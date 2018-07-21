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Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, Google'dan şikayetçi

Avrupa Birliği'nin Google'a verdiği para cezasının ardından arama motoru DuckDuckGo, Google'ın rekabet kurallarını ihlalinin Android ile sınırlı kalmadığını ileri sürdü.
10 ay
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10
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, Google'dan şikayetçi
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Geride bıraktığımız haftanın en önemli başlıklarından olan Avrupa Birliği'nin Google'a verdiği para cezası halen sıcaklığını koruyor. Konu hakkında hem Avrupalı yetkililer hem de Google tarafından çeşitli açıklamalar yapılırken gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo da tartışmalara katıldı. DuckDuckGo'nun iddiasına göre Google'ın rekabet kurallarını ihlal eden davranışları sadece akıllı telefonlardaki arama motoru ve tarayıcı kullanımına ilişkin değil.


''Google rekabet kurallarını ihlal ediyor'' 

Twitter hesabından Google karşıtı açıklamalar yapan DuckDuckGo; Google'ın, Chrome uzantısına yönelik davranışları ile rekabet kurallarını ihlal ettiğini belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre Chrome'da yer alan DuckDuckGo arama motoruna ait uzantıyı güncellediklerinde Google, uzantıyı kullanan kullanıcılara ''uzantıyı tamamen devre dışı bırakmak veya önceki ayarları korumak'' isteyip istemediklerini soruyor. DuckDuckGo, Google'ın bu tavrının insanları DuckDuckGo kullanmaktan vazgeçirmeye yönelik olduğunu düşünüyor.


DuckDuckGo'nun ikinci iddiası ise çok daha ilginç. Şirketin belirttiği gibi duck.com alan adı 2011 yılından beri Google'a ait. Üstelik duck.com'a gidildiğinde Google arama motorunun açılış sayfası kullanıcıları karşılıyor. 2008 yılında kurulan DuckDuckGo, Google'ın rakibinin rekabet gücünü kırmak adına duck.com alan adını satın aldığını ve doğrudan kendi arama motoruna yönlendirdiğini iddia ediyor.


''Biz sizi izlemiyoruz'' mottosuyla yola çıkan ve kullanıcıların IP adreslerini kaydetmeyen DuckDuckGo, geçtiğimiz yıl 10 milyar arama barajını aşmıştı. 


https://twitter.com/DuckDuckGo Yorum Yaz
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alaz1903 10 ay en beğenilen
2 yıldır kullandığım arama motoru DuckDuckGo. Kişisel verilerini ve gizliliğini önemseyen herkese tavsiye ediyorum. Yaptığınız aramaların kaydını tutmayan, sizi takip etmeyen, reklama boğmayan arama motoru. Ben google kullanmaktan vazgeçemem diyorsanız duckduckgo üzerinden google araması da yapabilirsiniz. temizlenmiş ve reklamdan arındırılmış sonuçları getirir.
2 yıldır kullandığım arama motoru DuckDuckGo. Kişisel verilerini ve gizliliğini önemseyen herkese tavsiye ediyorum. Yaptığınız aramaların kaydını tutmayan, sizi...
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esmerbuyucu 10 ay
Android'te insanları zorla Google kullanmaya zorluyorlar, kullanmayanlar da bir şekilde Google veritabanının zinciri oluyor. Bing kullanıyorum, memnunum.
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orientem 10 ay
Açıkçası arama motorunu farklı kullanmanın bir işe yaradığını düüşünmüyorum bütün sitelere facebook ve googleın apileri ekli durumda aramayı farklı yerden yapsan bile siteye girdiğin andan itibaren yine kayıtlarına gireceksin.
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alaz1903 10 ay orientem
Reklam botları ve apiler tarafından takip edilmek istemiyorsan tarayıcı eklentisi olarak Ghostery kullan arkadaşım.
ghostery.com/...
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Kerim5100 10 ay
DuckDuckGo trojan değil miydi ya daha kaç sene önce uygulamaların içinde kendini zorla eklettiriyordu tarayıcılara :D
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OverClocK1ng 10 ay
Hiçbir şey beni takip etmiyor. Yıllardır Disconnect kullanıyorum...
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OverClocK1ng 10 ay
Sevemedim seni Duck Duck Go. Babanı da sevmezdim zaten sütoğlan...
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alaz1903 10 ay en beğenilen
2 yıldır kullandığım arama motoru DuckDuckGo. Kişisel verilerini ve gizliliğini önemseyen herkese tavsiye ediyorum. Yaptığınız aramaların kaydını tutmayan, sizi takip etmeyen, reklama boğmayan arama motoru. Ben google kullanmaktan vazgeçemem diyorsanız duckduckgo üzerinden google araması da yapabilirsiniz. temizlenmiş ve reklamdan arındırılmış sonuçları getirir.
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esmerbuyucu 10 ay
Android'te insanları zorla Google kullanmaya zorluyorlar, kullanmayanlar da bir şekilde Google veritabanının zinciri oluyor. Bing kullanıyorum, memnunum.
1 Yanıt Yanıtla +7
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imhotep_of_grudge 10 ay esmerbuyucu
uydurma be istemeyen google kullanmaz sen beceremedin diye google iftira atma yalan söyleme... bing yeterince söyledi...
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ALKaraca 10 ay
Duckduckgo yu seviyorum ve ana arama motorum.
Yalnız kendilerini biraz daha geliştirmeliler arama sonuçlarında.Geliştirirlerse daha da süper olacak.
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Virinom 10 ay
Google duck.com'u değiştirmiş hemen. Artık tıklayınca detaylı bir yazı çıkıyor ve isteyenleri duckduckgo'ya yönlendiriyor.
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