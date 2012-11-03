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Gmail, Hotmail'i geride bırakarak en çok kullanılan elektronik posta hizmeti oldu

6 yıl
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Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gmail, Hotmail'i geride bırakarak en çok kullanılan elektronik posta hizmeti oldu
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İlk etapta Google çalışanlarına özel bir servis olarak şirket içerisinde kullanılan Gmail, 1 Nisan 2004 günü resmen hizmet vermeye başladı. Üç yıl kadar kayıt için davetiyi zorunlu tutan Google, elektronik posta servisine kaydolan her kullanıcıya 1GB kullanılabilir hafıza sunarak rakiplerine bu hususta önemli bir avantaj sağlamış ve arama motoru odaklı arayüzü sayesinde oldukça popüler bir internet posta hizmeti haline gelmişti.
Haziran 2012 itibariyle 425 milyon aktif kullanıcısıyla Google tarafından en çok kullanılan e-posta servisi olarak nitelendirilen Gmail'in bu başarısı ComScore'un yayınladığı son rakamlarla tescillenmiş oldu. Ekim ayı istatistiklerine göre; 287.9 milyon tekil ziyaretçi ile Gmail, 286.2 milyonluk Hotmail'i geride bırakarak liderliğe oturdu. İki servisi 281.7 milyon ile Yahoo Mail izledi. Amerika'da ise; ilk sırada 76.7 milyon ile Yahoo Mail konumlandı, ardından 69.1 milyon ile Gmail ve yalnızca 35.4 milyon tekil ziyaret alan Hotmail sıralandı.
Yahoo ve Gmail en yüksek tekil ziyaretçilerine Amerika, İngiltere, Japonya, Hindistan ve Fransa'da ulaşırken Hotmail, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Brezilya ile Meksika'da da en yüksek ziyaretini almış oldu. Genel olarak tekil ziyaret sayılarında belirgin bir düşüş yaşanırken bu durumun Microsoft'un Hotmail'i yeniden adlandırarak Outlook ismiyle hizmet vermeye başlamasından ve AOL'nin kısa süre önce duyurduğu Alto e-posta hizmetinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. 
İlk defa elektronik posta sektöründe ilk sıraya yükselen Google, bu başarısını Android mobil işletim sistemine borçlu. Milyonlarca akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanıcısı, 700,000 uygulamayı yapısında barındıran Google Play Store'a erişebilmek için Gmail hesaplarıyla giriş yapmak zorunda. Gmail hesabı senkronizasyon gibi faydalı özelliklerden de yararlanabilmeyi mümkün kıldığı için Android platformunun önemli bir parçası. Büyümesine hızla devam eden Android sayesinde Google'ın e-posta servisi liderliğini bir süre daha devam ettirecek gibi görünüyor.
Gmail, Hotmail'i geride bırakarak en çok kullanılan elektronik posta hizmeti oldu
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http://gigaom.com/2012/10/31/gmail-finally-beats-hotmail-according-to-third-party-data-chart/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
gmaile arkadaş ekleyemiyorum.
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Volkanbaba 6 yıl
Hotmaili uyelik vs. icin, gmaili normal islerim icin kullaniyorum kafam rahat.
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Nukas 6 yıl
googke hertürlü hizmetini kullanırım özellikle google drive çok güzel bir uygulama. gmail de çok kullanışlı ve son olarak chorme vazgecemediğim bir web brovser.
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Ajzen 6 yıl
Hotmail yeniliksiz,kullanışsız bir program.Bir de Outlook getirdiler.
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GercekUykucu 6 yıl
Android telefonların artması ile gmail sahibi birçok kişi oldu.Uzun süreden beri gmail kullanıyorum hatta hotmail hesabımı gmaile yönlerndirmiş durumdayım.Gmaile neredeyse hiç spam gelmiyor hotmailin spam olarak algılamadıklarını gmail spam olarak algılıyor.Ayrıca bazı sitelere üye olurken verilen hotmail hesabına mail bazen geç gelebiliyor yada spam klasorune atabiliyor bu açıdan gmail daha kullanışlı.
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darkaura 6 yıl
Eski yahoo ve hotmail kullanicisi olarak gmail cok daha kullanisli. Hotmaillin bu kadar yaygin olmasi tamamen eski olmasindan ve windows tekelinden. Window ile bir ara msn i kullaniciya nerdiyse zorla kurdurtuyorlardi. Insanlardada msn ini kullanmak icin hotmail sartmis yanilgisi hakimdi. O sirada bilgisyar ve internetke tanisan kusagin hemen hepsi simdi hotmail kullanicisi.
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eozenir 6 yıl
gmailde hiç bir özellik göremedim. outlook.com daha iyi
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alaz1903 6 yıl
emre1393
valla ben 2005 ten beri gmail kullanıyorum. hem de aynı hesabı.

ee ben de 99 dan beri hotmail kullanıyorum üstelik aynı hesabı. bu neyi ifade ediyor?
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FERFEROS 6 yıl
Yıllardır üyeyim ama son 6 - 7 aydır düzenli olarak kullanıyorum. Hotmail gerekli güvenliği sağlamıyor.
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emre1393 6 yıl
valla ben 2005 ten beri gmail kullanıyorum. hem de aynı hesabı.
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teramit 6 yıl
PlayMakers
yahoo mail in bu kadar kullanicisi oldugunu bilmiyordum acikcasi.

yaşlı amcalar sağolsun bir girmiş adam bir daha bırakamıyor, yenisi varmış yokmuş.
Ayrıca bir e-posta adresini değiştirmek hele yıllar sonra kolay değil bir sürü yer onu kullanıyor hepsini haberdar etmek falan sıkıntı cep no değiştirmek gibi o yüzden genç bile olsa kullanıcılar değiştirmiyor.Bilgisayar ile çok alakalı olmayan bir kitlede bir kere almışsa sonra değiştirmeye yeltenmiyor, bizim gibi kullanıcılar da kendi alışkanlarından uzak bu tip durumlara şaşırıyor geçen biri bana gmail karmaşık ondan kullanıyorum dedi "hay..." dedim bende..
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