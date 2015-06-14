Gloveone ile sanal gerçekliği hissedin!

Sayıları gün geçtikçe artan sanal gerçeklik başlıkları, kişilere görsel olarak inanılmaz bir deneyim vaat ediyor ancak gerçekçiliği arttıran "dokunsal geribildirim" her zaman eksik kalıyor. Bu eksikliği gidermek için yola çıkan NeuroDigital Technologies, Gloveone adını verdiği eldiven modeliyle popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde bağış topluyor.

Basit bir eldiven gibi görünen Gloveone, parmak uçlarına yerleştirilen çalıştırıcılar/sensörler ve merkeze konumlandırılan işlem birimiyle sanal gerçeklik dünyasına dokunma hissiyatını getiriyor. Gücünü bilek bölümüne konumlandırılan li-po bataryası ile sağlayan ürün, sanal dünyadaki objelerin dokunularak hissedilmesine imkan tanıyor ve bu tahmin edebileceğiniz üzere hem etkileşimi hem de gerçekçiliği oldukça üst seviyelere taşıyor.

Leap Motion gibi el hareketlerini algılayabilen cihazlar sayesinde sanal gerçeklik başlıkları olmadan da kullanılabilen Gloveone, Kickstarter koyduğu 150,000$ hedefin de bitimine daha 25 gün kala 64,306$'lık bölümünü toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 170$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebilen ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/gloveone/gloveone-feel-virtual-reality?ref=category_featured