlerde artış devam ediyor

Tüm uygulama gelirlerine baktığımızda 25.5 milyar dolarlık gelirin App Store’dan, 14.2 milyar dolarlık gelirin Google Play’den geldiğini görüyoruz. Önceki seneye göre App Store’un artışı yüzde 13.2, Google Play’in ise yüzde 19.6 olarak kaydedildi. Android işletim sisteminin çok daha fazla kullanıcıya ulaştığını düşündüğümüzde, App Store’un daha çok karlılık sunduğu ortada. Zaten indirme rakamları da bunu kanıtlar nitelikte.

Google Play üzerinden yılın ilk yarısında 41.9 milyar uygulama indirildi. Bu sayı App Store’da 14.8 milyar. Yalnız burada ilginç bir durum mevcut. 2018’e kıyasla App Store’un indirme sayılarında yüzde 1.4 düşüş görüyoruz. Google Play ise yüzde 16.4 artış yaşıyor. Oyunları dahil etmeden en çok kazanan ve en çok indirilen uygulama listeleri ise şu şekilde:

En çok gelir elde eden uygulamalar

Tinder (497 milyon dolar) Netflix (399 milyon dolar) Tencent Video (278 milyon dolar) iQIYI YouTube

Dipnot: Netflix, iOS platformundaki mobil ödeme seçeneğini kaldırdığı için birinciliğini kaybetti.

En çok indirilen uygulamalar

WhatsApp Messenger Facebook TikTok Instagram

Mobil oyunlar

Tam Boyutta Gör

Daha önce belirttiğimiz gibi mobil oyunlar kazançların büyük bölümünü oluşturuyor. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış gösteren mobil oyun harcamaları 29.6 milyar dolara ulaştı. Bu gelirin 12 milyar doları Google Play’den, 17.6 milyar doları App Store’dan elde ediliyor. Toplam indirme sayısı ise 20.1 milyar. En çok kazanan ve en çok indirilen mobil uygulamalar şu şekilde:

En çok gelir elde eden oyunlar

Honor of Kings (Tencent – 728 milyon dolar) Fate/Grand Order (Aniplex – 628 milyon dolar) Monster Strike (Mixi – 566 milyon dolar) Candy Crush Saga (King) PUBG Mobile (Tencent)

En çok indirilen oyunlar

Color Bump 3D (Good Job Games) Garena Free Fire (Garena) PUBG Mobile (Tencent)

Ayrıca Bkz.

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Sonuç olarak hem mobil uygulama hem de mobil oyun pazarının gelirlerini artırmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece Google Play ve App Store verilerinin dahil edildiği raporun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-1h-2019