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Gloveone ile sanal gerçekliği hissedin!

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gloveone ile sanal gerçekliği hissedin!
 
Sayıları gün geçtikçe artan sanal gerçeklik başlıkları, kişilere görsel olarak inanılmaz bir deneyim vaat ediyor ancak gerçekçiliği arttıran "dokunsal geribildirim" her zaman eksik kalıyor. Bu eksikliği gidermek için yola çıkan NeuroDigital Technologies, Gloveone adını verdiği eldiven modeliyle popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde bağış topluyor.
Basit bir eldiven gibi görünen Gloveone, parmak uçlarına yerleştirilen çalıştırıcılar/sensörler ve merkeze konumlandırılan işlem birimiyle sanal gerçeklik dünyasına dokunma hissiyatını getiriyor. Gücünü bilek bölümüne konumlandırılan li-po bataryası ile sağlayan ürün, sanal dünyadaki objelerin dokunularak hissedilmesine imkan tanıyor ve bu tahmin edebileceğiniz üzere hem etkileşimi hem de gerçekçiliği oldukça üst seviyelere taşıyor.
Leap Motion gibi el hareketlerini algılayabilen cihazlar sayesinde sanal gerçeklik başlıkları olmadan da kullanılabilen Gloveone, Kickstarter koyduğu 150,000$ hedefin de bitimine daha 25 gün kala 64,306$'lık bölümünü toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 170$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebilen ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/gloveone/gloveone-feel-virtual-reality?ref=category_featured Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Düşünsenize, almışsınız VR gözlüğünüzü, takmışsınız bunu ellerinize, sonra böyle bunun gibi farklı işlere yarayan farklı aksesuarlar da var, onları da almışsınız, evde tam bir VR sistem kurmuşsunuz. Sonra hepsini giyip bunlarla oyun oynamaya başlamışsınız, tam dalmışsınız ki kapı çalmış, ve kapının çalmasına sebep olan şey çok acil bir durum, ve sizin hemen kapıyı açmanız gerekiyor! Peki ya siz bunları üstünüzden çıkarıp kapıya gidene kadar ne kadar süre geçer? Kablolara takılıp yerlerde sürünme olasılığınız nedir? Kapıya yetişebilecek misiniz?

Yani demek istediğim şu ki, bu aletleri kablosuz bir yapıya sokup hepsinin birleştirilmesiyle bir ürün (mesela gözlük + eldiven tek sette, ve tek kablo üzerinden, tabi kablosuz olursa çok daha enfes olur) yapsalar çok daha güzel olur. Hem kablo karmaşasından hem de dağınıklıktan kurtulmuş oluruz. Böylece kapı çalarsa daha kolay açabiliriz 🐴😏😁
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Troll King 4 yıl
en sonunda sanal olarak parmaklayabilecez mi
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Adolf Hitler 4 yıl
tüm vücudu saran bir doku olmadıktan sonra anlamsız geliyor bana.
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crossmatch 4 yıl
Açıkçası ben VR gözlüklerin yanına böyle bir eldiven almayı düşünüyorum. Tabi öyle içerik geldiği zaman. O zamana kadar standard klavye mouse ile kontrol ederim.
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RoachTr19o5 4 yıl
Yakında böyle olacağız sanırım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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