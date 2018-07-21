Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, Google'dan şikayetçi

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Geride bıraktığımız haftanın en önemli başlıklarından olan Avrupa Birliği'nin Google'a verdiği para cezası halen sıcaklığını koruyor. Konu hakkında hem Avrupalı yetkililer hem de Google tarafından çeşitli açıklamalar yapılırken gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo da tartışmalara katıldı. DuckDuckGo'nun iddiasına göre Google'ın rekabet kurallarını ihlal eden davranışları sadece akıllı telefonlardaki arama motoru ve tarayıcı kullanımına ilişkin değil.





''Google rekabet kurallarını ihlal ediyor''

Twitter hesabından Google karşıtı açıklamalar yapan DuckDuckGo; Google'ın, Chrome uzantısına yönelik davranışları ile rekabet kurallarını ihlal ettiğini belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre Chrome'da yer alan DuckDuckGo arama motoruna ait uzantıyı güncellediklerinde Google, uzantıyı kullanan kullanıcılara ''uzantıyı tamamen devre dışı bırakmak veya önceki ayarları korumak'' isteyip istemediklerini soruyor. DuckDuckGo, Google'ın bu tavrının insanları DuckDuckGo kullanmaktan vazgeçirmeye yönelik olduğunu düşünüyor.





DuckDuckGo'nun ikinci iddiası ise çok daha ilginç. Şirketin belirttiği gibi duck.com alan adı 2011 yılından beri Google'a ait. Üstelik duck.com'a gidildiğinde Google arama motorunun açılış sayfası kullanıcıları karşılıyor. 2008 yılında kurulan DuckDuckGo, Google'ın rakibinin rekabet gücünü kırmak adına duck.com alan adını satın aldığını ve doğrudan kendi arama motoruna yönlendirdiğini iddia ediyor.





''Biz sizi izlemiyoruz'' mottosuyla yola çıkan ve kullanıcıların IP adreslerini kaydetmeyen DuckDuckGo, geçtiğimiz yıl 10 milyar arama barajını aşmıştı.

https://twitter.com/DuckDuckGo