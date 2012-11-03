Gmail, Hotmail'i geride bırakarak en çok kullanılan elektronik posta hizmeti oldu

İlk etapta Google çalışanlarına özel bir servis olarak şirket içerisinde kullanılan Gmail, 1 Nisan 2004 günü resmen hizmet vermeye başladı. Üç yıl kadar kayıt için davetiyi zorunlu tutan Google, elektronik posta servisine kaydolan her kullanıcıya 1GB kullanılabilir hafıza sunarak rakiplerine bu hususta önemli bir avantaj sağlamış ve arama motoru odaklı arayüzü sayesinde oldukça popüler bir internet posta hizmeti haline gelmişti.

Haziran 2012 itibariyle 425 milyon aktif kullanıcısıyla Google tarafından en çok kullanılan e-posta servisi olarak nitelendirilen Gmail'in bu başarısı ComScore'un yayınladığı son rakamlarla tescillenmiş oldu. Ekim ayı istatistiklerine göre; 287.9 milyon tekil ziyaretçi ile Gmail, 286.2 milyonluk Hotmail'i geride bırakarak liderliğe oturdu. İki servisi 281.7 milyon ile Yahoo Mail izledi. Amerika'da ise; ilk sırada 76.7 milyon ile Yahoo Mail konumlandı, ardından 69.1 milyon ile Gmail ve yalnızca 35.4 milyon tekil ziyaret alan Hotmail sıralandı.

Yahoo ve Gmail en yüksek tekil ziyaretçilerine Amerika, İngiltere, Japonya, Hindistan ve Fransa'da ulaşırken Hotmail, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Brezilya ile Meksika'da da en yüksek ziyaretini almış oldu. Genel olarak tekil ziyaret sayılarında belirgin bir düşüş yaşanırken bu durumun Microsoft'un Hotmail'i yeniden adlandırarak Outlook ismiyle hizmet vermeye başlamasından ve AOL'nin kısa süre önce duyurduğu Alto e-posta hizmetinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İlk defa elektronik posta sektöründe ilk sıraya yükselen Google, bu başarısını Android mobil işletim sistemine borçlu. Milyonlarca akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanıcısı, 700,000 uygulamayı yapısında barındıran Google Play Store'a erişebilmek için Gmail hesaplarıyla giriş yapmak zorunda. Gmail hesabı senkronizasyon gibi faydalı özelliklerden de yararlanabilmeyi mümkün kıldığı için Android platformunun önemli bir parçası. Büyümesine hızla devam eden Android sayesinde Google'ın e-posta servisi liderliğini bir süre daha devam ettirecek gibi görünüyor.

http://gigaom.com/2012/10/31/gmail-finally-beats-hotmail-according-to-third-party-data-chart/