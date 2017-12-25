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Gizli kripto para madenciliği Facebook Messenger'a sıçradı

Facebook Messenger kullanıcılarını hedef alan Digmine isimli zararlı yazılımın kullanıcılardan gizli kripto para madenciliği yaptığı keşfedildi. Facebook hesaplarının güvenliği de tehlike altında.
1 yıl
5,3b
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Ziyaretçilerin işlemci gücünü onlardan izinsiz kullanarak kripto para madenciliği yapan web sitelerini duymuştuk. Bu kez de Facebook Messenger kullanıcılarını hedef alan kötü amaçlı bir madencilik yazılım ortaya çıktı. Bilgisayar korsanları tarafından hazırlanan bu malware, gizlice Monero isimli dijital para birimini çıkarmaya çalışıyor.
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Trend Micro aştırmacılarının keşfettiği Digmine isimli zararlı yazılımın, mümkün olduğunca fazla Monero çıkarabilmek için çok sayıda makineyi hedef aldığı belirtiliyor. Ayrıca saldırganların bu yöntemle Facebook hesaplarını tamamen ele geçirebilmeleri gibi endişe verici bir durum da söz konusu.

Facebook Messenger'ın masaüstü sürümünde çalışıyor

Trend Micro'ya göre kötü amaçlı yazılım bir video dosyası görünümünde ve sadece Chrome tarayıcısında Facebook Messenger'ın masaüstü sürümü kullanılarak yayıldığında çalışıyor. Yani bu dosya Messenger üzerinden mobil cihaz gibi başka platformda açılırsa çalışmayacağı için zarar da vermiyor.
Trend Micro araştırmacıları Digmine isimli zararlı yazılımın, kullanıcıların Facebook Messenger'daki arkadaşlarına da zararlı yazılımın linkini gönderebileceğini söylüyor. Dolayısıyla Facebook Messenger kullanıcıları açtıkları bağlantılar konusunda dikkatli olmalı.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/digmine-facebook-messenger-cryptocurrency-mining-malware-monero-bitcoin-a8125021.html Yorum Yaz
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