Gmail artık Dropbox ve diğer popüler hizmetlerle entegre çalışabilecek

Gmail, birçok kişinin kullandığı varsayılan e-posta hizmetlerinden biri haline geldi, ancak Google'ın çok fazla hizmet sunabileceği göz önüne alındığında, insanların bazen farklı ihtiyaçları için başka şirketlere yönelmeleri gayet doğal. Örneğin, bazı kullanıcılar Google Drive yerine Dropbox kullanmayı tercih edebiliyorlar.

Dropbox'un yanında birçok hizmeti destekliyor

Google artık üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarına, doğrudan Gmail'in e-posta peneresinde destek oluşturmasına izin veriyor. İlk olarak Temmuz ayında Google Next'de duyurulan ve şimdi başlatılan entegrasyonlarla örneğin Dropbox hesabınızdaki dosyanın linkini e-postanıza eklemeniz için Gmail arayüzünde bir düğme görebileceksiniz.

Sadece Dropbox değil Box, Atlassian, Egnyte ve daha birçok üçüncü taraf hizmetin de Gmail'e entegre çalışabileceği açıklandı. Ayrıca Gmail e-postanızda bir Jira veya BitBucket bağlantısı tespit ettiğinde, Atlassian Cloud Eklentisi doğrudan Gmail'den çeşitli görevleri gerçekleştirmenize izin verecek. Son olarak, eğer bir Egnyte kullanıcısıysanız eklentileri Egnyte'e kaydetmek ve Gmail penceresinden ayrılmadan dosya ve klasörlere link vermek için eklentiden yararlanabilirsiniz.

https://www.geekwire.com/2018/google-turns-integrations-popular-services-like-box-dropbox-others-gmail/